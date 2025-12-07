ΑΕΛ-Παναθηναϊκός 2-2: Πράσινη «αυτοκτονία» στις καθυστερήσεις

Η ΑΕΛ είπε την τελευταία… λέξη στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στην «AEL FC Arena» για την 13η αγωνιστική της Super League, με τον Γιάννη Πασά να ευστοχεί σε πέναλτι στο 9ο λεπτό των καθυστερήσεων (τράβηγμα κι αποβολή του Μλαντένοβιτς) και να διαμορφώνει το τελικό 2-2, έπειτα από ένα ματς γεμάτο από το πρώτο ως το 101ο λεπτό.

Οι «βυσσινί» προηγήθηκαν στο 37’ με τον Πέρες, ο Παναθηναϊκός «γύρισε» το σκορ με τα γκολ των Καλάμπρια (42’) και Μπακασέτα (74’ πέναλτι), όμως δεν «σκότωσε» το παιχνίδι στο 88’ με τον Τετέ που έχασε ανεπανάληπτη ευκαιρία.

Ο Παναθηναϊκός είχε την πρώτη καλή στιγμή στο 12’, όταν ο Τετέ «πάτησε» στην περιοχή και πλάσαρε, αλλά ο Αναγνωστόπουλος μπλόκαρε σταθερά. Από κόρνερ του Μπακασέτα στο 19’, ο Τουμπά πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Αναγνωστόπουλος μπλόκαρε ξανά, για αν έρθει το γκολ απ’ την ΑΕΛ στο 37’. Από μέγα σφάλμα του Μλαντένοβιτς στη μεσαία γραμμή, ο Στάικος έκλεψε την μπάλα, έδωσε στον Γκαράτε, που σούταρε δυνατά από πλάγια θέση. Ο Κότσαρης απέκρουσε, όμως ο Πέρες από κοντά πρόλαβε την άμυνα του Παναθηναϊκού κι έκανε το 1-0.

Οι «πράσινοι» απάντησαν άμεσα. Στο 42’ από σέντρα του Μλαντένοβιτς, ο Καλάμπρια που είχε πάρει θέση στην περιοχή με τρομερή κεφαλιά απ’ το ύψος του πέναλτι ισοφάρισε σε 1-1.

Στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου η ΑΕΛ είχε μία πολύ καλή ευκαιρία. Στο 51’ ο Χατζηστραβός βγαίνοντας στην πλάτη της άμυνας, έφυγε τετ-α-τετ με τον Κότσαρη όμως το πλασέ του πέρασε πολύ λίγο άουτ.

Στο 66’ από πάσα του Μπακασέτα ο Τετέ έφυγε στην κόντρα, όμως ο Αναγνωστόπουλος μπλόκαρε το τελείωμα του Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού, ενώ στο 70’ σε διεκδίκηση της μπάλας ο Ζαρουρί ανατράπηκε από τον Φερίγκρα, ο οποίος του πάτησε το πόδι. Ο VAR Κουμπαράκης, έστειλε τον διαιτητή Ευαγγέλου σε on field review με τον Αθηναίου διαιτητή να δείχνει την άσπρη βούλα. Ο Μπακασέτας ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι και δεν αστόχησε, κάνοντας το 2-1 για τον Παναθηναϊκό.

Στο 88’ ο Τετέ έχασε τρομερή ευκαιρία για να «τελειώσει» το παιχνίδι, όταν σε κόντρα επίθεση του Παναθηναϊκού έφυγε στην κόντρα και πήρε πάνω του την φάση, αντί να δώσει την μπάλα στον αμαρκάριστο Ντέσερς κι ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε με τα πόδια το πλασέ του Βραζιλιάνου, διατηρώντας το 1-2.

Στο 90’+4’ σε διεκδίκηση του Πασά με τον Μλαντένοβιτς, ο VAR κάλεσε τον διαιτητή Ευαγγέλου σε έλεγχο για τράβηγμα του Σέρβου. Ο Αθηναίος διαιτητής έδειξε την εσχάτη των ποινών κι ο Πασάς στο 90’+9’ ισοφάρισε σε 2-2, μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς για τους γηπεδούχους. Στο 90’+11’ το πλασέ του Ντέσερς βρήκε σε ετοιμότητα τον γκολκίπερ της ΑΕΛ με το 2-2 να «σφραγίζει» τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: 40’ Τσάκλα, 57’ Ηλιάδης, 84’ Πέρες (στον πάγκο), 86’ Ατανάσοφ – 35’ Σιώπης, 77’ Τετέ, 82’ Μλαντένοβιτς

Αποβολές: 90’+8’ Μλαντένοβιτς (2η κίτρινη)

Συνθέσεις:

ΑΕΛ (Στέλιος Μαλεζάς): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης (63’ Κοβάτσεβιτς), Τσάκλα, Ηλιάδης (63’ Παπαγεωργίου), Φερίγκρα, Δεληγιαννίδης, Πέρες (74’ Σουρλής), Στάικος, Αντράντα (74’ Ατανάσοφ), Χατζηστραβός (80’ Πασάς), Γκαράτε.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Τσέριν, Τετέ (90’+11’ Γεντβάι), Μπακασέτας (80’ Ντέσερς), Ζαρουρί (80’ Τζούριτσιτς), Σφιντέρσκι (58’ Πάντοβιτς).

