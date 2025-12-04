Από το κακό στο χειρότερο: Νέος τραυματισμός Αντετοκούνμπο, πλήγμα για τους Μπακς (video)

Δεν πρόλαβε καλά καλά να επιστρέψει από τραυματισμό που τον κράτησε εκτός για δύο εβδομάδες και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε ξανά.

Αυτή τη φορά μόλις στο 3ο λεπτό του αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς με τους Ντιτρόιτ Πίστονς, όταν χωρίς να έρθει σε επαφή με κάποιον άλλον παίκτη, σωριάστηκε στο έδαφος.

Anyone able to tell what Giannis says after he goes down here? pic.twitter.com/1gsNnLmGE4 — Follow HeavenlyBuckets (@Heavenlybuckets) December 4, 2025

Αρχικά υπήρξαν φόβοι για αχίλλειο, αλλά οι πρώτες εξετάσεις απέκλεισαν αυτό το ενδεχόμενο. Σύμφωνα με την ενημέρωση των Μπακς, ο Greek Freak τραυματίστηκε στη δεξιά γάμπα κι έτσι θα μείνει εκτός για το επόμενο διάστημα που εκτιμάται πως θα είναι τουλάχιστον 1-2 εβδομάδες.

Ολα αυτά εν μέσω έντονων φημών ότι αποχωρεί από το Μιλγουόκι μετά τη κίνησή του να διαγράψει από τους λογαριασμούς του όλο το υλικό που έχει με την ομάδα, πλην των δύο αναρτήσεων με τη κατάκτηση του πρωταθλήματος και του κυπέλλου.

