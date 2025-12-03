Κύπελλο Ελλάδος: Έκανε το… καθήκον του με κορυφαίο τον Γιαζίτσι ο Ολυμπιακός, 5-2 την Ελλάδα Σύρου

Σε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για το κύπελλο Ελλάδος, ο Ολυμπιακός επικράτησε στην Ερμούπολη της Ελλάδας Σύρου με 5-2.

Για πρώτη φορά μια τοπ ομάδα αγωνίστηκε στην Ερμούπολη, όπου για 83 λεπτά δυσκολεύτηκε να τελειώσει τον αγώνα, καθώς οι γηπεδούχοι μείωσαν στο γκολ δύο φορές.

Παρά τι αντικειμενικές δυσκολίες της αναμέτρησης (μικρό γήπεδο), οι Πειραιώτες πήραν τη νίκη και συνεχίζουν ακάθεκτοι στην League Phase.

Στο 25’ ο Γιαζίτσι άνοιξε το σκορ για τους Πειραιώτες, με τον σκόρερ να μετατρέπεται σε παίκτη που δίνει ασίστ, στο γκολ του Ταρεμί (48’) για το 2-0.

Σε ένα ιστορικό γκολ, η Ελλάδα Σύρου μείωσε στο 50’ με τον Βερνάρδο, αλλά ο Γιαζίτσι στο 61’ έγραψε το 1-3.

Πάλι ο Βερνάρδος μείωσε ξανά σε 2-3 στο 78’, όμως τα γκολ των Γιάρεμτσουκ (83’) και Ελ Κααμπί (90+1’) ξεκαθάρισαν την κατάσταση.

Ελλάς Σύρου (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβυδάκης, Σταματούλλας, Γώγος, Γαρουφαλιάς (46΄ Χνάρης), Νάτσος (7΄ Γιάκος), Ζαφείρης (66΄ Γκέζος), Ντέιβιντ (62΄ Νίνο), Μπάμπης, Καλός (46΄ Κόλα), Βερνάρδος.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Μπότης, Κοστίνια (68΄ Βέζο), Καλογερόπουλος, Μάντσα, Μπρούνο, Σιπιόνι, Νασιμέντο, Καμπελά, Γιασίτζι, Ταρέμι (68΄ Γκαρθία), Γιάρεμτσουκ.

