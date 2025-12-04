search
ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 16:21
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.12.2025 12:37

Η Ρεάλ θα στείλει έκθεση στην FIFA γιατί την… «σφάζει η διαιτησία τα τελευταία 20 χρόνια»

04.12.2025 12:37
belligham-diaititis

Ισπανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως η Ρεάλ Μαδρίτης θα στείλει τις επόμενες ημέρες έκθεση στη FIFA, διαμαρτυρόμενη για τις «εχθρικές διαιτησίες» της τελευταίας…20ετιας.

Οι Μαδριλένοι, ο πιο πετυχημένος σύλλογος στην ιστορία του ποδοσφαίρου, έχει κατά κόρον ευνοηθεί από διαιτησίες, σε βαθμό που έχουν γραφτεί… εγκυκλοπαίδειες, ωστόσο η ίδια θεωρεί πως η Μπαρτσελόνα με αφορμή την πολύκροτη υπόθεση Νεγκρέιρα (κατηγορείται ότι είχε πληρώσει πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ στον πρώην αντιπρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής Διαιτητών της Ισπανικής Ομοσπονδίας, Χοσέ Μαρία Ενρίκεθ Νεγκρέιρα, και στις εταιρείες του κατά τη διάρκεια της περιόδου 2001-2018) είχε την τελευταία 20ετια την εύνοια με το μέρος της, όσον αφορά τουλάχιστον το ισπανικό πρωτάθλημα.

Τους ισχυρισμούς της Ρεάλ απέρριψε πρόσφατα ο Χουάν Λαπόρτα, πρόεδρος των Καταλανών, απαντώντας πως «διαχρονικά η Ρεάλ ήταν πάντα η ευνοημένη του πρωταθλήματος».

Διαβάστε επίσης:

Από το κακό στο χειρότερο: Νέος τραυματισμός Αντετοκούνμπο, πλήγμα για τους Μπακς (video)

Κύπελλο Ελλάδας: Με γκολ του Γιακουμάκη στο 96΄ ο ΠΑΟΚ «έκλεψε» βαθμό στο Κλεάνθης Βικελίδης, 1-1 με τον Άρη

Κύπελλο Ελλάδος: Έκανε το… καθήκον του με κορυφαίο τον Γιαζίτσι ο Ολυμπιακός, 5-2 την Ελλάδα Σύρου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotis xorafi 8876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ακύρωσαν το ραντεβού στο Μαξίμου με τον Κωστή Χατζηδάκη οι αγρότες της Κρήτης

mogherini_new
ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε η Μογκερίνι από πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης μετά τις κατηγορίες για εμπλοκή της σε σκάνδαλο διαφθοράς

stress man new
ΥΓΕΙΑ

Τα διαγνωστικά «ρεκόρ» της ΔΕΠΥ: Έξαρση ή καλύτερη αναγνώριση;

CrediaBank – 1000×1000 – 150 DPI_page-0001
BUSINESS

Το σπίτι σου, πιο «πράσινο». Εσύ, πιο κερδισμένος – Αναβάθμισε ενεργειακά το σπίτι σου με το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025» και τη χρηματοδότηση της CrediaBank

probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Αποδεκατίζει την κτηνοτροφία η ευλογιά των προβάτων – Πάνω από 433.000 οι θανατώσεις ζώων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

mornos leipsidria 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα πρόθυρα οξείας λειψυδρίας η Αττική: Γιατί δεν γεμίζουν οι ταμιευτήρες παρά τις καταρρακτώδεις βροχές

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

semertzidou_OPEKEPE_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια των Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη

amy schumer
LIFESTYLE

Η Madonna στηρίζει την Έιμι Σούμερ μετά τη δραματική απώλεια βάρους: «Γιατί νιώθεις την ανάγκη να απολογηθείς που φροντίζεις τον εαυτό σου;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 16:20
agrotis xorafi 8876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ακύρωσαν το ραντεβού στο Μαξίμου με τον Κωστή Χατζηδάκη οι αγρότες της Κρήτης

mogherini_new
ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε η Μογκερίνι από πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης μετά τις κατηγορίες για εμπλοκή της σε σκάνδαλο διαφθοράς

stress man new
ΥΓΕΙΑ

Τα διαγνωστικά «ρεκόρ» της ΔΕΠΥ: Έξαρση ή καλύτερη αναγνώριση;

1 / 3