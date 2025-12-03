Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι Μπακς άρχισαν συζητήσεις για το μέλλον του – Η ανταλλαγή με τους Νικς και οι σβησμένες φωτογραφίες

Οι Μπακς και ο δύο φορές MVP του NBA, Γιάννης Αντετοκούνμπο, έχουν ξεκινήσει συζητήσεις σχετικά με το μέλλον του σταρ στο franchise, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Σαμς Σαράνια του ESPN.

Οι συζητήσεις, στις οποίες βρίσκεται και ο μάνατζερ του αστέρα των «Ελαφιών» Άλεξ Σαράτσης, περιλαμβάνουν το αν ο Giannis θα παραμείνει στη μοναδική ομάδα με την οποία έχει αγωνιστεί στο ΝΒΑ ή αν το Μιλγουόκι θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να αποχωριστεί τον σταρ της. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η απόφαση θα ληφθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Ο Σαμς Σαράνια ανέφερε το μεσημέρι ότι ο Αντετοκούνμπο είναι «απογοητευμένος από τις πρόσφατες ήττες» και ότι, σύμφωνα με πηγή, αυτό αποτελεί το «σημάδι των καιρών» για το τι πρόκειται να συμβεί μεταξύ του σχεδόν 31χρονου παίκτη και των Μπακς.

Στις 13 σεζόν του με τους Μπακς, ο Αντετοκούνμπο έχει κατακτήσει δύο βραβεία MVP της λίγκας και τον τίτλο του NBA το 2021, με μέσο όρο 24 πόντους, 9,9 ριμπάουντ και 5 ασίστ, σουτάροντας με 55,2% εντός πεδιάς. Στους 16 αγώνες της φετινής σεζόν, ο μέσος όρος του είναι 30,6 πόντοι, 10,7 ριμπάουντ και 6,4 ασίστ.

Παρά την εξαιρετική απόδοση του Αντετοκούνμπο, οι Μπακς μετρούν 9 νίκες και 13 ήττες στη σεζόν και έχουν χάσει οκτώ από τους τελευταίους 10 αγώνες τους.

Γουίντχορστ: Ο Γιάννης ήθελε να πάει στη Νέα Υόρκη

Ο Μπράιαν Γουίντχορστ εμφανίστηκε podcast του ESPN Cleveland και αποκάλυψε ότι ο Γιάννης είχε ζητήσει, πριν την έναρξη της σεζόν, ανταλλαγή από τους Μπακς, θέλει να πάει στη Νέα Υόρκη, και τα «Ελάφια» είχαν ζητήσει προσφορά από τους Νικς.

Αναλυτικά τα όσα είπε: «Οι Μπακς κάλεσαν τους Νικς και τους ρώτησαν για προσφορά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Γιατί ο Γιάννης θέλει να παίξει στους Νικς. Ο κόσμος τρελάθηκε που ο Γιάννης έσβησε τις φωτογραφίες του από τον Μάιο. Έχει ζητήσει ήδη ανταλλαγή.

Ο Γιάννης αφοσιώθηκε στη σεζόν με τους Μπακς. Αυτό σκόπευε να κάνει. Αλλά οι Μπακς δεν είναι καλοί. Όταν δεν παίζει η ομάδα του έχει ρεκόρ 1-5 και όταν παίζει έχουν ρεκόρ 9-8.

Αν με ρωτάτε, η οπτική του έχει αλλάξει; Δεν ξέρω. Ξέρω ότι έχει ζητήσει ήδη ανταλλαγή και μετά είπε “εντάξει φέτος θα είμαι στους Μπακς”. Ξέρω ότι πολύς κόσμος πιστεύει πως δεν θα είναι στους Μπακς την επόμενη σεζόν».

Εν κατακλείδι, σύμφωνα πάντα με τον Γουίντχορστ, οι Μπακς είχαν ήδη εξετάσει μια ανταλλαγή του Αντετοκούνμπο με τους Νιου Γιορκ Νικς, αφού ο σούπερ σταρ είπε ότι ήθελε να πάει στη Νέα Υόρκη. Προφανώς, δεν προέκυψε τίποτα από αυτή τη συζήτηση (προς το παρόν) και φαίνεται ότι ο Αντετοκούνμπο δεσμεύτηκε για τουλάχιστον μία ακόμη σεζόν στο Μιλγουόκι.

Αυτό που είναι ξεκάθαρο, σχολιάζει το ίδιο δημοσίευμα, είναι ότι οι μέρες του Αντετοκούνμπο με τους Bucks είναι μετρημένες και σχεδόν σίγουρα θέλει να μεταπηδήσει σε μια μεγαλύτερη ομάδα όσο βρίσκεται ακόμα στην ακμή του. Αυτό πιθανότατα δεν θα συμβεί μέχρι το καλοκαίρι το νωρίτερο.

