search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 14:09
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.11.2025 12:37

Ερμού: 15ος πιο ακριβός εμπορικός δρόμος στον κόσμο – Ποιες διάσημες οδούς συναγωνίζεται  

25.11.2025 12:37
Ermou_1

Κατά μία θέση ανέβηκε στην παγκόσμια κατάταξη με τους ακριβότερους εμπορικούς δρόμους η οδός Ερμού κατά τη φετινή ετήσια έκθεση της Cushman & Wakefield, που καταγράφει τις τάσεις στην αγορά των εμπορικών καταστημάτων.

Σύμφωνα με την έρευνα, που παρουσιάζει σήμερα η «Καθημερινή», η Ερμού βρίσκεται πλέον στη 15η θέση (από τη 16η που ήταν πέρυσι), καθώς οι τιμές των ενοικίων σημείωσαν αύξηση κατά 7% και πλέον ανέρχονται σε 310 ευρώ/τ.μ. σε μηνιαία βάση, ή 3.720 ευρώ/τ.μ. ετησίως.

Σχολιάζοντας τη φετινή έκθεση, η Νίκη Σύμπουρα, διευθύνουσα σύμβουλος της Cushman & Wakefield Proprius, σημειώνει ότι «με άνοδο 7% στα ενοίκια το 2025, η Ερμού σκαρφάλωσε στη 15η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Η Ερμού παραμένει το πλέον δυναμικό σημείο συνάντησης μόδας, εμπορίου και αστικής ζωής. Η αύξηση του τουρισμού, οι επενδύσεις και η αυξημένη επισκεψιμότητα δημιουργούν θετικό “όνομα” που ενισχύει την εμπορική αξία και την εικόνα του ιστορικού κέντρου», υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη ελκυστικότητα του δρόμου για διεθνείς αλυσίδες και επενδυτές.

Kaufinger/Neuhauser

Πάνω από την Ερμού εντοπίζει κανείς την Kaufinger/Neuhauser στο Μόναχο (3.840 ευρώ/τ.μ. ετησίως), ενώ στην αμέσως επόμενη θέση βρίσκεται (όπως και στην περυσινή έρευνα), η Passeig de Gracia στη Βαρκελώνη, όπου οι τιμές ενοικίασης αυξήθηκαν επίσης κατά 8% σε 3.420 ευρώ/τ.μ.

Passeig de Gracia

Σε διεθνές επίπεδο, η New Bond Street του Λονδίνου κατέκτησε για πρώτη φορά τον τίτλο του ακριβότερου εμπορικού δρόμου παγκοσμίως, καθώς τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 22% σε μόλις ένα χρόνο, φτάνοντας πλέον στα 20.482 ευρώ/τ.μ. σε ετήσια βάση. Έτσι, ο βρετανικός δρόμος ξεπέρασε την περσινή πρώτη Via Montenapoleone στο Μιλάνο όσο και την Upper Fifth Avenue στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με την ανάλυση, η ανάδειξη της New Bond Street στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης υπογραμμίζει τη δυναμική του λονδρέζικου λιανεμπορίου και την ισχυρή θέση της πόλης ως διεθνούς κέντρου πολυτελείας.

New Bond Street

Όπως αναφέρει ο Ντάνκαν Γκίλαρντ, επικεφαλής τομέα λιανικής για το Κεντρικό Λονδίνο στη Cushman & Wakefield, «η New Bond Street συνεχίζει να ενισχύει τη φήμη της ως κορυφαίας περιοχής πολυτελείας, με ισχυρή και συνεχή ζήτηση, περιορισμένη προσφορά και υψηλές επενδύσεις στους δημόσιους χώρους». Το τμήμα με τα κοσμηματοπωλεία, ανάμεσα στις Clifford Street και Burlington Gardens, έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο περιζήτητες τοποθεσίες διεθνώς, με μισθωτές να εξασφαλίζουν μακροχρόνιες μισθώσεις για να κατοχυρώσουν τη θέση τους.

Via Montenapoleone
Upper Fifth Avenue

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, στο 58% των εμπορικών δρόμων που παρακολουθεί η έρευνα, σημειώθηκαν αυξήσεις ενοικίων, ενισχύοντας περαιτέρω το ότι η ζήτηση για εμπορικά καταστήματα σε δημοφιλείς «πιάτσες», υπερβαίνει κατά πολύ τη διαθέσιμη προσφορά.

Διαβάστε επίσης

Επιστροφή ενοικίου: Άναψε το πράσινο φως για την πληρωμή

Αντίστροφη μέτρηση για διορθώσεις στο Ε9 που θα καθορίσουν τον τελικό ΕΝΦΙΑ του 2026

Eurostat και ΟΟΣΑ εκθέτουν την κυβέρνηση: Στα χαμηλά της Ευρώπης – Χαμηλοί μισθοί και παραγωγικότητα, υψηλή ανεργία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bofiliou-charoulis-sinavlia-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η GTP Entertainment απαντά στη δήλωση του Γιώργου Χατζιδάκι για την παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου – Χαρούλη

SocialTrap3
MEDIA

ΕΡΤ3: Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση το ντοκιμαντέρ «Η μεγάλη δίκη των Κοινωνικών Δικτύων» το βράδυ (25/11)

ypotrofia_new
ΥΓΕΙΑ

ΑΜΚΕ Κλέων Τσέτης εις μνήμη της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου: Έξι υποτροφίες και υποστήριξη τεσσάρων ερευνητικών έργων του ΕΚΠΑ

xardalias-kideia-1
ΕΛΛΑΔΑ

Το ύστατο αντίο του Νίκου Χαρδαλιά στον πατέρα του – Παρόντες υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ

dalikes_ethini
ΕΛΛΑΔΑ

Νταλίκες συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Πατρών–Πύργου, ένας τραυματίας (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

karvelas-gios-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Παίζει πιάνο και τραγουδά με τον τριών ετών γιο του (Video)

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

DSC_6364-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το No1 premium οικογενειακό που έχει σαρώσει σε πωλήσεις στην Ελλάδα (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 14:08
bofiliou-charoulis-sinavlia-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η GTP Entertainment απαντά στη δήλωση του Γιώργου Χατζιδάκι για την παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου – Χαρούλη

SocialTrap3
MEDIA

ΕΡΤ3: Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση το ντοκιμαντέρ «Η μεγάλη δίκη των Κοινωνικών Δικτύων» το βράδυ (25/11)

ypotrofia_new
ΥΓΕΙΑ

ΑΜΚΕ Κλέων Τσέτης εις μνήμη της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου: Έξι υποτροφίες και υποστήριξη τεσσάρων ερευνητικών έργων του ΕΚΠΑ

1 / 3