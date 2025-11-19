Οδηγός για το λαβύρινθο του συνταξιοδοτικού: Πώς θα βρείτε τα ένσημα που λείπουν πριν από το 2002

Οι χιλιάδες ασφαλισμένοι που ετοιμάζονται για σύνταξη ανακαλύπτουν ότι δεν εμφανίζονται στην ηλεκτρονική καρτέλα τα παλαιά ένσημα, καθώς έως το 2001 τηρούνταν μόνο χειρόγραφα.

Με τον νέο ψηφιακό μηχανισμό του e-ΕΦΚΑ, όμως, ο εντοπισμός των «χαμένων χρόνων» γίνεται πλέον σε συγκεκριμένα στάδια: από τον έλεγχο του Συντονιστή και του Αναλυτικού Ιστορικού Ασφάλισης έως τη χρήση του Ατομικού Λογαριασμού και την αναζήτηση τυχόν βιβλιαρίων της εποχής.

Ο ασφαλισμένος μπορεί να δηλώσει μέσα σε λίγα λεπτά αν ο χρόνος έχει αναγνωριστεί από την ΗΔΙΚΑ ή αν χρειάζεται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση απώλειας και διαβίβαση φακέλου στο υποκατάστημα.

Η νέα διαδικασία επιτρέπει την τεκμηρίωση κάθε περιόδου ασφάλισης πριν από το 2002 και την επιτάχυνση της συνταξιοδοτικής απονομής σύνταξης, καθώς στον πολίτη κοινοποιείται την απόφαση στον ενδιαφερόμενο και στην υπηρεσία συντάξεων.

Με την αξιοποίηση των εργαλείων που έχουν ενεργοποιηθεί, οι εργαζόμενοι μπορούν να εντοπίσουν τον χρόνο που λείπει, να συμπληρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να διασφαλίσουν ότι η ασφαλιστική τους εικόνα είναι πλήρης και χωρίς κενά ενόψει συνταξιοδότησης.

Μπείτε στη Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του ΕΦΚΑ «Συνοπτικό Ιστορικό Ασφάλισης» όπου μπορείτε να ενημερωθείτε με μια ματιά για όλα τα διαστήματα ασφάλισής σας ανά ταμείο και μισθολογική εποχή και τι αποτυπώνεται ή και μη αποτυπώνεται.

Επίσης στο «Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης» οι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ ενημερώνονται για την ασφαλιστική τους ιστορία ανά έτος, αναλυτικά για όλα τα χρονικά διαστήματα απασχόλησης και τις αποδοχές τους, ανά μήνα, τις ημέρες ασφάλισης και τις συνολικές εισφορές. Έτσι μπορείτε να δείτε τα διαστήματα που σας λείπουν ένσημα. Αν διαπιστώσετε ότι σας λείπει χρόνος ασφάλισης έως 31 Δεκεμβρίου 2001

Για τον οποίο δεν υπάρχουν ασφαλιστικά στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναζητήστε τα στοιχεία στον «Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης» του μηχανογραφικού συστήματος στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα www.efka.gov.gr. Αφού γράψετε το ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ πηγαίνετε στη συνέχεια στις οδηγίες χρήσης τις οποίες ακολουθείτε για να εμφανιστεί ο λογαριασμός σας. Εκεί εμφανίζεται αναλυμένη η καρτέλα του ασφαλισμένου με αποδοχές, τα ένσημα και τις αποδοχές. Έχετε λοιπόν τη δυνατότητα να δείτε και να εκτυπώσετε τυχόν χρόνο ασφάλισης που έχετε τεκμηριώσει. Εάν ο χρόνος προκύπτει από την εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ, είναι ανεκμετάλλευτος και διανύθηκε στην ασφάλισή σας, δεν θα απαιτηθεί άλλο ενεργό βήμα. Εάν ο χρόνος δεν προκύπτει από την εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ, και αφορά κάποιο αναδρομικό χρόνο που δεν έχει καταχωριστεί στο μηχανογραφικό σύστημα, τότε θα πρέπει να υποβάλετε αίτημα στην αρμόδια Υπηρεσία Συντάξεων μαζί με υπεύθυνη δήλωση απώλειας ασφαλιστικού βιβλιαρίου. Το έντυπο της αίτησης από τους ενδιαφερόμενους δύναται να αναζητείται από ηλεκτρονική διεύθυνση (link με ενδεικτικό σημείο σχετικού πεδίου «www.efka.gov.gr») στο σχετικό μενάκι Εντύπων (Υπεύθυνη δήλωση απώλειας ασφαλιστικού βιβλιαρίου – ΥΔΑΒΛ). Κατά την παραλαβή του αιτήματος από τον ασφαλισμένο η Υπηρεσία θα πρέπει να ελέγξει την ορθότητα της αίτησης και όσων τεκμηρίων πρόκειται να διευκολύνουν τη διαδικασία αναγνώρισης. Παράλληλα, θα αναζητείται το βιβλιάριο υγείας της επίμαχης χρονικής περιόδου, η οποία αναφέρεται στο ΥΔΑΒΛ. Το αίτημα θα διαβιβάζεται από την υπηρεσία συντάξεων στην αρμόδια Υπηρεσία Συντάξεων του τόπου απασχόλησης και στην αρμόδια Υπηρεσία Συντάξεων που είχε υποβληθεί το αίτημα. Μετά την έκδοση απόφασης από τον υποκατάστημα του τόπου απασχόλησης θα την κοινοποιεί στον ασφαλισμένο και στην αρμόδια Υπηρεσία Συντάξεων που είχε υποβληθεί το αίτημα. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται:

Υπεύθυνη Δήλωση.

Σε περίπτωση που υπάρχουν, συνυποβάλλονται:

Το προηγούμενο και επόμενo του χαμένου ασφαλιστικό βιβλιάριο.

Το βιβλιάριο υγείας της χρονικής περιόδου για την οποία ζητείται η αναγνώριση.

