Απίστευτο «χώσιμο» από τον Μπράιαν Κοξ: «Υπερτιμημένος» ο Τζόνι Ντεπ, λάθος η Μάργκοτ Ρόμπι για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Όπως έχει αποδείξει πολλές φορές στο παρελθόν, ο γνωστός Σκωτσέζος ηθοποιός Μπράιαν Κοξ δεν διστάζει να εκφράσει την άποψή του για τους συναδέλφους του ηθοποιούς.

Ένα καυστικό νέο αφιέρωμα της βρετανικής εφημερίδας The Times παραθέτει έναν μακρύ κατάλογο με τους «στόχους» του ηθοποιού, στους οποίους περιλαμβάνονται τόσο πρώην συμπρωταγωνιστές του όσο και υποψήφιοι για Όσκαρ. Το άρθρο σημειώνει ότι ο Κοξ απέρριψε τον ρόλο του κυβερνήτη στη σειρά ταινιών «Οι Πειρατές της Καραϊβικής» επειδή δεν ήθελε να συνεργαστεί με τον Τζόνι Ντεπ, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει στο παρελθόν «τόσο υπερβολικό, τόσο υπερτιμημένο» (ο ρόλος τελικά πήγε στον Τζόναθαν Πράις).

Επίσης, κάποτε χαρακτήρισε τον συμπρωταγωνιστή του στην ταινία «Η 25η ώρα», Έντουαρντ Νόρτον, «πονοκέφαλο» και επέκρινε την υποκριτική του Ίαν ΜακΚέλεν, λέγοντας ότι «δεν είναι του γούστου μου». Ταυτόχρονα, επέκρινε ακόμη και μια ταινία που δεν έχει καν δει – τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» της Έμεραλντ Φενέλ – για το καστ της.

«“Κιθ Κλιφ! Εγώ είμαι, η Κάθι!”», είπε ο Κοξ με «ψεύτικη αυστραλιανή προφορά», χλευάζοντας την πρωταγωνίστρια Μάργκοτ Ρόμπι, η οποία κάποτε έπαιζε στην αυστραλιανή σαπουνόπερα «Neighbours». «“Πώς πας, Κιθ; Καλά;” “Ναι, καλά είμαι!”», είπε κοροϊδευτικά ο Κοξ, πριν προσθέσει ότι «η Μάργκοτ Ρόμπι είναι πάρα πολύ όμορφη για αυτόν τον ρόλο. Εννοώ, νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει κάτι περισσότερο από τσιγγάνα, αλλά δεν είναι σωστό να κρίνω. Μπορεί να είναι μια εξαιρετική ταινία».

Αναφερόμενος στην τάση του να μην συγκρατείται όταν συζητά για την τέχνη του – και τους ομότεχνούς του – ο Κοξ παραδέχτηκε ότι είναι πολύ μεγάλος για να νοιάζεται για το τι σκέφτονται οι άλλοι για αυτόν. «Δεν ξέρω ακόμα αν μου έχει δημιουργήσει προβλήματα», δήλωσε στους Times. «Θέλω να πω, η γυναίκα μου [Νικόλ Ανσάρι-Κοξ] μου λέει συνέχεια: “Μπράιαν, πρόσεχε. Μπράιαν, πρόσεχε”. Κι εγώ σκέφτομαι: “Γ@@α το. Δεν θέλω να προσέχω πια! Θα γίνω 80 φέτος. Γ@@α το! Θα πω ό,τι θέλω να πω».

Ο Κοξ είπε επίσης ότι, αφού ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις του ζήτησε να επικοινωνήσει μαζί του για να συζητήσουν τη μέθοδο υποκριτικής — με αφορμή τα σχόλια του Κοξ το 2023 για την «ενοχλητική» προσέγγιση του συμπρωταγωνιστή του στο Succession, Τζέρεμι Στρονγκ — αρνήθηκε να επικοινωνήσει.

«Όχι, δεν επικοινώνησα μαζί του γιατί δεν έχει καμία σχέση με τον Νταν Ντέι-Λιούις», είπε ο Κοξ. «Ο Νταν Ντέι-Λιούις είναι διακριτικός. Ποτέ δεν διαταράσσει τη διαδικασία των γυρισμάτων. Ποτέ δεν είναι, κατά κάποιον τρόπο… Δεν θέλω να συνεχίσω να μιλάω για τον Τζέρεμι, γιατί έχω μπλέξει σε πολλά προβλήματα και με έχει ικετεύσει να σταματήσω να μιλάω γι’ αυτόν. Ο Τζέρεμι είναι καλός ηθοποιός. Είναι υπέροχος ηθοποιός. Είναι απλώς όλες αυτές οι αηδίες που συνοδεύουν την υπόθεση. Κοιτάξτε τα παιδιά — δεν λένε: “Ποια είναι η κίνησή μου;”. Απλώς το κάνουν!»

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι ο Κοξ χαρακτήρισε τον σκηνοθέτη Μάικλ Κέιτον Τζόουνς «τελείως μ@@@α» και τον Κουέντιν Ταραντίνο «φτηνό». Όταν μίλησε για το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, Glenrothan, ο Κοξ είπε ότι είναι «πιο δημοκρατικός από πολλούς σκηνοθέτες, από αυτούς που αποκαλούν τους εαυτούς τους οραματιστές». «Μου αρέσει να αναδεικνύω την ερμηνεία του ηθοποιού», εξήγησε. «Σε μια ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο, αυτό που βλέπεις είναι εξ ολοκλήρου ο Κουέντιν Ταραντίνο. Εγώ δεν είμαι έτσι. Δεν θέλω να κάνω κάτι τέτοιο».

«The Devil Wears Prada 2»: Το απίθανο εξώφυλλο της Vogue με την Άννα Γουίντουρ και την Μέριλ Στριπ

Steven Spielberg: Εγκωμίασε τον Denis Villeneuve και τις ταινίες «Dune» – «Είναι από τις αγαπημένες μου» (photos/videos)

«Project Hail Mary»: Ο αστροναύτης του Artemis II, Jeremy Hansen, αποθεώνει την ταινία από το διάστημα (videos)