Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι πληρώνονται στις 28/11 και τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν εκτός

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας και φοιτητικής κατοικίας περιμένουν την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου την καταβολή της επιστροφής ενοικίου, η οποία αντιστοιχεί σε ένα μηνιαίο μίσθωμα. Η ΑΑΔΕ βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διασταυρώσεων φορολογικών δηλώσεων και μισθωτηρίων, ώστε να πιστωθούν τα ποσά αυτόματα σε όσους δικαιούνται την ενίσχυση.

Το βοήθημα για την κύρια κατοικία μπορεί να φτάσει έως 800 ευρώ, με επιπλέον 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, ενώ για κάθε φοιτητή προβλέπεται αντίστοιχο ανώτατο ποσό έως 800 ευρώ. Παρά την αυτόματη διαδικασία, δεν αποκλείεται αρκετοί δικαιούχοι να μην δουν το ποσό στον λογαριασμό τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα να καταθέσουν αίτημα ελέγχου μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην πλατφόρμα myAADE, συνοδεύοντας το αίτημα με τα σχετικά δικαιολογητικά. Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους μπορεί να μην εγκριθεί αυτόματα η ενίσχυση σχετίζονται κυρίως με τη φοιτητική στέγη —όπως λανθασμένες δηλώσεις ή πολλαπλές μισθώσεις— ή με ασυμφωνίες ανάμεσα στο δηλωμένο και στο πραγματικό ύψος του ενοικίου. Αν προκύπτουν διαφορές, ζητούνται τραπεζικά παραστατικά πληρωμής του μισθώματος και το αντίστοιχο μισθωτήριο που αποδεικνύει το συμφωνημένο ποσό. Αν μετά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο ενοικιαστής πληροί τις προϋποθέσεις, τα χρήματα πιστώνονται κανονικά σε επόμενη φάση.

Τα εισοδηματικά όρια που πρέπει να τηρούνται

– Άγαμοι με εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

– Έγγαμοι ή σύμφωνο συμβίωσης έως 28.000 ευρώ, με προσαύξηση 4.000 ευρώ για κάθε παιδί.

– Μονογονεϊκές οικογένειες έως 31.000 ευρώ, με 5.000 ευρώ επιπλέον για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Η αντικειμενική αξία της οικογενειακής περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για ένα άτομο, αυξημένη κατά 20.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος του νοικοκυριού.

Για τους ενοικιαστές που δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και έχουν καθυστερήσεις, η ενίσχυση θα είναι μειωμένη ή μπορεί και να μη δοθεί καθόλου. Ο υπολογισμός δεν γίνεται με βάση το ποσό του μισθωτηρίου, αλλά με βάση τα πραγματικά εισπραχθέντα που έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε2 από τον ιδιοκτήτη. Έτσι, σε περιπτώσεις ανείσπρακτων μισθωμάτων, το ποσό που προκύπτει για καταβολή μπορεί να είναι αισθητά χαμηλότερο.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με χρέη προς το Δημόσιο. Ωστόσο, αν διαπιστωθεί ότι έχουν δηλωθεί ψευδή στοιχεία, το επίδομα θεωρείται αχρεωστήτως καταβληθέν και πρέπει να επιστραφεί με τόκους και προσαυξήσεις. Παράλληλα, ο ενοικιαστής αποκλείεται από αντίστοιχες επιδοτήσεις για τρία χρόνια.

