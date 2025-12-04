Η Ρεάλ θα στείλει έκθεση στην FIFA γιατί την… «σφάζει η διαιτησία τα τελευταία 20 χρόνια»

Ισπανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως η Ρεάλ Μαδρίτης θα στείλει τις επόμενες ημέρες έκθεση στη FIFA, διαμαρτυρόμενη για τις «εχθρικές διαιτησίες» της τελευταίας…20ετιας.

Οι Μαδριλένοι, ο πιο πετυχημένος σύλλογος στην ιστορία του ποδοσφαίρου, έχει κατά κόρον ευνοηθεί από διαιτησίες, σε βαθμό που έχουν γραφτεί… εγκυκλοπαίδειες, ωστόσο η ίδια θεωρεί πως η Μπαρτσελόνα με αφορμή την πολύκροτη υπόθεση Νεγκρέιρα (κατηγορείται ότι είχε πληρώσει πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ στον πρώην αντιπρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής Διαιτητών της Ισπανικής Ομοσπονδίας, Χοσέ Μαρία Ενρίκεθ Νεγκρέιρα, και στις εταιρείες του κατά τη διάρκεια της περιόδου 2001-2018) είχε την τελευταία 20ετια την εύνοια με το μέρος της, όσον αφορά τουλάχιστον το ισπανικό πρωτάθλημα.

🚨🚨 EXCLUSIVA @jpedrerol 🚨🚨



💣 "El Madrid tiene casi acabado un informe para la FIFA sobre el arbitraje en España en la etapa Negreira".



🔜 "Será entregado en los próximos días". pic.twitter.com/NCIe3xRlBn — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 4, 2025

Τους ισχυρισμούς της Ρεάλ απέρριψε πρόσφατα ο Χουάν Λαπόρτα, πρόεδρος των Καταλανών, απαντώντας πως «διαχρονικά η Ρεάλ ήταν πάντα η ευνοημένη του πρωταθλήματος».

