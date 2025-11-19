search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 14:18
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.11.2025 13:43

«Τουρισμός για όλους 2025»: Κληρώθηκαν οι δικαιούχοι για τη χαμηλή περίοδο

19.11.2025 13:43
aerodromio-1

Τον οριστικό πίνακα δικαιούχων χαμηλής περιόδου του προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2025», όπως διαμορφώθηκε μετά την ανακατανομή των αδιάθετων ποσών της υψηλής περιόδου, ανακοίνωσε την Τετάρτη (19/11) το υπουργείο Τουρισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι νέοι δικαιούχοι προέκυψαν από τον πίνακα μη κληρωθέντων δικαιούχων της χαμηλής περιόδου βάσει της σειράς κατάταξής τους στην κλήρωση που διενεργήθηκε τον περασμένο Μάρτιο.

Οι νέοι κληρωθέντες δικαιούχοι θα λάβουν άμεσα ενημέρωση μέσω της αίτησής τους στην πλατφόρμα του προγράμματος και στη συνέχεια προσωπική ειδοποίηση για τη διαδικασία έκδοσης των νέων καρτών μέσω sms και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα στοιχεία επικοινωνίας που δήλωσαν κατά την υποβολή της αίτησης.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να ενεργοποιήσουν την άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, σύμφωνα με τις οδηγίες του πιστωτικού ιδρύματος που έχουν επιλέξει. Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, όπως μίa απλή χρεωστική κάρτα για τη διαμονή σε κατάλυμα της επιλογής τους, χωρίς καμία γραφειοκρατική διαδικασία και γεωγραφικό περιορισμό.

Ο συνολικός αριθμός των νέων δικαιούχων είναι 13.983, αριθμός που αντιστοιχεί σε 4.549.200 ευρώ.

Περιπτώσεις Ατόμων με Αναπηρία που συμπεριλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες δικαιούχων χαμηλής και υψηλής περιόδου (κληρωθείσες αιτήσεις), αλλά στην παρούσα φάση τους χορηγείται μειωμένο ποσό ενίσχυσης, λόγω αδυναμίας εντοπισμού τους σε επίσημα ηλεκτρονικά μητρώα, θα λάβουν ενημέρωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση που καταχώρισαν κατά την αίτησή τους με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επαλήθευση των δηλωθέντων στοιχείων και την πίστωση του επιπλέον ποσού ενίσχυσης που δικαιούνται ανάλογα με την ομάδα που ανήκουν και την περίοδο που έχουν επιλέξει.

Για επιπλέον πληροφορίες-διευκρινίσεις, οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης κοινού 210-2150231, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-17:00, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Διαβάστε επίσης:

Οδηγός για το λαβύρινθο του συνταξιοδοτικού: Πώς θα βρείτε τα ένσημα που λείπουν πριν από το 2002

Θεοδωρικάκος: Ανοίγει ο δρόμος για ένα νέο αναπτυξιακό κόμβο στα Nαυπηγεία Ελευσίνας – Έρχονται νέες υποδομές και θέσεις εργασίας

Black Friday: Από τις ουρές στα καταστήματα στο αόρατο ψηφιακό οικοσύστημα η… γιορτή της κατανάλωσης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripoliko-plimira-igoumenitsa
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρή κακοκαιρία στην Ηγουμενίτσα: Κόπηκαν δρόμοι στα δύο (video)

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Γνωστός στις Αρχές ο 27χρονος που έκλεισε ραντεβού με 14χρονη

galani-tsaligopoulou-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Δήμητρα Γαλάνη – Ελένη Τσαλιγοπούλου: Συναντιούνται στο VOX και υπόσχονται έναν ξεχωριστό μουσικό χειμώνα

6740393
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαζί Παπασταύρου και Γκιλφόιλ σε συνέδριο για την ενέργεια – «Μιλάμε την ίδια γλώσσα»

vodafone_stem_adv
ADVERTORIAL

Online Classrooms Generation Next: Ξεκίνησαν τα δωρεάν online μαθήματα για εκπαιδευτικούς σε εφαρμογές STEM

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

rwsos-kata-lathos-misthoi
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εργάτης πληρώθηκε κατά λάθος τους μισθούς 34 συναδέλφων του και δεν τους επιστρέφει

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

pleistiriamoi akinhta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βροχή πλειστηριασμών: Πολυτελείς μεζονέτες, ακριβά διαμερίσματα, επαγγελματικοί χώροι στο σφυρί για ληξιπρόθεσμες οφειλές

petsitis
ΕΛΛΑΔΑ

Στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη ήταν μισθωμένο το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές του Λάλα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 14:16
peripoliko-plimira-igoumenitsa
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρή κακοκαιρία στην Ηγουμενίτσα: Κόπηκαν δρόμοι στα δύο (video)

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Γνωστός στις Αρχές ο 27χρονος που έκλεισε ραντεβού με 14χρονη

galani-tsaligopoulou-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Δήμητρα Γαλάνη – Ελένη Τσαλιγοπούλου: Συναντιούνται στο VOX και υπόσχονται έναν ξεχωριστό μουσικό χειμώνα

1 / 3