Γυναίκα τράκαρε με τον Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού και… του ζήτησε selfie -«Καλές γιορτές από εμένα και τον Αγιούμπ»

Μια γυναίκα οδηγός είχε ένα μικρό τροχαίο πριν λίγες μέρες, όταν συγκρούστηκε με άλλο όχημα. Ωστόσο όταν βγήκε από το αυτοκίνητό της, δεν πίστευε στα μάτια της, αφού στο το άλλο όχημα βρισκόταν κάποιος… γνώριμος. Ήταν ο γνωστός επιθετικός του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Σύμφωνα με την ίδια, παρά την υπαιτιότητά του, ο Ελ Κααμπί φέρθηκε με ευγένεια και επαγγελματισμό, με αποτέλεσμα το περιστατικό να διευθετηθεί άμεσα και ομαλά. Μάλιστα η γυναίκα οδηγός δημοσίευσε στο Facebook φωτογραφίες από το συμβάν. «Εγώ και ο φίλος μου Αγιούμπ σας ευχόμαστε καλές γιορτές», έγραψε.

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«Φίλοι μου καλημέρα. Πριν από 2 ημέρες είχα ένα τρακαρισματάκι με τον Super Star παίκτη του Ολυμπιακού ΑΓΙΟΥΜΠ ΕΛ ΚΑΜΠΙ (υπαιτιότητά του). Με αντιμετώπισε πολύ ευγενικά και ήταν εξαιρετικός, άψογος θα έλεγα, σε όλη του την συμπεριφορά . Το περιστατικό μας τακτοποιήθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και για τους δυο μας. Αισθάνομαι πολύ τυχερή που γνώρισα αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο! Παραθέτω τα πειστήρια!! Εγώ και ο φίλος μου Αγιούμπ σας ευχόμαστε ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!!!!».

