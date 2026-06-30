Η Stellantis παρατείνει τη θερινή διακοπή λειτουργίας στο εργοστάσιο του Fiat 500 στο Τορίνο

Η Stellantis πρόσθεσε μια επιπλέον εβδομάδα διακοπής λειτουργίας το καλοκαίρι στο εργοστάσιό της για το Fiat 500 στο Τορίνο της βόρειας Ιταλίας, λόγω ελλείψεων σε ανταλλακτικά από ορισμένους προμηθευτές, δήλωσε χθες το συνδικάτο FIM Cisl, προσθέτοντας ότι η διακοπή μπορεί επίσης να αντανακλά την ασθενή ζήτηση.

Η FIM Cisl ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η αυτοκινητοβιομηχανία την είχε ειδοποιήσει για διακοπή λειτουργίας στο εργοστάσιο του Mirafiori από τις 27 έως τις 31 Ιουλίου, η οποία προστέθηκε σε μια προηγουμένως προγραμματισμένη καλοκαιρινή διακοπή τριών εβδομάδων που επρόκειτο να ξεκινήσει τον Αύγουστο.

Η Stellantis δήλωσε στα συνδικάτα ότι το εργοστάσιο Mirafiori θα αναστείλει τις δραστηριότητές του για μία επιπλέον εβδομάδα αυτό το καλοκαίρι λόγω ελλείψεων σε ανταλλακτικά, συμπεριλαμβανομένων κινητήρων, προφυλακτήρων και αισθητήρων, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Ορισμένοι προμηθευτές δυσκολεύονται να συμβαδίσουν με την αυξημένη παραγωγή του Fiat 500 city car, το οποίο επανακυκλοφόρησε στα τέλη του περασμένου έτους με υβριδική έκδοση, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Ωστόσο, ο Ιγκόρ Αλμπέρα της FIM Cisl δήλωσε ότι οι συνεχιζόμενες διακοπές λειτουργίας στο εργοστάσιο υποδηλώνουν ότι η ζήτηση της αγοράς ήταν ασθενέστερη από την αναμενόμενη, αναφέρει το Reuters.

Οι εργασίες στο Mirafiori επρόκειτο να ξαναρχίσουν την Τρίτη, μετά από μια εβδομάδα διακοπής λειτουργίας λόγω αργίας στο Τορίνο.

Η Stellantis δήλωσε πέρυσι ότι στόχευε να παράγει περίπου 100.000 μονάδες του Fiat 500 το 2026, σε υβριδικές και πλήρως ηλεκτρικές εκδόσεις.

Ο επικεφαλής της αυτοκινητοβιομηχανίας για την Ευρώπη, Emanuele Cappellano, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι ο όμιλος είχε κατασκευάσει 15.000 Fiat 500 κατά το πρώτο τρίμηνο, προσθέτοντας ότι η παραγωγή επιταχύνεται, αλλά δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τον αρχικό ετήσιο στόχο των 100.000.

Ο Albera είπε ότι η Stellantis νωρίτερα φέτος μείωσε τον ημερήσιο ρυθμό συναρμολόγησης του Mirafiori για το Fiat 500 σε 400 μονάδες από 430.

Το Fiat 500 Hybrid επανερμηνεύεται με ανανεωμένο σχεδιασμό, βελτιωμένη άνεση και πιο έξυπνη τεχνολογία. Προσφέρεται ως Hatchback, 3+1 και Cabrio σε τρεις ξεχωριστές εκδόσεις (Pop, Icon και La Prima). Η παραγωγή ξεκίνησε στα μέσα Νοεμβρίου 2025, με στόχο την παραγωγή άνω των 5.000 οχημάτων μέχρι το τέλος του 2025.

Το Fiat 500 Hybrid αντιπροσωπεύει ένα νέο κεφάλαιο στο ταξίδι της Fiat, συνδυάζοντας την πλούσια κληρονομιά της μάρκας με την τεχνολογία αιχμής, ενώ παράλληλα τιμά τη διαχρονική ομορφιά και ψυχή του ιταλικού design.

H σύνδεση του μοντέλου με το εργοστάσιο Mirafiori στο Τορίνο, ξεκίνησε το 1957, ήταν η αρχική γενέτειρά του. Η παραγωγή του νέου 500 Hybrid ξεκίνησε επίσημα τον Νοέμβριο 2025 στο εργοστάσιο της Carrozzerie Mirafiori στο Τορίνο, με στόχο πάνω από 5.000 μονάδες μέχρι το τέλος του 2025. Με πλήρη δυναμικότητα, το εργοστάσιο του Mirafiori αναμένεται να αυξήσει την ετήσια παραγωγή του κατά περίπου 100.000 επιπλέον μονάδες, ενισχύοντας τον στρατηγικό του ρόλο στο βιομηχανικό αποτύπωμα της ιταλικής φίρμας στην πόλη της καταγωγής του Fiat 500.

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