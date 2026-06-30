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30.06.2026 11:03

Top πέντε οικογενειακά SUV στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζουν

30.06.2026 11:03
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Τα οικογενειακά SUV παραμένουν μια από τις πιο δυνατές κατηγορίες της ελληνικής αγοράς, καθώς συνδυάζουν πρακτικότητα, χώρους, άνεση και ψηλότερη θέση οδήγησης, χωρίς να φτάνουν απαραίτητα σε υπερβολές μεγέθους ή κόστους.

Η κατηγορία των C-SUV συγκέντρωσε στο πρώτο πεντάμηνο του 2026 συνολικά 13.012 ταξινομήσεις, καταλαμβάνοντας μερίδιο 19,93% της αγοράς. Μόνο τον Μάιο, η ίδια κατηγορία σημείωσε 2.891 ταξινομήσεις, επιβεβαιώνοντας πως τα μεσαία SUV είναι από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για τον Έλληνα αγοραστή. 

Στην κορυφή της κατηγορίας βρίσκουμε πέντε μοντέλα με εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα: από full hybrid και value for money προτάσεις, μέχρι premium SUV με ισχυρό brand name. Αυτά είναι τα Top 5 οικογενειακά SUV στην Ελλάδα και οι τιμές από τις οποίες ξεκινούν.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

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