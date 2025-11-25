Αντίστροφη μέτρηση για διορθώσεις στο Ε9 που θα καθορίσουν τον τελικό ΕΝΦΙΑ του 2026

Η διαδικασία επικαιροποίησης του Ε9 για όλες τις μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στην ακίνητη περιουσία κατά τη διάρκεια του 2025 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους ιδιοκτήτες να έχουν προθεσμία έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 για να οριστικοποιήσουν τις δηλώσεις τους. Τα στοιχεία που θα καταχωρηθούν στο Ε9 είναι καθοριστικά, καθώς επάνω σε αυτά θα υπολογιστεί ο ΕΝΦΙΑ του 2026. Το εκκαθαριστικό του φόρου αναμένεται να εκδοθεί στις αρχές Μαρτίου και η εξόφληση θα γίνει σε 12 μηνιαίες δόσεις, με της πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Μαρτίου.

Οι φορολογούμενοι που πραγματοποίησαν μεταβιβάσεις μέσω της πλατφόρμας myProperty, είτε πρόκειται για αγοραπωλησίες είτε για δωρεές ή γονικές παροχές, δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέο Ε9, καθώς η ΑΑΔΕ έχει ενημερώσει αυτόματα την εικόνα της περιουσίας τους. Αντίθετα, όσοι είχαν οποιαδήποτε άλλη αλλαγή στην ακίνητη περιουσία τους μέσα στο 2025 οφείλουν να αποτυπώσουν τις μεταβολές ηλεκτρονικά.

Οι αλλαγές που απαιτούν νέα δήλωση καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων. Περιλαμβάνουν κάθε είδους μεταβίβαση, την απόκτηση ακινήτου με αγορά, δωρεά ή γονική παροχή, την ολοκλήρωση κληρονομικής διαδικασίας, αλλά και παρεμβάσεις στο ίδιο το ακίνητο, όπως τη νομιμοποίηση αυθαίρετων χώρων, τη μετατροπή βοηθητικών χώρων σε κύριας χρήσης, την ολοκλήρωση ημιτελών κτισμάτων, την κατεδάφιση παλαιών κατασκευών ή την προσθήκη νέου ορόφου. Όλες αυτές οι μεταβολές επηρεάζουν την τελική αξία του ακινήτου και κατά συνέπεια τον ΕΝΦΙΑ.

Εξίσου σημαντικός είναι ο έλεγχος των υφιστάμενων στοιχείων, ακόμη και για όσους δεν είχαν καμία μεταβολή. Τα συνηθέστερα λάθη —όπως λάθος όροφος, παρερμηνευμένη παλαιότητα, ανακριβές ποσοστό συνιδιοκτησίας, εσφαλμένα εμπράγματα δικαιώματα ή παραλείψεις που αφορούν κενά ακίνητα— στραγγαλίζουν συχνά τον υπολογισμό του φόρου. Η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης μπορεί να διορθώσει τις ανακρίβειες και να οδηγήσει σε μειωμένο ΕΝΦΙΑ, εφόσον αποτυπωθεί η πραγματική κατάσταση.

Η διαδικασία στο ηλεκτρονικό σύστημα είναι πλήρως ψηφιοποιημένη. Ο φορολογούμενος επιλέγει το έτος υποβολής, δημιουργεί νέα δήλωση και έχει τη δυνατότητα να εισαγάγει νέο ακίνητο, να τροποποιήσει τα χαρακτηριστικά ήδη δηλωμένου ή να διαγράψει ακίνητο που δεν του ανήκει πλέον. Η συμπλήρωση των περιγραφικών στοιχείων —τετραγωνικά μέτρα, είδος δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας— συνοδεύεται από τον υποχρεωτικό γεωγραφικό εντοπισμό και την καταχώριση του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Παράλληλα, απαιτούνται τα στοιχεία των σχετικών συμβολαίων, διαθηκών και κάθε εγγράφου που αποδεικνύει τη μεταβολή.

Οι αλλαγές αποθηκεύονται προσωρινά, δίνοντας περιθώριο ελέγχου προτού γίνει η οριστική υποβολή. Μετά την καταληκτική ημερομηνία δεν θα μπορούν να γίνουν διορθώσεις που θα επηρεάσουν τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ για το 2026, παρά μόνο μέσω μελλοντικών διαδικασιών.

Η σωστή και έγκαιρη ενημέρωση του Ε9 αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε ο φόρος ακινήτων να αποτυπώσει την πραγματική εικόνα κάθε ιδιοκτήτη. Για τον λόγο αυτό, η περίοδος που διανύουμε θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς κάθε παράλειψη ή λάθος στα στοιχεία μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερη επιβάρυνση μέσα στο 2026.

