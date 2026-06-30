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30.06.2026 13:50

Πιερρακάκης: «Τα λεφτά δεν υπάρχουν, γεννιούνται» – Τι είπε για Τσίπρα, Σαμαρά

30.06.2026 13:50
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Στην υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας και στη διανομή του δημοσιονομικού χώρου με όρους δημοσιονομικής πειθαρχίας στάθηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη.

Μιλώντας στον σταθμό Status FM 107.7 της Θεσσαλονίκης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup ανέδειξε ως κεντρικό άξονα της στρατηγικής της κυβέρνησης για την επόμενη περίοδο, τη δημιουργία νέου πλούτου μέσω επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων.

Θέτοντας το βασικό οικονομικό και πολιτικό δίλημμα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης σημείωσε χαρακτηριστικά: «Λεφτά υπάρχουν, ή λεφτά γεννιούνται; Εγώ πιστεύω το δεύτερο, η αντιπολίτευση το πρώτο», επιχειρώντας να αντιδιαστείλει τη λογική των παροχών με εκείνη της παραγωγικής μεγέθυνσης.

Όπως υπογράμμισε, «η ανάπτυξη δεν προκύπτει από παροχές χωρίς αντίκρισμα, αλλά από επενδύσεις, μεταρρυθμίσεις και πολιτικές που δημιουργούν νέο πλούτο και αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην πορεία της οικονομίας, κάνοντας λόγο για υπεραπόδοση και αξιοποιώντας μάλιστα σχετική αναφορά του Α. Τσίπρα, προέδρου του κόμματος ΕΛ.Α.Σ: «Χαίρομαι γι’ αυτό που είπε ο κ. Τσίπρας, η οικονομία όντως υπεραποδίδει».

Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε ότι «κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο επιστρέφει στην κοινωνία», επισημαίνοντας ωστόσο ότι αυτό γίνεται «πάντα εντός των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων».

Απαντώντας στις επικρίσεις για τη σύνθεση των επενδύσεων, ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι τα επίσημα στοιχεία καταγράφουν ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων, ιδίως σε τομείς όπως «η τεχνολογία, τα logistics και η αγροδιατροφή», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για κλάδους με υψηλή προστιθέμενη αξία και εξαγωγικό προσανατολισμό.

Παράλληλα, έθεσε ως βασικό κυβερνητικό στόχο τη διάχυση των θετικών επιδόσεων στην κοινωνία, σημειώνοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί «η περαιτέρω αύξηση των μισθών και η μεταφορά της ανάπτυξης σε κάθε νοικοκυριό».

Στο πολιτικό πεδίο, κληθείς να σχολιάσει τη στάση που θα τηρήσει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, εξέφρασε το σεβασμό του προς κάθε πολιτικό που έχει διατελέσει πρωθυπουργός της χώρας, αλλά επεσήμανε όμως ότι “η πολιτική δεν είναι μνήμη παρελθόντος, αλλά μνήμη μέλλοντος” , μετατοπίζοντας τη συζήτηση στην ανάγκη συνέχισης της αναπτυξιακής πορείας και επίλυσης των προβλημάτων των πολιτών.

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