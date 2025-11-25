Eurostat και ΟΟΣΑ εκθέτουν την κυβέρνηση: Στα χαμηλά της Ευρώπης – Χαμηλοί μισθοί και παραγωγικότητα, υψηλή ανεργία

Οι αποδοχές των εργαζομένων στην Ελλάδα συνεχίζουν να βρίσκονται κοντά στον «πάτο» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά τις αυξήσεις που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια και παρά τη σημαντική μείωση της ανεργίας. Η πραγματικότητα που αποτυπώνουν τα στοιχεία της Eurostat και του ΟΟΣΑ δείχνει ότι το εισόδημα, η παραγωγικότητα και η αγορά εργασίας εξακολουθούν να κινούνται με πολύ χαμηλότερη ταχύτητα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αφήνοντας μικρό περιθώριο πραγματικής βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα το 2024 έφτασε τα 17.954 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 5% σε σχέση με το 2023. Ωστόσο, η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται στην προτελευταία θέση της Ε.Ε., πάνω μόνο από τη Βουλγαρία. Ο μισθός αυτός αντιστοιχεί μόλις στο 45% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ο οποίος ανέρχεται σε 39.800 ευρώ, αναδεικνύοντας το βαθύ εισοδηματικό χάσμα που παραμένει αμετάβλητο παρά τις όποιες βελτιώσεις.

Την ίδια στιγμή, οι Έλληνες εργαζόμενοι καταγράφουν τις περισσότερες ώρες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 39,8 ώρες εβδομαδιαίως, απόκλιση που επιμένει εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία. Παρ’ όλα αυτά, η χώρα εξακολουθεί να εμφανίζει μία από τις χαμηλότερες παραγωγικότητες, με μόλις 25 ευρώ ανά ώρα, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 46 ευρώ. Η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας κινείται στο 54% της Ε.Ε., στοιχείο που αποτυπώνει τις διαρθρωτικές αδυναμίες, τις ελλείψεις σε τεχνολογία, επενδύσεις και εκπαίδευση προσωπικού.

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην αγορά εργασίας, η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στην Ευρώπη και τον ΟΟΣΑ. Τον Σεπτέμβριο του 2025, η ανεργία διαμορφώθηκε στο 8,2%, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008, αλλά παραμένει το τρίτο υψηλότερο ποσοστό στον ΟΟΣΑ. Η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (6,3%) και της Ε.Ε. (6%).

Εξίσου χαρακτηριστικό είναι το έντονο χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η ανεργία στις γυναίκες παραμένει στο 10,9%, σχεδόν διπλάσια από το ποσοστό των ανδρών (6%) και σημαντικά υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Στους νέους 15–24 ετών, η ανεργία φθάνει το 18,5%, ποσοστό που εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στα υψηλότερα στην Ευρώπη.

Τα δεδομένα αυτά αναδεικνύουν ότι, παρότι η ελληνική οικονομία έχει αφήσει πίσω της την περίοδο των μνημονίων, τα βασικά μεγέθη της αγοράς εργασίας παραμένουν εύθραυστα. Η ανισορροπία ανάμεσα στις ώρες εργασίας και την παραγωγικότητα, οι χαμηλές αμοιβές και το επίμονο χάσμα φύλου αποτελούν προκλήσεις που εξακολουθούν να καθορίζουν το οικονομικό περιβάλλον και να περιορίζουν την πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη.

