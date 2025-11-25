Κρυπτονομίσματα και ηλεκτρονικό εμπόριο στο μικροσκόπιο – Με AI και ψηφιακά εργαλεία οι φορολογικοί έλεγχοι 

Σε μια περίοδο που η φοροδιαφυγή παραμένει επίμονο και πολυδιάστατο πρόβλημα, παρουσιάστηκαν τα νέα ψηφιακά συστήματα που πρόκειται να αξιοποιηθούν στους φορολογικούς ελέγχους. Τα εργαλεία συνδυάζουν τεχνητή νοημοσύνη, εκτεταμένη ανάλυση κινδύνου και ενισχυμένη παρακολούθηση ηλεκτρονικών συναλλαγών, με στόχο πιο αποτελεσματικούς ελέγχους σε δραστηριότητες όπου εντοπίζονται σημαντικές απώλειες εσόδων. Η παρουσίασή τους έγινε σε ειδική εκδήλωση με τη συμμετοχή στελεχών ελληνικών και ευρωπαϊκών φορολογικών αρχών.

Κεντρικό στοιχείο αποτελεί ένα πιλοτικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο επιχειρεί να προβλέψει ποιες υποθέσεις έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα παραβάσεων. Το σύστημα βαθμολογεί τις υποθέσεις βάσει «κινδύνου» και στοχεύει στη βελτίωση της επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο. Η εφαρμογή του δεν αποκλείει ανησυχίες ως προς την ακρίβεια ή τα πιθανά λάθη, ωστόσο θεωρείται βήμα προς μια πιο συστηματική προσέγγιση.

Παράλληλα, εισάγεται νέος τύπος risk analysis, όπου τα δεδομένα από Taxis, myDATA, περιουσιολόγιο, τραπεζικούς λογαριασμούς, ΕΦΚΑ και ΓΕΜΗ θα διασταυρώνονται κεντρικά, από εξειδικευμένες ομάδες. Το σύστημα θα περιλαμβάνει και τυχαίους ελέγχους, ώστε να αποφεύγεται η πλήρης προβλεψιμότητα των διαδικασιών.

Ειδική έμφαση δίνεται και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά και στις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, με νέο οδηγό ελέγχων. Το εγχειρίδιο περιγράφει βήματα και πηγές άντλησης στοιχείων για ψηφιακές πλατφόρμες και αγορές κρυπτονομισμάτων, όπου συχνά παρατηρούνται αποκλίσεις στον ΦΠΑ και αδήλωτα κέρδη.

Πέρα από τα νέα συστήματα ανίχνευσης, προωθούνται και παρεμβάσεις που επεκτείνουν το ψηφιακό αποτύπωμα οικονομικών δραστηριοτήτων. Στο ψηφιακό πελατολόγιο εντάσσονται πλέον επαγγελματίες του χώρου εκδηλώσεων —γάμοι, βαπτίσεις, δεξιώσεις— μετά τον κλάδο αυτοκινήτου. Επίσης, η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνει υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις, ξεκινώντας από τις 2 Φεβρουαρίου 2026 για όσες έχουν τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ και από 1 Οκτωβρίου 2026 για το σύνολο της αγοράς.

Σημαντικό μέρος του σχεδιασμού αφορά τις μαζικές ψηφιακές διασταυρώσεις, που θα ενισχυθούν με περισσότερα προγνωστικά μοντέλα και νέες πηγές δεδομένων. Προβλέπεται επίσης εξ αποστάσεως παρακολούθηση εμπορικών φορτίων μέσω drones και άμεση μετάδοση εικόνας σε ειδική επιχειρησιακή αίθουσα, με στόχο την ανίχνευση μη έκδοσης αποδείξεων, παρεμπορίου ή λαθρεμπορίου. Η Μονάδα Μαζικών Ψηφιακών Διασταυρώσεων θα συγκεντρώνει και θα αναλύει μεγάλο όγκο πληροφοριών, τόσο από επίσημα συστήματα τιμολόγησης όσο και από ανοικτές διαδικτυακές πηγές.

Ο συνολικός σχεδιασμός στοχεύει στη βελτίωση των ελέγχων και στον περιορισμό φαινομένων φοροδιαφυγής, ωστόσο η πραγματική αποτελεσματικότητα των νέων εργαλείων θα κριθεί από την εφαρμογή τους στην πράξη, τον βαθμό ακρίβειας των μοντέλων και την ικανότητα των υπηρεσιών να αξιοποιήσουν τον αυξανόμενο όγκο δεδομένων.

Διαβάστε επίσης

Χάθηκαν 120.000 θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο, σαρώνει η μερική απασχόληση, μειώνονται τα εισοδήματος

Ακίνητα: Οι φόροι ανεβαίνουν, οι αντικειμενικές μένουν στον «πάγο» και η αγορά γράφει νέα ρεκόρ

«Θέρμανση 2025–26: Έως και 20% ακριβότερος ο φετινός χειμώνας – Πολλαπλή επιβάρυνση για τα νοικοκυριά»