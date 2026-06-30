Νέα υπηρεσία «Go Now» από την Avis: Τι προσφέρει στις καθημερινές μετακινήσεις

Η Avis στο πλαίσιο της διαρκούς ανάπτυξης και εξέλιξης των προϊόντων και υπηρεσιών της, παρουσιάζει το ανανεωμένο Avis Go Now, την υπηρεσία που προσφέρει ευελιξία και άνεση μετακινήσεων στην πόλη χωρίς περιορισμούς.

Διατηρώντας όλα τα καινοτόμα χαρακτηριστικά που την ξεχώρισαν στην αγορά, η υπηρεσία αποκτά νέο όνομα, δηλώνοντας δυναμικά την ευκολία και αμεσότητα που προσφέρει στην καθημερινότητα των οδηγών, καλύπτοντας κάθε ανάγκη μετακίνησης, οποιαδήποτε στιγμή.

Μέσα από την εφαρμογή Avis Go Now η οποία είναι διαθέσιμη δωρεάν σε Apple Store & Google Play, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, να έχει αυτοκίνητο για όπου και για όσο χρειάζεται, ακόμα και για 1 ώρα. Αρκεί μόνο να καταχωρήσει δίπλωμα οδήγησης, ταυτότητα και κάρτα πληρωμής, να επιλέξει το σημείο και την ώρα παραλαβής και να εντοπίσει το κοντινότερο αυτοκίνητο, το οποίο ξεκλειδώνει εύκολα μέσα από την εφαρμογή. Η χρέωση είναι δυναμική και υπολογίζεται βάσει χρήσης, με πλήρη απαλλαγή από τα έξοδα συντήρησης, καυσίμων και ασφάλισης.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδρομή, ο χρήστης επιστρέφει το αυτοκίνητο σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο σημείο εξυπηρέτησης, μέσα από ένα ευρύ δίκτυο σταθμών της Αθήνας, από το κέντρο, έως κομβικά σημεία της Αττικής, όπως το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, το λιμάνι του Πειραιά, η Νέα Σμύρνη και η Κηφισιά. Όλοι οι σταθμοί λειτουργούν ως σημεία παραλαβής, επιστροφής και στάθμευσης, απλοποιώντας τη χρήση του αυτοκινήτου για σύντομες μετακινήσεις.

Συμβάλλοντας ενεργά στην πράσινη κινητικότητα, ο στόλος του Avis Go Now αποτελείται από τα πιο σύγχρονα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, ενώ όλες οι θέσεις στάθμευσης είναι πλήρως εξοπλισμένες με φορτιστές, διασφαλίζοντας μια άνετη οδηγική εμπειρία.

Πιστή στη δέσμευση για διαρκή πρόοδο και καινοτομία, η Avis προσφέρει ένα άνετο και ευέλικτο μοντέλο μετακινήσεων διευκολύνοντας με ουσιαστικό τρόπο από την πιο απλή έως την πιο δύσκολη διαδρομή μέσα στη μέρα.

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