Η Τίλντα Σουίντον και η κόρη της έκλεψαν τις εντυπώσεις στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στο σόου του οίκου Chanel, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, έδωσαν το «παρών» η Τίλντα Σουίντον και η κόρη της, Όνορ Σουίντον Μπερν, πραγματοποιώντας μια κομψή εμφάνιση. Οι δυο τους έφτασαν στον χώρο της επίδειξης περπατώντας χέρι χέρι, προσελκύοντας τα βλέμματα.

Η 65χρονη Σκοτσέζα ηθοποιός εμφανίστηκε με μίντι φόρεμα σε κόκκινο, μαύρο και μπεζ μοτίβο, το οποίο συνδύασε με μπεζ ψηλοτάκουνα, χρυσό κολιέ με charms και στρογγυλά γυαλιά ηλίου.

Η 27χρονη Όνορ επέλεξε μια πιο λιτή αισθητική, χωρίς να στερείται κομψότητας, συνδυάζοντας μαύρο bomber jacket και pencil φούστα με φερμουάρ με ένα απλό μαύρο τοπ, clutch και ψηλοτάκουνα.

Σημειώνεται ότι η Όνορ και ο δίδυμος αδελφός της, Ξαβιέ, είναι τα παιδιά που απέκτησε η Τίλντα Σουίντον με τον Σκοτσέζο καλλιτέχνη και θεατρικό συγγραφέα Τζον Μπερν. Αν και το ζευγάρι χώρισε το 2005, οι δυο τους εξακολουθούν να διατηρούν άριστες σχέσεις.

Διαβάστε επίσης:

Στη Σαντορίνη για διακοπές ο «Ελσίνκι» του La Casa de Papel

Βανδή: Πήγε σε συναυλία της Θεοδωρίδου και τραγούδησαν μαζί – «Πήρατε μια μικρή γεύση από τα προσεχώς» (Video)

Χαβιέ Μπαρδέμ: Ύψωσε τη σημαία της Παλαιστίνης σε αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου











