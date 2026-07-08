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08.07.2026 18:49

Η Τίλντα Σουίντον και η κόρη της έκλεψαν τις εντυπώσεις στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι (Video)

08.07.2026 18:49
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Στο σόου του οίκου Chanel, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, έδωσαν το «παρών» η Τίλντα Σουίντον και η κόρη της, Όνορ Σουίντον Μπερν, πραγματοποιώντας μια κομψή εμφάνιση. Οι δυο τους έφτασαν στον χώρο της επίδειξης περπατώντας χέρι χέρι, προσελκύοντας τα βλέμματα.

Η 65χρονη Σκοτσέζα ηθοποιός εμφανίστηκε με μίντι φόρεμα σε κόκκινο, μαύρο και μπεζ μοτίβο, το οποίο συνδύασε με μπεζ ψηλοτάκουνα, χρυσό κολιέ με charms και στρογγυλά γυαλιά ηλίου.

Η 27χρονη Όνορ επέλεξε μια πιο λιτή αισθητική, χωρίς να στερείται κομψότητας, συνδυάζοντας μαύρο bomber jacket και pencil φούστα με φερμουάρ με ένα απλό μαύρο τοπ, clutch και ψηλοτάκουνα.

@voguefrance #TildaSwinton est apparue aux côtés de sa fille, #HonorSwintonByrne, lors du défilé haute couture automne-hiver 2026-2027 de @ChanelOfficial. #pfw ♬ som original – AMY

Σημειώνεται ότι η Όνορ και ο δίδυμος αδελφός της, Ξαβιέ, είναι τα παιδιά που απέκτησε η Τίλντα Σουίντον με τον Σκοτσέζο καλλιτέχνη και θεατρικό συγγραφέα Τζον Μπερν. Αν και το ζευγάρι χώρισε το 2005, οι δυο τους εξακολουθούν να διατηρούν άριστες σχέσεις.

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