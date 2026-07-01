Ο ΤΙΤΑΝ στην κορυφή της βιωσιμότητας – Πρώτος στον κλάδο του στη λίστα του TIME για τρίτη χρονιά

Για τρίτη διαδοχική χρονιά ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ συγκαταλέγεται στις πιο βιώσιμες επιχειρήσεις παγκοσμίως, σύμφωνα με τη νέα κατάταξη του περιοδικού TIME, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή έμφαση που δίνει στη βιώσιμη ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό της παραγωγικής του δραστηριότητας.

Στην αξιολόγηση για το 2026, ο ελληνικός όμιλος αναδείχθηκε ως η κορυφαία εταιρεία του κλάδου του στη λίστα World’s Most Sustainable Companies, ενώ κατέλαβε την 7η θέση στην ευρύτερη κατηγορία «Resource Generation and Infrastructure», η οποία περιλαμβάνει εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς των υποδομών και της παραγωγής πρώτων υλών.

Η κατάταξη βασίζεται σε ένα ευρύ σύνολο κριτηρίων που αφορούν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, την εταιρική διακυβέρνηση, την κοινωνική υπευθυνότητα και τη διαφάνεια, αποτυπώνοντας τον βαθμό ενσωμάτωσης των αρχών ESG στη λειτουργία κάθε επιχείρησης.

Σύμφωνα με τον ΤΙΤΑΝ, η διάκριση αντανακλά τη στρατηγική επιλογή του ομίλου να ενσωματώσει τη βιώσιμη ανάπτυξη στον πυρήνα του επιχειρηματικού του μοντέλου, συνδέοντας την καινοτομία, τις επενδύσεις και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας με τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Ο Διευθυντής Καινοτομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου, Λεωνίδας Κανελλόπουλος, δήλωσε ότι η νέα διάκριση αποτελεί επιβεβαίωση της στρατηγικής που ακολουθεί ο ΤΙΤΑΝ και της προόδου που έχει επιτευχθεί στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου TITAN Forward 2029, με έμφαση στην προώθηση υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών και δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η φετινή αξιολόγηση του περιοδικού TIME περιέλαβε περίπου 5.800 επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο, με τις 750 εταιρείες που πέτυχαν τις υψηλότερες επιδόσεις να προέρχονται από 43 χώρες και 20 διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας.

Ο ΤΙΤΑΝ, με παρουσία σε περισσότερες από 25 αγορές και δραστηριότητες σε τέσσερις ηπείρους, έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο την επίτευξη ουδέτερου ανθρακικού αποτυπώματος έως το 2050. Παράλληλα, υλοποιεί επενδύσεις που αφορούν την ενεργειακή αποδοτικότητα, την κυκλική οικονομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων χαμηλότερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος, σε μια περίοδο κατά την οποία οι απαιτήσεις των επενδυτών και των αγορών για βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα.

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