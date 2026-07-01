Μεσολόγγι: Ανήλικοι χτύπησαν, λήστεψαν και πέταξαν γλάστρα σε 15χρονο – Βιντεοσκόπησαν την επίθεση

Επίθεση από τρεις ανηλίκους κατήγγειλε ότι δέχθηκε ένας 15χρονος στο Μεσολόγγι το βράδυ της Δευτέρας (29/6).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 15χρονος ανέφερε στις Αρχές ότι, ενώ βρισκόταν στην κεντρική πλατεία, τον προσέγγισαν τρία άτομα ηλικίας 15 – 16 ετών και άρχισαν να τον βρίζουν και να τον χτυπούν.

Στη συνέχεια του πήραν το κινητό και, ένας από αυτούς, του πέταξε μία γλάστρα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού ένας από τους τρεις δράστες είχε βγάλει το κινητό του και τραβούσε βίντεο.

Μετά την καταγγελία αστυνομικοί της Ασφάλειας Μεσολογγίου εντόπισαν και συνέλαβαν τους τρεις ανήλικους για πρόκληση σωματικών βλαβών και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

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