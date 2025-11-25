search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 11:58
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.11.2025 11:08

Επιστροφή ενοικίου: Άναψε το πράσινο φως για την πληρωμή

25.11.2025 11:08
enoikio-new

Πλησιάζει η πληρωμή για πάνω από ένα εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας και φοιτητικής κατοικίας, καθώς την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου θα μπει στην τράπεζα η επιστροφή ενοικίου.

Το ποσό αντιστοιχεί σε ένα μηνιαίο ενοίκιο και θα δίνεται κάθε Νοέμβριο.

Η ΑΑΔΕ ολοκλήρωσε τις διασταυρώσεις ανάμεσα στις φορολογικές δηλώσεις και τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια, ανάβοντας το «πράσινο φως» για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν λάβουν το επίδομα

Ωστόσο, όσοι δικαιούχοι δεν λάβουν την ενίσχυση, ενώ πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα σε νέα αίτηση.

Συγκεκριμένα, έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν αίτημα ελέγχου μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» στην ψηφιακή πλατφόρμα myAADE, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν ασυμφωνίες στα στοιχεία και να ολοκληρωθεί η καταβολή του ποσού.

Χωρίς αυτή τη διαδικασία, η πληρωμή δεν μπορεί να γίνει.

Διαβάστε επίσης

Κρυπτονομίσματα και ηλεκτρονικό εμπόριο στο μικροσκόπιο – Με AI και ψηφιακά εργαλεία οι φορολογικοί έλεγχοι 

Αντίστροφη μέτρηση για διορθώσεις στο Ε9 που θα καθορίσουν τον τελικό ΕΝΦΙΑ του 2026

Eurostat και ΟΟΣΑ εκθέτουν την κυβέρνηση: Στα χαμηλά της Ευρώπης – Χαμηλοί μισθοί και παραγωγικότητα, υψηλή ανεργία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gay-gamos
ΚΟΣΜΟΣ

Το Δικαστήριο της ΕΕ αποφάνθηκε ότι ο γάμος μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου θα πρέπει να αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες του μπλοκ

dmw-still1
ΣΙΝΕΜΑ

«Dead Man’s Wire»: Ο Gus Van Sant επιστρέφει με μία ταινία βασισμένη σε αληθινή ιστορία απαγωγής του 1977 (photos/video)

zelensky_trump_rubio
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο… σωτήρας Ρούμπιο έσβησε τη φωτιά στις διαπραγματεύσεις και έσωσε την παρτίδα για τον Τραμπ

skylos_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Πέταξαν σκυλίτσα σε τσουβάλι μέσα σε κάδο σκουπιδιών στη Μεγαλόπολη

salamina_dolofonia
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Σαλαμίνα: Εθισμένη στον τζόγο η νύφη του θύματος, την σκότωσε για τα λεφτά – Η σχέση της με την ακροδεξιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

karvelas-gios-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Παίζει πιάνο και τραγουδά με τον τριών ετών γιο του (Video)

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

bofiliou-charoulis-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

«Μπλοκάρει» την παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι 

DSC_6364-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το No1 premium οικογενειακό που έχει σαρώσει σε πωλήσεις στην Ελλάδα (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 11:58
gay-gamos
ΚΟΣΜΟΣ

Το Δικαστήριο της ΕΕ αποφάνθηκε ότι ο γάμος μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου θα πρέπει να αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες του μπλοκ

dmw-still1
ΣΙΝΕΜΑ

«Dead Man’s Wire»: Ο Gus Van Sant επιστρέφει με μία ταινία βασισμένη σε αληθινή ιστορία απαγωγής του 1977 (photos/video)

zelensky_trump_rubio
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο… σωτήρας Ρούμπιο έσβησε τη φωτιά στις διαπραγματεύσεις και έσωσε την παρτίδα για τον Τραμπ

1 / 3