search
ΤΕΤΑΡΤΗ 01.07.2026 11:51
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.07.2026 09:45

Ο ΤΙΤΑΝ στην κορυφή της βιωσιμότητας – Πρώτος στον κλάδο του στη λίστα του TIME για τρίτη χρονιά

01.07.2026 09:45
titan

Για τρίτη διαδοχική χρονιά ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ συγκαταλέγεται στις πιο βιώσιμες επιχειρήσεις παγκοσμίως, σύμφωνα με τη νέα κατάταξη του περιοδικού TIME, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή έμφαση που δίνει στη βιώσιμη ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό της παραγωγικής του δραστηριότητας.

Στην αξιολόγηση για το 2026, ο ελληνικός όμιλος αναδείχθηκε ως η κορυφαία εταιρεία του κλάδου του στη λίστα World’s Most Sustainable Companies, ενώ κατέλαβε την 7η θέση στην ευρύτερη κατηγορία «Resource Generation and Infrastructure», η οποία περιλαμβάνει εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς των υποδομών και της παραγωγής πρώτων υλών.

Η κατάταξη βασίζεται σε ένα ευρύ σύνολο κριτηρίων που αφορούν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, την εταιρική διακυβέρνηση, την κοινωνική υπευθυνότητα και τη διαφάνεια, αποτυπώνοντας τον βαθμό ενσωμάτωσης των αρχών ESG στη λειτουργία κάθε επιχείρησης.

Σύμφωνα με τον ΤΙΤΑΝ, η διάκριση αντανακλά τη στρατηγική επιλογή του ομίλου να ενσωματώσει τη βιώσιμη ανάπτυξη στον πυρήνα του επιχειρηματικού του μοντέλου, συνδέοντας την καινοτομία, τις επενδύσεις και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας με τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Ο Διευθυντής Καινοτομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου, Λεωνίδας Κανελλόπουλος, δήλωσε ότι η νέα διάκριση αποτελεί επιβεβαίωση της στρατηγικής που ακολουθεί ο ΤΙΤΑΝ και της προόδου που έχει επιτευχθεί στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου TITAN Forward 2029, με έμφαση στην προώθηση υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών και δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η φετινή αξιολόγηση του περιοδικού TIME περιέλαβε περίπου 5.800 επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο, με τις 750 εταιρείες που πέτυχαν τις υψηλότερες επιδόσεις να προέρχονται από 43 χώρες και 20 διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας.

Ο ΤΙΤΑΝ, με παρουσία σε περισσότερες από 25 αγορές και δραστηριότητες σε τέσσερις ηπείρους, έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο την επίτευξη ουδέτερου ανθρακικού αποτυπώματος έως το 2050. Παράλληλα, υλοποιεί επενδύσεις που αφορούν την ενεργειακή αποδοτικότητα, την κυκλική οικονομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων χαμηλότερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος, σε μια περίοδο κατά την οποία οι απαιτήσεις των επενδυτών και των αγορών για βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα.

Διαβάστε επίσης:

AKTOR και Motor Oil: Στρατηγική συμμαχία στα απορρίμματα και στο βάθος FSRU – Mεγάλες προοπτικές φέρνει η προσέγγιση των δύο ισχυρών

Νέα υπηρεσία «Go Now» από την Avis: Τι προσφέρει στις καθημερινές μετακινήσεις

ΟΛΠ: Σε ιστορικό υψηλό οι επιδόσεις του 2025 – Εγκρίθηκε μέρισμα 1,896 ευρώ ανά μετοχή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giorgos-gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για ελληνοτουρκικά: «Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός, καμία υποχώρηση στα εθνικά θέματα» – Αιχμές για Σαμαρά (videos)

piravlos-russia-ekrixi
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Η στιγμή που ουκρανικός πύραυλος χτυπά εργοστάσιο αμυντικής βιομηχανίας στο Βόλγκογκραντ (video)

vraiokastro new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Σε ντουλάπα βρέθηκε το δεύτερο πτώμα – Αναμένεται η ταυτοποίηση του

bounia_unsplash
ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Ανήλικοι χτύπησαν, λήστεψαν και πέταξαν γλάστρα σε 15χρονο – Βιντεοσκόπησαν την επίθεση

salonika_emprismoi_00
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της ΝΔ – Πέντε τραυματίες, μία γυναίκα στη ΜΕΘ, καταδικάζει ο πολιτικός κόσμος (Photos/videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
venzinas-antlia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η επιδότηση στο diesel: Έρχονται αυξήσεις στην αντλία – Στα 2 ευρώ το λίτρο θα φτάσει στις Κυκλάδες

gennimatas new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο γιος της Φώφης Γεννηματά πήρε το πτυχίο του στη Νομική

apostolos-tsitsipas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς απάντησε με αιχμές στον γιο του για τη λήξη της συνεργασίας τους: «Αν σε απέρριψαν, γλίτωσες από το λάθος μέρος»

orkomosia-olympionikes
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού ορκίστηκε ο Εμμανουήλ Καραλής - Μαζί του και οι ολυμπιονίκες του Παρισιού

tsipras – samaras- polakis famellos- new
ΚΑΛΧΑΣ

Η γαλάζια κάθοδος από το… βουνό, οι αταίριαστοι αριθμοί για Τσίπρα, ο «πόνος» από Σαμαρά, η ρουκέτα Πολάκη σε Φάμελλο και η… ηλικιακή κρίση του ΠΑΣΟΚ     

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 01.07.2026 11:51
giorgos-gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για ελληνοτουρκικά: «Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός, καμία υποχώρηση στα εθνικά θέματα» – Αιχμές για Σαμαρά (videos)

piravlos-russia-ekrixi
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Η στιγμή που ουκρανικός πύραυλος χτυπά εργοστάσιο αμυντικής βιομηχανίας στο Βόλγκογκραντ (video)

vraiokastro new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Σε ντουλάπα βρέθηκε το δεύτερο πτώμα – Αναμένεται η ταυτοποίηση του

1 / 3