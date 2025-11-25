Επιστροφή ενοικίου: Άναψε το πράσινο φως για την πληρωμή

Πλησιάζει η πληρωμή για πάνω από ένα εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας και φοιτητικής κατοικίας, καθώς την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου θα μπει στην τράπεζα η επιστροφή ενοικίου.

Το ποσό αντιστοιχεί σε ένα μηνιαίο ενοίκιο και θα δίνεται κάθε Νοέμβριο.

Η ΑΑΔΕ ολοκλήρωσε τις διασταυρώσεις ανάμεσα στις φορολογικές δηλώσεις και τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια, ανάβοντας το «πράσινο φως» για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν λάβουν το επίδομα

Ωστόσο, όσοι δικαιούχοι δεν λάβουν την ενίσχυση, ενώ πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα σε νέα αίτηση.

Συγκεκριμένα, έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν αίτημα ελέγχου μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» στην ψηφιακή πλατφόρμα myAADE, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν ασυμφωνίες στα στοιχεία και να ολοκληρωθεί η καταβολή του ποσού.

Χωρίς αυτή τη διαδικασία, η πληρωμή δεν μπορεί να γίνει.

Διαβάστε επίσης

Κρυπτονομίσματα και ηλεκτρονικό εμπόριο στο μικροσκόπιο – Με AI και ψηφιακά εργαλεία οι φορολογικοί έλεγχοι

Αντίστροφη μέτρηση για διορθώσεις στο Ε9 που θα καθορίσουν τον τελικό ΕΝΦΙΑ του 2026

Eurostat και ΟΟΣΑ εκθέτουν την κυβέρνηση: Στα χαμηλά της Ευρώπης – Χαμηλοί μισθοί και παραγωγικότητα, υψηλή ανεργία