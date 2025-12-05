Euroleague: Η Βαλένθια νίκησε με 89-79 τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ και τον έριξε από την κορυφή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο «θολωμένος» αγωνιστικά Παναθηναϊκός, που άφηνε πίσω του… ρωγμές σε κάθε φάση, υπέστη τη δεύτερη ήττα στο «σπίτι» του μετά το πέρασμα της Μπαρτσελόνα στη 2η αγωνιστική και με ρεκόρ 9-5 «έπεσε» από την κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague.
Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 89-79 από τη Βαλένθια, στη 14η αγωνιστική της διοργάνωσης, βλέποντας το αήττητο ρεκόρ τους να σταματάει στο 4-0. Στον αντίποδα, οι «νυχτερίδες» πανηγύρισαν την τρίτη διαδοχική νίκη τους, πιάνοντας το «τριφύλλι» στην κατάταξη με ρεκόρ 9-5.
Τα επιθετικά ριμπάουντ γλιστρούσαν σαν… νερό, δίνοντας δεύτερες ευκαιρίες στη Βαλένθια, τα λάθη φύτρωναν εκεί όπου δεν τα περίμενες και η «πράσινη» άμυνα έμοιαζε με μισάνοιχτη… πόρτα, σε μία βραδιά που τα γκαρντ ήταν εξαιρετικά στην επίθεση, αλλά τα «5άρια» (Φαρίντ, Γιούρτσεβεν) δεν εμφανίστηκαν ποτέ στο… παρκέ. Όλα τα παραπάνω συνέβαλαν ώστε ο Παναθηναϊκός να χάσει το προβάδισμα στο δεύτερο ημίχρονο και να μην πετύχει ποτέ την ανατροπή μέχρι το φινάλε…
Από τον Παναθηναϊκό των 17 λαθών (!) και των 8/27 σουτ από τα 6,75, πάλεψαν οι Κέντρικ Ναν, Τι Τζέι Σορτς με 23 και 19 πόντους, αντίστοιχα, όπως και οι επίσης… διψήφιοι Κώστας Σλούκας (12π., 7ασ.), Ντίνος Μήτογλου (12π.). Στους 2 και 1 πόντο, αντίστοιχα, περιορίστηκαν οι Κένεθ Φαρίντ και Ομέρ Γιούρτσεβεν.
Από τη Βαλένθια έλαμψαν οι Ντάριους Τόμπσον (19π., 8ρ., 6ασ.) και Κάμερον Τέιλορ (18π.).
Τα δεκάλεπτα: 22-19, 44-38, 61-65, 79-89
Σε αναμετρήσεις της 14ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου
Ολυμπιακός–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ
Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 75-81
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 65-83
Μονακό (Μονακό)–Παρί (Γαλλία) 125-104
Παρτιζάν (Σερβία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 92-85
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)– Βιλερμπάν (Γαλλία) 87-80
Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου
Παναθηναϊκός–Βαλένθια (Ισπανία) 79-89
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 79-89
Μπασκόνια (Ισπανία)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 88-78
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 79-78
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 10-4
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 9-5
Παναθηναϊκός 9-5
Μονακό (Μονακό) 9-5
Βαλένθια (Ισπανία) 9-5
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 9-5
Ολυμπιακός 8-5
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 8-5
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 8-6
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 8-6
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 7-7
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 7-7
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 6-8
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 5-9
Παρί (Γαλλία) 5-9
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-9
Παρτιζάν (Σερβία) 5-9
Μπασκόνια (Ισπανία) 5-9
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 4-10
Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-11
Πέμπτη 11/12
21:05 Μακάμπι-Βιλερμπάν
21:30 Βαλένθια-Αναντολού Εφές
21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός
21:45 Παρί-Ζάλγκιρις
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπασκόνια
Παρασκευή 12/12
18:00 Ντουμπάι-Μπάγερν Μονάχου
20:30 Μονακό-Φενέρμπαχτσε
21:30 Βίρτους Μπολόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Παρτίζαν-Ερυθρός Αστέρας
21:30 Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός
