Φεστιβάλ Στη Σκιά Των Βράχων – Πρόγραμμα Εκδηλώσεων 3-12 Ιουλίου

Παρασκευή 3 Ιουλίου

Μολιέρου Κατά φαντασίαν ασθενής

Διασκευή – Σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου & Μιχάλης Ρέππας

Οι θεατρικές επιχειρήσεις Τάγαρη παρουσιάζουν σε μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία το διαχρονικό έργο του Μολιέρου «Κατά Φαντασίαν Ασθενής». Ένας τίτλος που ενσωματώθηκε σαν έκφραση στην ελληνική γλώσσα. Μια φράση που έγινε κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει – ακόμη κι αν δεν ξέρουμε ότι γεννήθηκε από την πένα του Μολιέρου.

Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας μιλά για κάτι βαθιά ανθρώπινο: τον φόβο για την υγεία, την αγωνία μπροστά στην ασθένεια, την ανασφάλεια που λίγο-πολύ όλοι έχουμε νιώσει. Γιατί όσο δυνατοί κι αν φαινόμαστε, παραμένουμε ευάλωτοι. Ο ήρωας του έργου, ο Αργκάν, ζει αυτόν τον φόβο στα άκρα – πεπεισμένος πως κάθε σύμπτωμα είναι προάγγελος του τέλους. Μέσα από την υπερβολή και το καυστικό χιούμορ, ο Μολιέρος σατιρίζει τις εμμονές μας και ταυτόχρονα μας λυτρώνει από αυτές…

Ο εμβληματικός ρόλος του Αργκάν αποτελεί πρόκληση για κάθε ηθοποιό. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης έρχεται να δώσει τη δική του σπαρταριστή εκδοχή σε έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους του κλασικού ρεπερτορίου.

Δίπλα του, ένας θίασος αγαπημένων και καταξιωμένων ηθοποιών:

η Σοφία Βογιατζάκη ως ελαφρόμυαλη σύζυγος,

ως ελαφρόμυαλη σύζυγος, η Παρθένα Χοροζίδου ως πανέξυπνη και αφοπλιστική υπηρέτρια,

ως πανέξυπνη και αφοπλιστική υπηρέτρια, ο Πάνος Σταθακόπουλος στο ρόλο του γιατρού που επιδιώκει έναν γάμο συμφέροντος,

στο ρόλο του γιατρού που επιδιώκει έναν γάμο συμφέροντος, ο Ιωάννης Απέργης ως ο νεαρός Κλεάνθης, ο αληθινός έρωτας της κόρης του Αργκάν,

ως ο νεαρός Κλεάνθης, ο αληθινός έρωτας της κόρης του Αργκάν, ο Θάνος Μπίρκος ως ο υποψήφιος γαμπρός και

ως ο υποψήφιος γαμπρός και η Αντιγόνη Νάκα ως η ερωτευμένη κόρη.

Τη διασκευή και σκηνοθεσία υπογράφουν οι Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέππας, που προσεγγίζουν το κλασικό έργο με φρεσκάδα, ρυθμό και σύγχρονη ματιά, αναδεικνύοντας τόσο το εκρηκτικό χιούμορ όσο και τη διαχρονικότητά του. Τη σκηνική εικόνα απογειώνει ο Γιάννης Μετζικώφ με τα εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια, ενώ οι φωτισμοί της Μελίνα Μάσχα συμπληρώνουν ένα αισθητικά άρτιο και λαμπερό αποτέλεσμα.

Ο «Κατά Φαντασίαν Ασθενής» επιστρέφει για να μας θυμίσει, με γέλιο και τρυφερότητα, πως ίσως το καλύτερο φάρμακο απέναντι στους φόβους μας είναι να γελάμε μαζί τους… ξανά και ξανά!

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Θανάσης Παπαθανασίου & Μιχάλης Ρέππας

Σκηνικά – Κοστούμια: Γιάννης Μετζικώφ

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Βοηθός σκηνοθέτη: Βίκυ Πάστρα

Φωτογραφίες: Γκέλυ Καλαμπάκα

Social Media: Renegade Media

Επικοινωνία – προβολή: Μαρκέλλα Καζαμία

Οργάνωση παραγωγής: Κωνσταντίνα Νταντάμη

Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

Πρωταγωνιστούν:

Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Παρθένα Χοροζίδου, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα

Τιμές εισιτηρίων: 25€ | Μειωμένο 20€ (φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ, πολυτέκνων)

Προπώληση: more.com

Κυριακή 5 Ιουλίου

Ευριπίδη Μήδεια

Σκηνοθεσία Nikita Milivojević

Μήδεια. Η εμβληματική τραγωδία του Ευριπίδη παρουσιάζεται φέτος το καλοκαίρι σε μια μεγάλη παραγωγή υψηλών προδιαγραφών. Μια παράσταση που αναμετριέται με τον πυρήνα της αρχαίας τραγωδίας, τη διαχρονική της ένταση και την επίκαιρη ειρωνεία της.

Ο Nikita Milivojević, διεθνής σκηνοθέτης με βαθιά σχέση με την ελληνική γραμματεία, μετά την πρωτοποριακή καλλιτεχνική εμπειρία «Πέρσες – Το ταξίδι στο πεδίο των ψυχών» που παρουσίασε το 2023 στην Ελευσίνα – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης επιστρέφει για να προσεγγίσει αυτή τη φορά τη Μήδεια, με καθαρότητα και εσωτερική δύναμη, φωτίζοντας την ανθρώπινη διάσταση του μύθου.

Η παράσταση διατηρεί τον κλασικό άξονα του κειμένου, αφήνοντας τα υπόγεια ρεύματα μιας ισχυρής μνήμης να διαπερνούν τη δράση. Η ιστορία μοιάζει να ξεδιπλώνεται μέσα από όσα ανακαλεί η ίδια η Μήδεια, σαν εικόνες Στον ρόλο της Μήδειας, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη ενσαρκώνει μια γυναίκα που αγάπησε ολοκληρωτικά και οδηγήθηκε στην απόλυτη ρήξη.

Δίπλα της, ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος και ο Άρης Λεμπεσόπουλος αποτυπώνουν με καθαρότητα τη σύγκρουση έρωτα, εξουσίας και ευθύνης που διαπερνά το έργο, ενώ η Ρένη Πιττακή, στον ρόλο της Τροφού, φέρει τη φωνή της μνήμης και της συνείδησης της τραγωδίας.

Δώδεκα ηθοποιοί συγκροτούν ένα συμπαγές σκηνικό σώμα, όπου οι φωνές ενώνονται και λειτουργούν ως καθρέφτης της πτώσης της ηρωίδας. Δύο μουσικοί επί σκηνής συμμετέχουν οργανικά στη δράση, με τη ζωντανή μουσική του Δημήτρη Καμαρωτού να διατρέχει την παράσταση με ένταση και υποβλητικότητα, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο που συνομιλεί με τον αρχαίο λόγο.

Η Μήδεια παραμένει συγκλονιστικά επίκαιρη. Μιλά για την προδοσία, την εξορία, την αξιοπρέπεια και το οριακό σημείο όπου ο άνθρωπος συνθλίβεται ανάμεσα στον έρωτα και την κοινωνική τάξη. Η παράσταση δεν αντιμετωπίζει τη Μήδεια ως «τέρας», αλλά ως μια συνειδητή ανθρώπινη ύπαρξη που φτάνει στο έσχατο όριο.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία – Διασκευή: Nikita Milivojevic

Σκηνογραφία: Σωτήρης Μελανός

Πρωτότυπη μουσική / δραματουργία: Δημήτρης Καμαρωτός

Κίνηση: Amalia Bennett

Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα

Σχεδιασμός Φωτισμών: Νίκος Βλασόπουλος

Σχεδιασμός Ήχου: Κώστας Μπώκος

Βοηθός σκηνοθέτη: Νίκος Τσιμάρας

Visual Identity – Γραφιστικά: Δημήτρης Γκέλμπουρας @forbidden.designs

@forbidden.designs Φωτογραφίες: Πάνος Γιαννακόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης, Διονύσης Πιφέας

Στον ρόλο της Τροφού η Ρένη Πιττακή

ΧΟΡΟΣ: Ηλέκτρα Καρτάνου, Εμμανουήλ Κοντός, Ιωάννα Μπιτούνη, Κατερίνα Νταλιάνη, Μαριάμ Ρουχατζέ, Νίκος Τσιμάρας

Μουσικοί επί σκηνής: Στέλιος Κατσατσίδης, Βαγγέλης Παρασκευαΐδης

Διεύθυνση Παραγωγής: Κωνσταντίνα Αγγελέτου

Οργάνωση Παραγωγής: Ξένια Καλαντζή

Οργάνωση Περιοδείας: Artrack productions-Παναγιώτης Πάντος

Παραγωγή: Λυκόφως – Γ. Λυκιαρδόπουλος

ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ

Δευτέρα 6 Ιουλίου

Michele Riml Sexy Laundry

Σκηνοθεσία Σπύρος Παπαδόπουλος

Μετά από 4 χρόνια συνεχόμενης επιτυχίας, το SEXY LAUNDRY βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδεία!

Μετά από ατέλειωτα sold out, πολλή αγάπη από το κοινό και τον “γάμο” τους να μπορεί πλέον να χαρακτηριστεί ως ένα από τα μεγαλύτερα θεατρικά γεγονότα των τελευταίων ετών, ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου βάζουν ξανά πλυντήριο…

Συναισθήματα, αγωνίες, νεύρα, γκρίνια, χιούμορ, αγάπη, ΣΕΞ, όλα αυτά μαζί στο πρόγραμμα για… ευαίσθητα! Και βγάζουν τα συζυγικά τους άπλυτα στη φόρα σε επιλεγμένες πόλεις της Ελλάδας με την ξεκαρδιστική, τρυφερή και βαθιά ανθρώπινη κωμωδία “Sexy Laundry” της Michele Riml.

Ένα έργο- ποίημα για την ερωτική ζωή του σύγχρονου ζευγαριού.

Το θεατρικό έργο της Michele Riml, “Sexy Laundry” καταπιάνεται με τα ερωτικά αδιέξοδα και αποτελεί έναν ειλικρινή κωμικό καθρέφτη της ερωτικής ζωής των σύγχρονων ζευγαριών. 25 χρόνια γάμου, 3 παιδιά, λίγα παχάκια, ολίγη φαλακρίτσα, πολλή γκρίνια, πολλή ανασφάλεια, πολλή αγάπη και ολίγον sex.

Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από ένα παντρεμένο ζευγάρι που αποφασίζει να “ξαναπαντρευτεί” και να αναζωπυρώσει τη σεξουαλική του ζωή. Ο Λάρι και η Άλις βρίσκονται σ’ ένα δωμάτιο πολυτελούς ξενοδοχείου, και με το εγχειρίδιο “ΣΕΞ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ” ανά χείρας, αμήχανοι προσπαθούν να βρουν τη χαμένη ερωτική επιθυμία και το περασμένο μεγαλείο του πάθους τους.

Η παράσταση που σκηνοθετεί ο Σπύρος Παπαδόπουλος

Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου με όπλα τους το χιούμορ και την ειλικρίνεια καθίζουν τον γάμο τους στο “ντιβάνι” της ψυχανάλυσης και μέσα σε ένα δωμάτιο πολυτελούς ξενοδοχείου αποδεικνύουν πως τελικά η δύναμη της αγάπης μπορεί να νικήσει τα πάντα.

Η δυναμική τους είναι και το κλειδί της παράστασης, καθώς με τις ερμηνείες τους, καταφέρνουν να δώσουν σάρκα και οστά στους χαρακτήρες και το κοινό μπορεί να ταυτιστεί, να συνδεθεί μαζί τους και να αναλογιστεί τη σημασία της επικοινωνίας, της εμπιστοσύνης και της ανανέωσης σε μια μακροχρόνια σχέση.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Σπύρος Παπαδόπουλος

Μετάφραση: Νικολέτα Κοτσαηλίδου

Σκηνικά – Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη

Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας

Μουσική επιμέλεια: Ιάκωβος Δρόσος

Πρωταγωνιστούν: Σπύρος Παπαδόπουλος, Ρένια Λουιζίδου

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 23€ | 20€ μειωμένο (φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ)

Προπώληση: more.com & ταμεία φεστιβάλ

Τρίτη 7 Ιουλίου

Eduardo de Filippo Ο σώζων εαυτόν σωθήτω

Σκηνοθεσία Ταμίλλα Κουλίεβα

Η Stages Network – Αθηναϊκά Θέατρα παρουσιάζουν σε καλοκαιρινή περιοδεία την κωμωδία του Eduardo de Filippo «Ο Σώζων Εαυτόν Σωθήτω», σε σκηνοθεσία Ταμίλλα Κουλίεβα με ένα μεγάλο θίασο πρωταγωνιστών.

Στη σκηνή: Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παππά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσων Βροχίδης και η Ταμίλλα Κουλίεβα.

Πρόκειται για μία σπαρταριστή αλλά και ιδιαίτερα τρυφερή κωμωδία που φέρνει στη σκηνή τον αναπάντεχο και γεμάτο με χιούμορ κόσμο των περιοδευόντων θιάσων, τα γνωστά σε όλους «μπουλούκια», δηλαδή!

Η ιστορία

Ο γοητευτικός θιασάρχης Ντον Τζενάρο με τον θίασό του φθάνουν σε έναν τουριστικό προορισμό για να ξεκινήσουν την περιοδεία της παράστασής τους και φέρνουν αναγκαστικά μαζί (!) πρόβες, φασαρίες, μικροπαρεξηγήσεις και μια γενική ανακατωσούρα που ταράζει την ήσυχη καθημερινότητα του τόπου.

Ο παραγωγός του θιάσου της… «κακιάς ώρας», ο Αλμπέρτο, είναι ερωτευμένος με τη μυστηριώδη και όμορφη Μπίτσε, χωρίς να ξέρει ότι είναι και παντρεμένη και έγκυος.

Όλος ο θίασος κάνει ό,τι μπορεί για να τον βγάλει από την περίπλοκη αυτή κατάσταση, ενώ κάνει και πρόβες για τη νέα παράσταση που θα αντικαταστήσει την προηγούμενη, που ήταν μία σκέτη αποτυχία. Εν τω μεταξύ τριγύρω συμβαίνουν ευτράπελα, εγκυμοσύνες, παρεξηγήσεις, λάθος ταυτότητες, μυστικά, ανακατωσούρες και μία γενική αταξία που ούτε η αστυνομία δεν μπορεί να συμμαζέψει.

Περισσότερο από μια απλή κωμωδία, η παράσταση είναι ένας φόρος τιμής στα μπουλούκια, σε όλους εκείνους τους περιπλανώμενους ηθοποιούς που κουβαλούσαν το θέατρο σε κάθε γωνιά, πολύ πριν το σινεμά και η τηλεόραση γίνουν καθημερινότητα. Μια παράδοση κοινή στην Ιταλία και την Ελλάδα, βαθιά ριζωμένη στη συναισθηματική μνήμη.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση – Σκηνοθεσία: Ταμίλλα Κουλίεβα

Σκηνικά: Άννα Μπίζα

Κοστούμια: Αλέγια Παπαγεωργίου

Φωτισμοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη

Μουσική: Πιέρρος Παπαδάκος

Χορογραφία-Κίνηση: Αντωνία Οικονόμου

Βοηθός σκηνοθέτη: Πένυ Παπαγεωργίου

Μουσική Επιμέλεια: Ταμίλλα Κουλίεβα

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παππά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσων Βροχίδης και η Ταμίλλα Κουλίεβα.

Τιμές εισιτηρίων: Γενική Είσοδος: Προπώληση18€ | Ημέρα της παράστασης 22€

Προπώληση: more.com | Τ: 211 1000 365 | Ταμείο Θεάτρου Αλίκη, Αμερικής 4 & ταμεία φεστιβάλ

Τετάρτη 8 Ιουλίου

Γιώργου Καπουτζίδη Η Καρυάτιδα!

Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη

Η Καρυάτιδα σε περιοδεία. Η χώρα σε αναστάτωση.

Η Καρυάτιδα!, η απολαυστική, ανελέητη κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη που ξεσήκωσε το κοινό με το βιτριολικό της χιούμορ, το σπαρταριστό γέλιο και τη σαρωτική της ματιά στην ελληνική πραγματικότητα, μετά τη θερμή υποδοχή που γνώρισε για δύο συνεχόμενες χρονιές, πρώτα στο ΡΕΞ και στη συνέχεια στο Θέατρο ΚΑΠΠΑ, ετοιμάζει βαλίτσες και ξεκινά το μεγάλο καλοκαιρινό της ταξίδι.

Τι συμβαίνει όταν η χαμένη έκτη Καρυάτιδα επιστρέφει επιτέλους στην πατρίδα;

Η χώρα φοράει τα καλά της. Οι κάμερες στήνονται. Οι λόγοι ετοιμάζονται. Οι δηλώσεις ξαναγράφονται. Οι μηχανισμοί δουλεύουν υπερωρίες. Οι τόνοι ανεβαίνουν. Και κάπου εκεί, η εθνική συγκίνηση συναντά την πολιτική παράνοια, η επίσημη γραμμή συγκρούεται με τα κρυφά παρασκήνια και η Ελλάδα κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα: να μετατρέπει το μεγαλείο σε φιάσκο και το φιάσκο σε ξεκαρδιστικό θέαμα.

Με αφορμή μια εξαιρετική θεατρική ιδέα, η Καρυάτιδα! γίνεται μια πικρή κωμωδία, μια σάτιρα εθνικής αυτογνωσίας, ένα φαρσοκωμικό πορτρέτο μιας χώρας που μπορεί να συγκινείται βαθιά, να διχάζεται θεαματικά και να αυτοϋπονομεύεται με αξιοζήλευτη συνέπεια – συχνά όλα μαζί, ταυτόχρονα.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης υπογράφει ένα έργο αιχμηρό, ευφυές και απολαυστικά άβολο, που πίσω από το γέλιο αποκαλύπτει με ακρίβεια χειρουργείου τα αντανακλαστικά, τις αντιφάσεις και τα εθνικά μας σπορ.

Η Κατερίνα Μαυρογεώργη σκηνοθετεί με ρυθμό, νεύρο και απόλυτη αίσθηση του κωμικού timing μια παράσταση που προχωρά με φόρα, εκπλήξεις και αλλεπάλληλα χτυπήματα στο κέντρο της ελληνικής ψυχής.

Μετά από δύο χρόνια μεγάλης επιτυχίας, η Καρυάτιδα! συνεχίζει το φετινό καλοκαίρι με περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Και φέρνει μαζί της ό,τι ακριβώς την έκανε ακαταμάχητη: γέλιο, κοφτερή σάτιρα και την αφοπλιστικά αμήχανη υπενθύμιση ότι το εθνικό μας δράμα συχνά απέχει ελάχιστα από την κωμωδία.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Γιώργος Καπουτζίδης

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Μαυρογεώργη

Σύμβουλος δραματουργίας-Καλλιτεχνικός συνεργάτης: Αντώνης Αντωνόπουλος

Σκηνικά: Άρτεμις Φλέσσα

Κοστούμια: Ιφιγένεια Νταουντάκη

Μουσική: Larry Gus

Κίνηση: Σοφία Πάσχου

Φωτισμοί: Βάσια Ατταριάν

Σχεδιασμός βίντεο: Τάσος Γκολέτσος

Δραματολόγος παράστασης: Βιβή Σπαθούλα

Βοηθός σκηνοθέτιδος: Σοφία Σταθάτου

Βοηθός σκηνογράφου: Αγγελική Βασιλοπούλου-Καμπίτση

Βοηθός φωτίστριας: Σεραφείμ Ράδης

Βοηθός ενδυματολόγου: Αλεξάνδρα – Αναστασία Φτούλη

Β’ βοηθός σκηνοθέτιδος: Κορίνα Βεζυργιάννη

Σχεδιασμός κομμώσεων: Κωνσταντίνος Κολιούσης

Σχεδιασμός μακιγιάζ: Olga Faleichyk

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Παίζουν: Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιος Ιακωβίδης, Στέλιος Ξανθουδάκης, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσος Σκώτης, Σταμάτης Φακορέλης, Μαρία Φιλίνη

Η παράσταση «Η Καρυάτιδα!» είχε παρουσιαστεί από το Εθνικό Θέατρο για πρώτη φορά την περίοδο 2024-2025 και σε επανάληψη την περίοδο 2025-2026. Η νέα παράσταση που βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδεία το 2026 πραγματοποιείται σε συνεργασία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ARK PRODUCTIONS E.E. και του Εθνικού Θεάτρου.

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 22€ | Μειωμένο 20€ (φοιτητές ,άνεργοι, ΑμεΑ)

Προπώληση: more.com & ταμεία φεστιβάλ

Πέμπτη 9 Ιουλίου

Σοφοκλή Αντιγόνη

Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης

Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη περιοδεία του 2025, που προσέλκυσε πάνω από 50.000 θεατές σε περισσότερες από 25 sold out παραστάσεις, η «Αντιγόνη» επιστρέφει ανανεωμένη, πιο επίκαιρη από ποτέ, φωτίζοντας εκ νέου τα αιώνια ερωτήματα της ελευθερίας, του δικαίου και της ατομικής ευθύνης απέναντι στην εξουσία.

O Θέμης Μουμουλίδης και μια δυναμική ομάδα δημιουργών-ηθοποιών, με επικεφαλής την Λένα Παπαληγούρα στον ρόλο της Αντιγόνης, τον Μελέτη Ηλία ως Κρέοντα και τον Μιχάλη Οικονόμου ως Φύλακα, επαναπροσεγγίζουν την κορυφαία τραγωδία του Σοφοκλή και μια από τις συναρπαστικότερες ηρωίδες της παγκόσμιας δραματουργίας.

Η δική μας Αντιγόνη

Ο πόλεμος τελείωσε. Οι νεκροί περισυλλέγονται κάτω από το σκληρό φως των προβολέων. Το πεδίο της μάχης μεταφέρεται στα γραφεία των σύγχρονων κέντρων εξουσίας. Ο σκληρός, ενισχυμένος ήχος του σήμερα και η εύθραυστη ανάσα της ζωντανής φωνής, τα ατσαλάκωτα κοστούμια και τα ράκη, τα μηχανοποιημένα και τα βεβηλωμένα σώματα συνθέτουν έναν κόσμο όπου οι συγκρούσεις οξύνονται και οι αντιθέσεις βαθαίνουν.

Η διεκδίκηση του τελετουργικού της κηδείας γίνεται η μηχανή αποκάλυψης της σχέσης της εξουσίας με τον θάνατο: η ηχηρή καταγγελία του ολοκληρωτισμού, που επιχειρεί να ασκήσει κάθε δικαίωμα επί της ανθρώπινης υπόστασης έως και μετά θάνατον, πατάσσοντας κάθε έννοια ανθρωπινότητας, παράγοντας και αναπαράγοντας την υποταγή ως μέτρο της κανονικότητας.

Στη σύγχρονη ζωή, η Αντιγόνη είναι παρούσα στα hot spots που στοιβάζουν, στις δομές που φυλάσσουν, στα σύνορα που ηλεκτροφορούν, στις θάλασσες που πνίγουν. Είναι παρούσα στα διαρκώς επεκτεινόμενα στρατόπεδα-τάφους ζώντων, στις φυσικές και εικονικές εκδοχές αλλεπάλληλων επιστρώσεων εγκλεισμών, στα παιχνίδια της βιοπολιτικής, στις έδρες και τις ενέδρες του θανάτου. Το ΟΧΙ της Αντιγόνης ορθώνεται ως η απόλυτη κατάφαση.

Παίζουν: Λένα Παπαληγούρα, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Δόβρης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Λένα Μποζάκη, Νάνσυ Μπούκλη, Γιώργος Νούσης, Βαγγέλης Σαλευρής, Ιώβη Φραγκάτου

Τιμές εισιτηρίων:23€ | 20€ μειωμένο (φοιτητικό, μαθητικό, ανέργων, ΑμεΑ)

Προπώληση: more.com

Παρασκευή 10 Ιουλίου

Κώστα Λεϊμονή Εκτός Ύλης reloaded

Σκηνοθεσία Κωνσταντίνα Νικολαΐδη

Μονόλογος με τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση

Το βραβευμένο έργο, από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών, του Κώστα Λεϊμονή «Εκτός Ύλης reloaded» σε σκηνοθεσία της Κωνσταντίνας Νικολαΐδη, με τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση στον κεντρικό ρόλο, σε συνέχεια των sold out παραστάσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα, επιστρέφει στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη.

Το έργο

Ένας βουλευτής, που έχει διατελέσει για χρόνια και υπουργός ελληνικών κυβερνήσεων, αποφασίζει να παραιτηθεί από το αξίωμά του και να εγκαταλείψει μια για πάντα την πολιτική ζωή της χώρας.

Έτσι, ετοιμάζεται να εκφωνήσει τον τελευταίο του λόγο στη Βουλή τη νύχτα της ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Έναν λόγο, που όμοιός του δεν έχει διαβαστεί ποτέ στην αίθουσα του κοινοβουλίου. Αφού έχει αναλογιστεί τις πράξεις και κυρίως τις παραλείψεις του σε οικογενειακό και επαγγελματικό επίπεδο, εξομολογείται και παράλληλα απολογείται ενώπιον ενός λαού που τον πίστεψε, με την ελπίδα ότι –έστω και την τελευταία στιγμή – θα προλάβει να γίνει σύμμαχος της αλήθειας και υποστηρικτής μιας μεγάλης συγγνώμης, που έπρεπε να έχει ειπωθεί καιρό πριν.

«Το πρόβλημα ξεκινά από την στιγμή που η αξία του κοστουμιού ξεπερνά την αξία του ανθρώπου που το φορά.»

Η παράσταση παρουσιάστηκε την περίοδο 2016-2018 (Θέατρο Αλκμήνη, Θέατρο Ιλίσια, περιοδεία στην Ελλάδα), στις 27 Μαρτίου 2018, την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου, παρουσιάστηκε στον φυσικό της χώρο μέσα στην Βουλή των Ελλήνων, το 2019 σε Βρυξέλλες και Στουτγκάρδη, τον Οκτώβριο 2025 στον Καναδά και τον Φεβρουάριο 2026 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε μία από τις αίθουσες του!

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Κώστας Λεϊμονής

Σκηνοθεσία/Κοστούμια/Φωτισμοί: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη

Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου

Πρωτότυπη μουσική: Γιώργος Περού

Creative Agency: GridFox

Παραγωγή: Γίνονται έργα

Στον κεντρικό ρόλο ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης,

Μαζί του οι: Δημήτρης Κωνσταντινίδης, Ελένη Θεοχάρη, Κωνσταντίνος Μπάρκος

Τιμές εισιτηρίων: 20€ | 17€ μειωμένο (μαθητικό, φοιτητικό, ανέργων)

Προπώληση: more.com & ταμεία φεστιβάλ

Σάββατο 11, Κυριακή 12 Ιουλίου

Αντώνη Τσιοτσιόπουλου – Γιώργου Παλούμπη Ανεξάρτητα κράτη

Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης

Το δημοσιογραφικό δράμα Ανεξάρτητα Κράτη, που συνυπογράφουν ο Γιώργος Παλούμπης και ο Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, κέρδισε το θεατρόφιλο κοινό χάρη στον καταιγιστικό ρυθμό, τον ωμό ρεαλισμό και τις καθηλωτικές ερμηνείες των ηθοποιών.

Από την πρεμιέρα της τον Νοέμβριο του 2024 η μεγάλη επιτυχία του Θεάτρου του Νέου Κόσμου, σημειώνει αλλεπάλληλα sold out στην Αθήνα, έχοντας παράλληλα απoσπάσει θετικότατες κριτικές και βραβεύσεις. Το καλοκαίρι του ‘26 η παράσταση πραγματοποιεί περιοδεία σε επιλεγμένα θέατρα της Αττικής αλλά και πανελλαδικά.

Η ΥΠΟΘΕΣΗ

Δεκέμβριος 1977. Ο γιατρός Βασίλης Τσιρώνης μετά από καταδίωξη της αστυνομίας, κλείνεται στο διαμέρισμά του στο Φάληρο μαζί με την οικογένειά του, αρνείται να παραδοθεί και κατόπιν τετράμηνης πολιορκίας το κηρύσσει “Ανεξάρτητο Κράτος”.

11 Ιουλίου 1978. Τρίτη ξημερώματα γύρω στις 4:00. Στα γραφεία γνωστής εφημερίδας φτάνει η είδηση του θανάτου του γιατρού μετά από την εντολή του υπουργείου δημόσιας τάξης για επέμβαση και λήξη της πολιορκίας.

Μέσα σε αυτά τα γραφεία, γινόμαστε μάρτυρες της ζωής των δημοσιογράφων του οργανισμού από εκείνη την ημέρα, μέχρι και την επέτειο του θανάτου του Βασίλη Τσιρώνη ακολουθώντας την φανταστική ιστορία της Μαρίας Θεοφίλου, μιας νεαρής δημοσιογράφου η οποία γοητευμένη από την περίπτωση του γιατρού, αποφασίζει να εισχωρήσει στην υπόθεση και να μάθει την αλήθεια σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του. Ήταν αυτοκτονία όπως ισχυρίστηκε η αστυνομία ή κρατική δολοφονία;

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Γιώργος Παλούμπης

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παλούμπης

Σκηνογράφος-Ενδυματολόγος: Νατάσσα Παπαστεργίου

Πρωτότυπη μουσική: Κώστας Νικολόπουλος

Σχεδιασμός φωτισμών: Βασίλης Κλωτσοτήρας

Σχεδιασμός Βίντεο: Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Σχεδιασμός ήχου: Ανδρέας Μιχόπουλος

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Trailer: Θωμάς Παλυβός

Βοηθός: σκηνοθέτη: Παναγιώτα Παπαδημητρίου

Βοηθός: σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Μαριάνθη Ράδου

Παίζουν: Θάνος Αλεξίου, Στέλιος Δημόπουλος, Βασιλική Διαλυνά, Άλκηστις Ζιρώ, Ελεάνα Καυκαλά, Μάκης Παπαδημητράτος, Στάθης Σταμουλακάτος, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος

Ακούγονται οι μουσικοί: Θάνος Καζαντζής – τύμπανα, Νίκος Παπαϊωάννου – μπάσο – analog synth, Κώστας Νικολόπουλος – κιθάρες

Στο ραδιόφωνο ακούγεται η φωνή της Παναγιώτας Παπαδημητρίου

Τιμές εισιτηρίων: 23€ | 20€ μειωμένο (άνεργοι, φοιτητές, μαθητές, 65+)

Προπώληση: more.com & ταμεία φεστιβάλ

Γενικές πληροφορίες

Ώρα έναρξης παραστάσεων: 21:00

Πληροφορίες: Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού Δήμων Βύρωνα & Δάφνης-Υμηττού

Κύπρου 50-54, 16232 Βύρωνας | 210 7609028

www.festivalvraxon.gr | [email protected]

Προπώληση

Γραφεία Φεστιβάλ, Κύπρου 50-54, Βύρωνας | 11:00 – 15:00

Παλαιό Δημαρχείο Υμηττού, Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου | 10:00 – 14:00