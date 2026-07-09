Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και σου υπενθυμίζουν κάποια παλιά πληγή σου»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Για τη σχέση που διατηρεί με τον εαυτό της μίλησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, επισημαίνοντας ότι απολαμβάνει να περνά χρόνο μόνη, χωρίς να έχει ανάγκη να βρίσκεται πάντα με παρέα.

Ωστόσο, παραδέχεται ότι κατά το παρελθόν, υπήρξε ευάλωτη, κάτι που ήταν αποτέλεσμα τόσο συνθηκών όσο και βιωμάτων. Το σημαντικό είναι να τα βρίσκει κανείς με το «μέσα» του, επισημαίνει, κάτι που η ίδια το έχει πλέον καταφέρει.

«Υπήρξα ευάλωτη κατά το παρελθόν. Είναι συνδυασμός, είναι οι συνθήκες αλλά και ο χαρακτήρας που σε διαμορφώνουν με τα χρόνια και πάντα αναρωτιέσαι από τι οδηγήθηκες και νιώθεις έτσι. Αναζητήσεις που ξεκινούν από την παιδική μας ηλικία, από τις βάσεις που πήραμε για τη ζωή μας. Υπάρχουν άνθρωποι και καταστάσεις που έρχονται στη ζωή σου και σε βοηθούν να ξεπεράσεις τραύματα και γεγονότα, κι άλλοι που σου υπενθυμίζουν κάποια παλιά πληγή σου. Όλα αυτά κάνουν κύκλους, αλλά το σημαντικό είναι να μιλάς με τον εαυτό σου ώστε να τα λύνεις και να προχωράς» είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο νέο τεύχος του περιοδικού Beaute.

«Έχω πολύ καλή σχέση με τον εαυτό μου. Από επιλογή περνάω πολύ χρόνο μόνη μου, δεν έχω ανάγκη να είμαι συνέχεια με άλλους. Θέλω να πιω τον καφέ μου μόνη, να σκεφτώ, να κάνω τις δουλειές μου, απλά να υπάρχω μόνη. Κάποιες φορές ίσως να είναι πολύ περίεργο για τους άλλους, ωστόσο μ’ αρέσει πολύ και μου το αναγνωρίζω ως δικαίωμα να το απολαμβάνω. Και ως παιδί θα καθόμουν απομονωμένη να διαβάσω το βιβλίο μου, να απολαύσω τον χρόνο μου» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Η Κέιτ Χάντσον απολαμβάνει το ελληνικό καλοκαίρι – Η βόλτα με σκάφος και οι τρυφερές στιγμές με τον σύντροφό της (Photos)

Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ σβήνει αθόρυβα τα ίχνη του συζύγου της Τζακ Άντονοφ από τα social media

Η Τίλντα Σουίντον και η κόρη της έκλεψαν τις εντυπώσεις στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι (Video)



