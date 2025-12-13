search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025 17:36
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.12.2025 16:17

Πόλεμος στην Ουκρανία: «Η ειρήνη δεν απέχει πολύ», δήλωσε ο Ερντογάν μετά τη συνάντηση με Πούτιν

13.12.2025 16:17
erdogan- putin 876- new

Αισιόδοξος για την έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία εμφανίστηκε το Σάββατο (13/12) ο τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Μάλιστα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σε δημοσιογράφους πως η ειρήνη στην Ουκρανία δεν απέχει πολύ και εξέφρασε την ελπίδα πως ο Πούτιν θα συζητήσει ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας με τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ.

Τα σχετικά σχόλια έγιναν σε δημοσιογράφους κατά την πτήση της επιστροφής του από το Τουρκμενιστάν.

Πρόταση για περιορισμένη εκεχειρία

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, χθες Παρασκευή (12/12), ο τούρκος πρόεδρος πρότεινε στον Πούτιν μια στοχευμένη προσέγγιση για την αποκλιμάκωση. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι μια περιορισμένη εκεχειρία, η οποία θα εστιάζει κυρίως στις ενεργειακές εγκαταστάσεις και στα λιμάνια, θα μπορούσε να αποβεί επωφελής και για τις δύο πλευρές.

Σε σχόλια που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Γραφείο του, σήμερα Σάββατο (13/12), ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε τη γεωστρατηγική σημασία της περιοχής, προειδοποιώντας για τους κινδύνους περαιτέρω στρατιωτικοποίησης των υδάτων.

«Η Μαύρη Θάλασσα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πεδίο μάχης, μια τέτοια κατάσταση θα έβλαπτε μόνο τη Ρωσία και την Ουκρανία», τόνισε, προσθέτοντας με έμφαση: «Όλοι έχουν ανάγκη την ασφαλή ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό πρέπει να διασφαλιστεί».

Διαβάστε επίσης:

Μερτς: «Δεν ζούμε σε πόλεμο, αλλά ούτε και σε ειρήνη»

Ινδία: «Γυαλιά καρφιά» από οργισμένους οπαδούς του Μέσι επειδή δεν μπόρεσαν να τον δουν (Video)

Απίστευτο τροχαίο στη Γαλλία: Ι.Χ. πέρασε μέσα από τζαμαρία και κατέληξε σε πισίνα – Σώθηκαν τελευταία στιγμή μητέρα και κόρη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mantila sholeia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Απαγόρευση της μαντίλας στα σχολεία για κορίτσια κάτω των 14 ετών – Πρόστιμο €800

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Δραματική έκκληση από τον πατέρα του 33χρονου ιατρού που αγνοείται – «Όποιος γνωρίζει κάτι να ενημερώσει τις Αρχές»

PAULOS_MARINAKHS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης σε αγρότες: Ναι στο διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους

texas-21
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στο Τέξας: 15χρονος δολοφόνησε την οικογένεια της πρώην κοπέλας του

toyota_usv_main
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

C-HR+: Το νέο SUV της Toyota που καίει 2,7 ευρώ στα 100 km και έχει 11 χρόνια εγγύηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tatoi_8
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος - Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

kriti (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση μεταξύ Κυρανάκη και Πελετίδη για τον σιδηρόδρομο: «Τι την περάσατε την Πάτρα;», «Μήπως δεν θέλετε να φτάσει το τρένο;»

hybrid-car_1212_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα αυτοκίνητα που αγόρασαν σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες τον Νοέμβριο

xiletzakis myron 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης έλεγε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του έβαλε… κατά λάθος 200 εκατ. στον λογαριασμό του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025 17:36
mantila sholeia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Απαγόρευση της μαντίλας στα σχολεία για κορίτσια κάτω των 14 ετών – Πρόστιμο €800

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Δραματική έκκληση από τον πατέρα του 33χρονου ιατρού που αγνοείται – «Όποιος γνωρίζει κάτι να ενημερώσει τις Αρχές»

PAULOS_MARINAKHS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης σε αγρότες: Ναι στο διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους

1 / 3