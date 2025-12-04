search
ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 15:55
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.12.2025 11:01

Από το κακό στο χειρότερο: Νέος τραυματισμός Αντετοκούνμπο, πλήγμα για τους Μπακς (video)

04.12.2025 11:01
antetokounmpo-travmatismos

Δεν πρόλαβε καλά καλά να επιστρέψει από τραυματισμό που τον κράτησε εκτός για δύο εβδομάδες και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε ξανά.

Αυτή τη φορά μόλις στο 3ο λεπτό του αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς με τους Ντιτρόιτ Πίστονς, όταν χωρίς να έρθει σε επαφή με κάποιον άλλον παίκτη, σωριάστηκε στο έδαφος.

Αρχικά υπήρξαν φόβοι για αχίλλειο, αλλά οι πρώτες εξετάσεις απέκλεισαν αυτό το ενδεχόμενο. Σύμφωνα με την ενημέρωση των Μπακς, ο Greek Freak τραυματίστηκε στη δεξιά γάμπα κι έτσι θα μείνει εκτός για το επόμενο διάστημα που εκτιμάται πως θα είναι τουλάχιστον 1-2 εβδομάδες.

Ολα αυτά εν μέσω έντονων φημών ότι αποχωρεί από το Μιλγουόκι μετά τη κίνησή του να διαγράψει από τους λογαριασμούς του όλο το υλικό που έχει με την ομάδα, πλην των δύο αναρτήσεων με τη κατάκτηση του πρωταθλήματος και του κυπέλλου.

Διαβάστε επίσης:

Κύπελλο Ελλάδας: Με γκολ του Γιακουμάκη στο 96΄ ο ΠΑΟΚ «έκλεψε» βαθμό στο Κλεάνθης Βικελίδης, 1-1 με τον Άρη

Κύπελλο Ελλάδος: Έκανε το… καθήκον του με κορυφαίο τον Γιαζίτσι ο Ολυμπιακός, 5-2 την Ελλάδα Σύρου

Η καλύτερη βάρδια για σκοπιά: Φαντάρος βλέπει… τσάμπα Ελλάς Σύρου -Ολυμπιακός, ενώ είναι σε υπηρεσία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kostas_tsiaras_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: Ομαλοποιούνται οι πληρωμές προς τους αγρότες – Έχουν δοθεί ήδη ποσά για τέσσερα προγράμματα συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ

vas.olgas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μην ταλαιπωρείτε άλλο τους πολίτες!» απαντά ο Δούκας για τη Βασιλίσσης Όλγας

lefter-küçükandonyadis_0412_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Λευτέρης Αντωνιάδης: Ο Μαραντόνα της Τουρκίας, ήταν Έλληνας! (photos/videos)

ektelesi_stathis_psyxiko
ΕΛΛΑΔΑ

Εκτέλεση τοπογράφου στο Ψυχικό: Αρνήθηκε την κατηγορία ο φερόμενος ως συνεργός – Τη Δευτέρα η εισαγγελική πρόταση

famellos_vouli_new_789
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς απάντησε ο Φάμελλος στα «καρφιά» του Αλέξη Τσίπρα από το «Παλλάς»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

mornos leipsidria 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα πρόθυρα οξείας λειψυδρίας η Αττική: Γιατί δεν γεμίζουν οι ταμιευτήρες παρά τις καταρρακτώδεις βροχές

semertzidou_OPEKEPE_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια των Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

amy schumer
LIFESTYLE

Η Madonna στηρίζει την Έιμι Σούμερ μετά τη δραματική απώλεια βάρους: «Γιατί νιώθεις την ανάγκη να απολογηθείς που φροντίζεις τον εαυτό σου;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 15:54
kostas_tsiaras_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: Ομαλοποιούνται οι πληρωμές προς τους αγρότες – Έχουν δοθεί ήδη ποσά για τέσσερα προγράμματα συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ

vas.olgas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μην ταλαιπωρείτε άλλο τους πολίτες!» απαντά ο Δούκας για τη Βασιλίσσης Όλγας

lefter-küçükandonyadis_0412_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Λευτέρης Αντωνιάδης: Ο Μαραντόνα της Τουρκίας, ήταν Έλληνας! (photos/videos)

1 / 3