ΟΤΕ: Πιλοτικό πρόγραμμα με τετραήμερη εργασία, τηλεργασία και ευέλικτο ωράριο για καλύτερη ισορροπία ζωής

Η αναζήτηση νέων μοντέλων εργασίας που συνδυάζουν μεγαλύτερη ευελιξία με υψηλή παραγωγικότητα περνά πλέον και στις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΤΕ εγκαινιάζει πιλοτικό πρόγραμμα ευέλικτων μορφών απασχόλησης, δίνοντας στους εργαζομένους περισσότερες επιλογές στην οργάνωση του χρόνου εργασίας τους και επιχειρώντας να προσαρμοστεί στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Το νέο πρόγραμμα εντάσσεται στη στρατηγική του Οργανισμού για τη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και ανθρωποκεντρικού εργασιακού περιβάλλοντος, όπου η ευελιξία συνδυάζεται με τις επιχειρησιακές ανάγκες και τη διατήρηση της παραγωγικότητας.

Οι νέες μορφές απασχόλησης θα εφαρμοστούν αρχικά σε πιλοτική βάση στις Επιχειρησιακές Μονάδες Πληροφορικής (IT) και Ανθρώπινου Δυναμικού (HR), με στόχο την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και, εφόσον κριθεί επιτυχής η εφαρμογή τους, την επέκταση του προγράμματος στο σύνολο του προσωπικού μέχρι το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η συμμετοχή των εργαζομένων θα είναι προαιρετική και οι νέες ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες κάθε υπηρεσίας. Το πλαίσιο διαμορφώθηκε σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και ενσωματώθηκε στην Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Οι εργαζόμενοι θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε πέντε διαφορετικές μορφές ευελιξίας, ανάλογα με τις προσωπικές και επαγγελματικές τους ανάγκες.

Η πρώτη αφορά την κατανομή του ημερήσιου ωραρίου μεταξύ φυσικής παρουσίας στο γραφείο και τηλεργασίας, χωρίς μεταβολή του συνολικού εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας.

Η δεύτερη προβλέπει τετραήμερη εργασία διάρκειας δέκα ωρών ημερησίως, προσφέροντας μία επιπλέον ημέρα ανάπαυσης κάθε εβδομάδα.

Η τρίτη επιλογή δίνει τη δυνατότητα ευέλικτης κατανομής των ωρών εργασίας μέσα στην εβδομάδα, με συσσώρευση χρόνου που μπορεί να αξιοποιηθεί αργότερα ως πρόσθετη άδεια αναψυχής.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας από οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αυξημένο ποσοστό τηλεργασίας, διευρύνοντας σημαντικά τις επιλογές των εργαζομένων.

Η πέμπτη μορφή αφορά την προσωρινή μείωση του ημερήσιου ωραρίου έως και τέσσερις ώρες, με αντίστοιχη αναλογική προσαρμογή των αποδοχών.

Με την πρωτοβουλία αυτή ο ΟΤΕ επιχειρεί να ανταποκριθεί στις αλλαγές που έχει επιφέρει η πανδημία αλλά και στις νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, όπου η ευελιξία αποτελεί πλέον σημαντικό κριτήριο για την προσέλκυση και διατήρηση εξειδικευμένου προσωπικού. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών, υιοθετούν υβριδικά μοντέλα εργασίας και νέες μορφές οργάνωσης του χρόνου, επιδιώκοντας καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Ο Chief People Officer του Ομίλου ΟΤΕ, Πάνος Τσιαντούλας, ανέφερε ότι ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον βασίζεται στην εμπιστοσύνη, την ευελιξία και τον σεβασμό στις ανάγκες των ανθρώπων, επισημαίνοντας ότι οι νέες μορφές απασχόλησης δίνουν στους εργαζομένους μεγαλύτερη δυνατότητα να οργανώνουν την καθημερινότητά τους χωρίς να επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα και η συνεργασία.

Παράλληλα, ο Οργανισμός προχώρησε και στην ενίσχυση του πλαισίου προστασίας των εργαζομένων, ενσωματώνοντας στον Εσωτερικό Κανονισμό Προσωπικού την Πολιτική κατά της Βίας και της Παρενόχλησης. Η σχετική πρόβλεψη συμφωνήθηκε επίσης με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και περιλαμβάνεται στη νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Με τις νέες αυτές πρωτοβουλίες, ο ΟΤΕ επιχειρεί να συνδυάσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό με μια διαφορετική φιλοσοφία διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, επενδύοντας σε πρακτικές που ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των εργαζομένων και στις προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

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