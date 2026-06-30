Eurobank: Επενδύει 1 δισ. ευρώ στην Τεχνητή Νοημοσύνη και αλλάζει την τραπεζική εμπειρία

Η μάχη για την επόμενη ημέρα του ψηφιακού τραπεζικού συστήματος περνά πλέον στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με τις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες να αυξάνουν τις επενδύσεις τους σε νέες τεχνολογίες, δεδομένα και αυτοματοποιημένες υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτό, η Eurobank εγκαινιάζει τη νέα στρατηγική Banking Forward, δρομολογώντας επενδύσεις ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2025-2028, στο μεγαλύτερο τεχνολογικό πρόγραμμα που έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα.

Το επενδυτικό σχέδιο σηματοδοτεί τη μετάβαση από την ψηφιοποίηση επιμέρους τραπεζικών υπηρεσιών στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού οικοσυστήματος, όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη, η αξιοποίηση των δεδομένων και οι τεχνολογίες cloud θα αποτελούν βασικούς πυλώνες της καθημερινής εξυπηρέτησης ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Η νέα στρατηγική παρουσιάστηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Eurobank Campus, παρουσία του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Γιώργου Ζανιά, των αναπληρωτών διευθυνόντων συμβούλων Κωνσταντίνου Βασιλείου, Ιάκωβου Γιαννακλή και Σταύρου Ιωάννου, καθώς και στελεχών του ομίλου και διεθνών συνεργατών.

Οι επενδύσεις θα κατευθυνθούν σε σύγχρονες υποδομές πληροφορικής, υπηρεσίες cloud, κυβερνοασφάλεια, αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων, αξιοποίηση δεδομένων και ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης. Ήδη περίπου το 50% των εφαρμογών και των ψηφιακών καναλιών της τράπεζας λειτουργεί σε περιβάλλον cloud, ενώ το τελευταίο εξάμηνο προστέθηκαν περισσότερες από 100 νέες ψηφιακές δυνατότητες.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η συμπεριφορά των πελατών αλλάζει με ταχείς ρυθμούς. Το 96% των συναλλαγών πραγματοποιείται πλέον μέσω ψηφιακών καναλιών, ενώ το 61% γίνεται από το Eurobank Mobile App. Στις ηλικίες έως 35 ετών, η χρήση του mobile banking φθάνει το 94%, επιβεβαιώνοντας ότι το κινητό τηλέφωνο εξελίσσεται στο βασικό «κατάστημα» της τράπεζας.

Σε ετήσια βάση καταγράφονται περίπου 574 εκατ. συνδέσεις στις υπηρεσίες e-Banking και Mobile Banking, με περισσότερες από ένα εκατομμύριο συναλλαγές να πραγματοποιούνται καθημερινά. Παράλληλα, επτά στους δέκα ψηφιακούς χρήστες εξυπηρετούνται αποκλειστικά μέσω κινητού τηλεφώνου, ενώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 ένα στα τρία τραπεζικά προϊόντα αποκτήθηκε εξ ολοκλήρου ψηφιακά, καταγράφοντας αύξηση άνω του 160% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Κομβικό ρόλο στη νέα στρατηγική κατέχει η αξιοποίηση της Generative AI. Η Eurobank αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα εφαρμογών, όπως οι EVA, myEVA, GenAI Factory και Digital Brain, οι οποίες χρησιμοποιούνται στην εξυπηρέτηση πελατών, στην αξιολόγηση χρηματοδοτήσεων, στην επεξεργασία δεδομένων αλλά και στην υποστήριξη των εργαζομένων.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. Περισσότεροι από 1.500 εργαζόμενοι έχουν ήδη εκπαιδευτεί σε τεχνολογίες Machine Learning και Generative AI, συμπληρώνοντας περισσότερες από 17.000 ώρες εξειδικευμένης εκπαίδευσης.

Ένας ακόμη βασικός άξονας του σχεδίου αφορά τον πλήρη επανασχεδιασμό της εμπειρίας των πελατών. Η τράπεζα επεκτείνει τις δυνατότητες ώστε ολοένα και περισσότερες υπηρεσίες να παρέχονται χωρίς φυσική παρουσία σε κατάστημα, από το άνοιγμα λογαριασμών και τη χορήγηση δανείων έως επενδυτικά και ασφαλιστικά προϊόντα. Ήδη αποτελεί τη μοναδική τράπεζα στην Ελλάδα που προσφέρει πλήρως ψηφιακό άνοιγμα λογαριασμού για κατοίκους της χώρας αλλά και ακόμη 28 ευρωπαϊκών κρατών.

Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής ανακοινώθηκε και η διεύρυνση της συνεργασίας με τη Mastercard. Μέσω της πλατφόρμας Priceless, οι κάτοχοι καρτών Eurobank Mastercard θα αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα ευρύτερο χαρτοφυλάκιο εμπειριών και προνομίων, από πολιτιστικές και αθλητικές διοργανώσεις έως διεθνείς εκδηλώσεις.

Ο Group Chief Digital Officer της Eurobank, Κωστής Πάικος, σημείωσε ότι οι πελάτες αναζητούν πλέον υπηρεσίες που να είναι άμεσες, προσωποποιημένες και ευέλικτες, υπογραμμίζοντας ότι το Banking Forward αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα δεδομένα ώστε οι υπηρεσίες να προσαρμόζονται στις πραγματικές ανάγκες κάθε πελάτη.

Από την πλευρά του, ο Chief Retail Growth Officer, Γιάννης Σεραφειμίδης, τόνισε ότι το μέλλον της τραπεζικής δεν περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά προϊόντα, αλλά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος υπηρεσιών και συνεργασιών που θα συνοδεύει τον πελάτη στην καθημερινότητά του.

Ο Group Chief Information Officer, Ανέστης Πετρίδης, χαρακτήρισε το πρόγραμμα ως το μεγαλύτερο τεχνολογικό επενδυτικό σχέδιο στην ιστορία του ομίλου, επισημαίνοντας ότι στόχος δεν είναι απλώς η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, αλλά η ενίσχυση της αξιοπιστίας, της ασφάλειας και της συνολικής εμπειρίας εξυπηρέτησης.

Με τη στρατηγική Banking Forward, η Eurobank επιχειρεί να τοποθετηθεί στην πρώτη γραμμή του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής τραπεζικής αγοράς, επενδύοντας σε τεχνολογίες που αναμένεται να αλλάξουν τόσο τον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών όσο και την καθημερινή σχέση των πελατών με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

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