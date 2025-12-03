search
ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 02:48
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.12.2025 23:16

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι Μπακς άρχισαν συζητήσεις για το μέλλον του – Η ανταλλαγή με τους Νικς και οι σβησμένες φωτογραφίες

03.12.2025 23:16
giannis 88- new

Οι Μπακς και ο δύο φορές MVP του NBA, Γιάννης Αντετοκούνμπο, έχουν ξεκινήσει συζητήσεις σχετικά με το μέλλον του σταρ στο franchise, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Σαμς Σαράνια του ESPN.

Οι συζητήσεις, στις οποίες βρίσκεται και ο μάνατζερ του αστέρα των «Ελαφιών» Άλεξ Σαράτσης, περιλαμβάνουν το αν ο Giannis θα παραμείνει στη μοναδική ομάδα με την οποία έχει αγωνιστεί στο ΝΒΑ ή αν το Μιλγουόκι θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να αποχωριστεί τον σταρ της. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η απόφαση θα ληφθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Ο Σαμς Σαράνια ανέφερε το μεσημέρι ότι ο Αντετοκούνμπο είναι «απογοητευμένος από τις πρόσφατες ήττες» και ότι, σύμφωνα με πηγή, αυτό αποτελεί το «σημάδι των καιρών» για το τι πρόκειται να συμβεί μεταξύ του σχεδόν 31χρονου παίκτη και των Μπακς.

Στις 13 σεζόν του με τους Μπακς, ο Αντετοκούνμπο έχει κατακτήσει δύο βραβεία MVP της λίγκας και τον τίτλο του NBA το 2021, με μέσο όρο 24 πόντους, 9,9 ριμπάουντ και 5 ασίστ, σουτάροντας με 55,2% εντός πεδιάς. Στους 16 αγώνες της φετινής σεζόν, ο μέσος όρος του είναι 30,6 πόντοι, 10,7 ριμπάουντ και 6,4 ασίστ.

Παρά την εξαιρετική απόδοση του Αντετοκούνμπο, οι Μπακς μετρούν 9 νίκες και 13 ήττες στη σεζόν και έχουν χάσει οκτώ από τους τελευταίους 10 αγώνες τους.

Γουίντχορστ: Ο Γιάννης ήθελε να πάει στη Νέα Υόρκη

Ο Μπράιαν Γουίντχορστ εμφανίστηκε podcast του ESPN Cleveland και αποκάλυψε ότι ο Γιάννης είχε ζητήσει, πριν την έναρξη της σεζόν, ανταλλαγή από τους Μπακς, θέλει να πάει στη Νέα Υόρκη, και τα «Ελάφια» είχαν ζητήσει προσφορά από τους Νικς. 

Αναλυτικά τα όσα είπε: «Οι Μπακς κάλεσαν τους Νικς και τους ρώτησαν για προσφορά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Γιατί ο Γιάννης θέλει να παίξει στους Νικς. Ο κόσμος τρελάθηκε που ο Γιάννης έσβησε τις φωτογραφίες του από τον Μάιο. Έχει ζητήσει ήδη ανταλλαγή.

Ο Γιάννης αφοσιώθηκε στη σεζόν με τους Μπακς. Αυτό σκόπευε να κάνει. Αλλά οι Μπακς δεν είναι καλοί. Όταν δεν παίζει η ομάδα του έχει ρεκόρ 1-5 και όταν παίζει έχουν ρεκόρ 9-8.

Αν με ρωτάτε, η οπτική του έχει αλλάξει; Δεν ξέρω. Ξέρω ότι έχει ζητήσει ήδη ανταλλαγή και μετά είπε “εντάξει φέτος θα είμαι στους Μπακς”. Ξέρω ότι πολύς κόσμος πιστεύει πως δεν θα είναι στους Μπακς την επόμενη σεζόν».

Εν κατακλείδι, σύμφωνα πάντα με τον Γουίντχορστ, οι Μπακς είχαν ήδη εξετάσει μια ανταλλαγή του Αντετοκούνμπο με τους Νιου Γιορκ Νικς, αφού ο σούπερ σταρ είπε ότι ήθελε να πάει στη Νέα Υόρκη. Προφανώς, δεν προέκυψε τίποτα από αυτή τη συζήτηση (προς το παρόν) και φαίνεται ότι ο Αντετοκούνμπο δεσμεύτηκε για τουλάχιστον μία ακόμη σεζόν στο Μιλγουόκι.

Αυτό που είναι ξεκάθαρο, σχολιάζει το ίδιο δημοσίευμα, είναι ότι οι μέρες του Αντετοκούνμπο με τους Bucks είναι μετρημένες και σχεδόν σίγουρα θέλει να μεταπηδήσει σε μια μεγαλύτερη ομάδα όσο βρίσκεται ακόμα στην ακμή του. Αυτό πιθανότατα δεν θα συμβεί μέχρι το καλοκαίρι το νωρίτερο.

Διαβάστε επίσης:

Κύπελλο Ελλάδος: Έκανε το… καθήκον του με κορυφαίο τον Γιαζίτσι ο Ολυμπιακός, 5-2 την Ελλάδα Σύρου

Η καλύτερη βάρδια για σκοπιά: Φαντάρος βλέπει… τσάμπα Ελλάς Σύρου -Ολυμπιακός, ενώ είναι σε υπηρεσία

Ο Χάαλαντ έγινε ο ταχύτερος ποδοσφαιριστής που φτάνει τα 100 γκολ στην Premier League

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kasselakis 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κασσελάκης για Τσίπρα: Η εικόνα στο «Παλλάς» ήταν σαν να βλέπεις την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ

xilodarmos
ΕΛΛΑΔΑ

Μαθητές γρονθοκόπησαν 12χρονο στην Πάτρα και βιντεοσκόπησαν την πράξη τους

trump oval grafeio 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για τις συνομιλίες στη Μόσχα: «Δεν ξέρω τι θα προκύψει – Χρειάζονται δύο για να χορέψουν ταγκό»

giakoumakis paok
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κύπελλο Ελλάδας: Με γκολ του Γιακουμάκη στο 96΄ ο ΠΑΟΚ «έκλεψε» βαθμό στο Κλεάνθης Βικελίδης, 1-1 με τον Άρη

kakokairia byron 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Μεγάλης έντασης και διάρκειας βροχές, ισχυροί άνεμοι και χαλάζι – SOS για 8 περιοχές με έντονα φαινόμενα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

semertzidou_OPEKEPE_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια των Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη

fidan
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Φιντάν θέλει να ηγηθεί αμυντικά της Ευρώπης η Τουρκία: «Να κάνουμε δικό μας κέντρο βάρους» - Πιθανό τετ α τετ με Γεραπετρίτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 02:42
kasselakis 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κασσελάκης για Τσίπρα: Η εικόνα στο «Παλλάς» ήταν σαν να βλέπεις την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ

xilodarmos
ΕΛΛΑΔΑ

Μαθητές γρονθοκόπησαν 12χρονο στην Πάτρα και βιντεοσκόπησαν την πράξη τους

trump oval grafeio 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για τις συνομιλίες στη Μόσχα: «Δεν ξέρω τι θα προκύψει – Χρειάζονται δύο για να χορέψουν ταγκό»

1 / 3