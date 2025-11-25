Ερμού: 15ος πιο ακριβός εμπορικός δρόμος στον κόσμο – Ποιες διάσημες οδούς συναγωνίζεται  

Κατά μία θέση ανέβηκε στην παγκόσμια κατάταξη με τους ακριβότερους εμπορικούς δρόμους η οδός Ερμού κατά τη φετινή ετήσια έκθεση της Cushman & Wakefield, που καταγράφει τις τάσεις στην αγορά των εμπορικών καταστημάτων.

Σύμφωνα με την έρευνα, που παρουσιάζει σήμερα η «Καθημερινή», η Ερμού βρίσκεται πλέον στη 15η θέση (από τη 16η που ήταν πέρυσι), καθώς οι τιμές των ενοικίων σημείωσαν αύξηση κατά 7% και πλέον ανέρχονται σε 310 ευρώ/τ.μ. σε μηνιαία βάση, ή 3.720 ευρώ/τ.μ. ετησίως.

Σχολιάζοντας τη φετινή έκθεση, η Νίκη Σύμπουρα, διευθύνουσα σύμβουλος της Cushman & Wakefield Proprius, σημειώνει ότι «με άνοδο 7% στα ενοίκια το 2025, η Ερμού σκαρφάλωσε στη 15η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Η Ερμού παραμένει το πλέον δυναμικό σημείο συνάντησης μόδας, εμπορίου και αστικής ζωής. Η αύξηση του τουρισμού, οι επενδύσεις και η αυξημένη επισκεψιμότητα δημιουργούν θετικό “όνομα” που ενισχύει την εμπορική αξία και την εικόνα του ιστορικού κέντρου», υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη ελκυστικότητα του δρόμου για διεθνείς αλυσίδες και επενδυτές.

Kaufinger/Neuhauser

Πάνω από την Ερμού εντοπίζει κανείς την Kaufinger/Neuhauser στο Μόναχο (3.840 ευρώ/τ.μ. ετησίως), ενώ στην αμέσως επόμενη θέση βρίσκεται (όπως και στην περυσινή έρευνα), η Passeig de Gracia στη Βαρκελώνη, όπου οι τιμές ενοικίασης αυξήθηκαν επίσης κατά 8% σε 3.420 ευρώ/τ.μ.

Passeig de Gracia

Σε διεθνές επίπεδο, η New Bond Street του Λονδίνου κατέκτησε για πρώτη φορά τον τίτλο του ακριβότερου εμπορικού δρόμου παγκοσμίως, καθώς τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 22% σε μόλις ένα χρόνο, φτάνοντας πλέον στα 20.482 ευρώ/τ.μ. σε ετήσια βάση. Έτσι, ο βρετανικός δρόμος ξεπέρασε την περσινή πρώτη Via Montenapoleone στο Μιλάνο όσο και την Upper Fifth Avenue στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με την ανάλυση, η ανάδειξη της New Bond Street στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης υπογραμμίζει τη δυναμική του λονδρέζικου λιανεμπορίου και την ισχυρή θέση της πόλης ως διεθνούς κέντρου πολυτελείας.

New Bond Street

Όπως αναφέρει ο Ντάνκαν Γκίλαρντ, επικεφαλής τομέα λιανικής για το Κεντρικό Λονδίνο στη Cushman & Wakefield, «η New Bond Street συνεχίζει να ενισχύει τη φήμη της ως κορυφαίας περιοχής πολυτελείας, με ισχυρή και συνεχή ζήτηση, περιορισμένη προσφορά και υψηλές επενδύσεις στους δημόσιους χώρους». Το τμήμα με τα κοσμηματοπωλεία, ανάμεσα στις Clifford Street και Burlington Gardens, έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο περιζήτητες τοποθεσίες διεθνώς, με μισθωτές να εξασφαλίζουν μακροχρόνιες μισθώσεις για να κατοχυρώσουν τη θέση τους.

Via Montenapoleone

Upper Fifth Avenue

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, στο 58% των εμπορικών δρόμων που παρακολουθεί η έρευνα, σημειώθηκαν αυξήσεις ενοικίων, ενισχύοντας περαιτέρω το ότι η ζήτηση για εμπορικά καταστήματα σε δημοφιλείς «πιάτσες», υπερβαίνει κατά πολύ τη διαθέσιμη προσφορά.

Διαβάστε επίσης

Επιστροφή ενοικίου: Άναψε το πράσινο φως για την πληρωμή

Αντίστροφη μέτρηση για διορθώσεις στο Ε9 που θα καθορίσουν τον τελικό ΕΝΦΙΑ του 2026

Eurostat και ΟΟΣΑ εκθέτουν την κυβέρνηση: Στα χαμηλά της Ευρώπης – Χαμηλοί μισθοί και παραγωγικότητα, υψηλή ανεργία