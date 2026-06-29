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29.06.2026 09:25

ΣτΕ: Δικαίωση για τον ΟΛΘ στη διαμάχη για τον διαγωνισμό του λιμένα Βόλου – Επιστρέφει στην ΕΑΔΗΣΥ η υπόθεση

29.06.2026 09:25
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Νέα εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση του διαγωνισμού για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας δικαίωσε τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) ως προς τη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά τη ματαίωση του διαγωνισμού.

Με την απόφαση 869/2026, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έκρινε ότι ο ΟΛΘ, ο οποίος είχε αναδειχθεί προτιμητέος επενδυτής στον διαγωνισμό, δεν είχε λάβει εγκαίρως γνώση της αιτιολογίας που οδήγησε στη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η εταιρεία ενημερώθηκε για πρώτη φορά σχετικά με τους λόγους της ματαίωσης κατά τη διάρκεια της εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής που είχε ασκήσει.

Η εξέλιξη αυτή δεν κρίνει την ουσία της υπόθεσης ούτε ακυρώνει αυτομάτως τη ματαίωση του διαγωνισμού. Ωστόσο, ανοίγει τον δρόμο για την επανεξέταση της υπόθεσης από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), η οποία καλείται πλέον να εξετάσει αναλυτικά τους λόγους που έχει επικαλεστεί ο ΟΛΘ κατά της ακύρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Η δικαστική απόφαση αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τον ΟΛΘ, καθώς αναγνωρίζει ότι υπήρξε ζήτημα ως προς τη γνωστοποίηση της σχετικής διοικητικής πράξης και την επαρκή ενημέρωση του προτιμητέου επενδυτή για την αιτιολόγηση της απόφασης.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΛΘ είχε κινηθεί δικαστικά τόσο ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ όσο και του Συμβουλίου της Επικρατείας, αμφισβητώντας τη νομιμότητα της διαδικασίας με την οποία ματαιώθηκε ο διαγωνισμός για τον λιμένα Βόλου. Η προσφυγή επικεντρωνόταν τόσο στη μη κοινοποίηση της αιτιολογημένης απόφασης όσο και στη νομιμότητα της ίδιας της αιτιολογίας.

Μετά την απόφαση του ΣτΕ, η υπόθεση επιστρέφει στην ΕΑΔΗΣΥ, η οποία θα εξετάσει πλέον επί της ουσίας τα επιχειρήματα του ΟΛΘ κατά της ματαίωσης του διαγωνισμού. Η κρίση της Αρχής αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο καθοριστικό βήμα για την εξέλιξη μιας επενδυτικής διαδικασίας που παραμένει σε εκκρεμότητα από τις αρχές του 2025.

Η υπόθεση αφορά μία από τις σημαντικότερες αποκρατικοποιήσεις στον χώρο των λιμενικών υποδομών, καθώς ο διαγωνισμός προέβλεπε τη μεταβίβαση του πλειοψηφικού ποσοστού του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, με τον ΟΛΘ να έχει αναδειχθεί προτιμητέος επενδυτής πριν αποφασιστεί η ματαίωσή του.

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