Τα single malt… ινδικά ουίσκι που… ρίχνουν τη σκόνη τους στα σκωτσέζικα

Μέσα σε λίγο παραπάνω από μια δεκαετία, τα ινδικά single malt ουίσκι μετατράπηκαν από… υποκατηγορία, σε ηγέτες του χώρου.

Αποστακτήρια στη Γκόα, το Μπανγκαλόρ, το Ρατζαστάν, την Χαρυάνα και το Τζαμού στέκονται πλέον ισότιμα δίπλα σε καθιερωμένα σκωτσέζικα ονόματα, συγκεντρώνοντας βραβεία, μετάλια, ακόμη και τίτλους Best World Whisky σε μεγάλους διαγωνισμούς.

Δύο από αυτά ξεχωρίζουν και «ρίχνουν στ΄αυτιά» σε πολλά σκωτσέζικα:

Indri Drú – Cask Strength Single Malt Whisky (57.2% αλκοόλ)

Παράγεται από την Piccadily Distilleries στη Χαρυάνα, στους πρόποδες των Ιμαλαΐων. Το ουίσκι κρίθηκε ως Best Indian Single Malt στα World Whiskies Awards 2024 και αργότερα κέρδισε τον τίτλο Best World Whiskey στα Miami Global Spirit Awards 2025.

Η παραγωγή βασίζεται σε εξάσειρο ινδικό κριθάρι. Η παλαίωση πραγματοποιείται σε θερμό, υποτροπικό περιβάλλον όπου η ετήσια εξάτμιση φτάνει το 10–12%, επιταχύνοντας έντονα την αλληλεπίδραση με το ξύλο. Η παλαίωση γίνεται σε βαρέλια bourbon πρώτης χρήσης, με στόχο να αναδειχθεί καθαρά η επίδραση της αμερικανικής δρυός στο απόσταγμα.

Αρώματα: μάνγκο, εσπεριδοειδή, ψημένο μήλο, κρέμα βανίλιας, μέλι, σοκολάτα γάλακτος, απαλό μπαχαρικό και ψημένη δρυς.

Γεύση: γλυκιά και φρουτώδης, με ψητό ανανά, έλαιο πορτοκαλιού, βανίλια-fudge, πιπέρι, λίγο κακάο, δρυ και καρύδα.

Επίγευση: μακριά, γλυκιά, φρουτώδης, με τροπικά φρούτα, ξύσμα εσπεριδοειδών, βανίλια, πιπέρι, ώριμη δρυ και μια απαλή νότα σοκολάτας και μελιού.

Indri Diwali Collector’s Edition 2025 – Marsala Cask Finish (60% αλκοόλ)

Η συγκεκριμένη έκδοση επιλέχθηκε ως Best World Whisky στα Las Vegas Global Spirits Awards 2025, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 99.1/100, μία από τις υψηλότερες που έχει λάβει ποτέ ινδικό ουίσκι.

Πρόκειται για περιορισμένη έκδοση Diwali, αποσταγμένη από εξάσειρο κριθάρι. Ωριμάζει σε βαρέλια Marsala, και εμφιαλώνεται στην ένταση του βαρελιού. Ο συνδυασμός της πολύ ενεργής ινδικής παλαίωσης με το ενισχυμένο κρασί Marsala οδηγεί σε έντονα γλυκό, πλούσιο προφίλ, με νότες παλαίωσης τύπου rancio (παλιό δέρμα, κερί, καρύδια).

Αρώματα: μαγειρεμένα βερίκοκα, κεράσια, δαμάσκηνα, καραμέλα με μέλι, βανίλια, ψημένοι ξηροί καρποί, μπαχαρικά και rancio (αίσθηση παλιού δέρματος και κεριού).

Γεύση: κόκκινα μούρα, μαύρη σοκολάτα, καρύδια, μοσχοκάρυδο, πλούσια βάση βύνης και γήινα στοιχεία από τα βαρέλια Marsala.

Επίγευση: γλυκιά, φρουτώδης, με ώριμη δρυ, κακάο και ψημένους ξηρούς καρπούς.

Όπως φαίνεται, τα single malt από την Ινδία δεν αποτελεί πλέον νέα τάση αλλά καθιερωμένη δύναμη στον κόσμο του ουίσκι και οι λάτρεις του συγκεκριμένου ποτού δε χάνουν τίποτα να τα δοκιμάσουν, ξεπερνώντας τα… στερεότυπα.

