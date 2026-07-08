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08.07.2026 18:53

Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ σβήνει αθόρυβα τα ίχνη του συζύγου της Τζακ Άντονοφ από τα social media

08.07.2026 18:53
Margaret Qualley

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Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ πυροδότησε φήμες για χωρισμό με τον σύζυγό της, Τζακ Άντονοφ, λίγες εβδομάδες πριν από την τρίτη επέτειο του γάμου τους.

Οι ακόλουθοι της στα social media παρατήρησαν ότι η ηθοποιός διέγραψε κρυφά τα ίχνη του μουσικού παραγωγού από το Instagram της.

Η μόνη εικόνα που έχει η σταρ με τον σύζυγό της είναι μια που δημοσίευσε τον περασμένο Φεβρουάριο, όπου γελούν.

Ωστόσο, εξακολουθούν να ακολουθούν ο ένας τον άλλον στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι εικασίες για προβλήματα στη σχέση τους φούντωσαν όταν η ηθοποιός δεν συνόδευσε τον Άντονοφ στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι στη Νέα Υόρκη, παρότι εκείνος παρευρέθηκε κανονικά.

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