Η καλύτερη βάρδια για σκοπιά: Φαντάρος βλέπει… τσάμπα Ελλάς Σύρου -Ολυμπιακός, ενώ είναι σε υπηρεσία

Η σκοπιά ποτέ δεν άρεσε σε κανέναν φαντάρο, ειδικά αν το νούμερο ήταν… γερμανικό. Ενας φαντάρος όμως στη Σύρο, μπορεί να πει κανείς ότι ήταν σήμερα από τους πλέον προνομιούχους.

Πίσω από το γήπεδο που παίζει η Ελλάς Σύρου, υπάρχει το στρατόπεδο «Λοχαγού Ζαφείρη Αποστόλου» και πίσω από την μία κερκίδα, που βρίσκεται πίσω από την μία εστία, υπάρχει σκοπιά η οποία έχει θέα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Κάπως έτσι, ο… τυχερός φαντάρος που είχε σκοπιά το μεσημέρι, είδε τσάμπα τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την τοπική ομάδα της Σύρου για το κύπελλο Ελλάδος.

Το μόνο που δεν γνωρίζουμε είναι αν ήταν και φαν του Ολυμπιακού ή άλλης ομάδας και τον έβαλαν… τιμωρία να δει τους «ερυθρόλευκους» φυλώντας σκοπιά.

