Πόλεμος στην Ουκρανία: «Η ειρήνη δεν απέχει πολύ», δήλωσε ο Ερντογάν μετά τη συνάντηση με Πούτιν

Αισιόδοξος για την έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία εμφανίστηκε το Σάββατο (13/12) ο τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Μάλιστα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σε δημοσιογράφους πως η ειρήνη στην Ουκρανία δεν απέχει πολύ και εξέφρασε την ελπίδα πως ο Πούτιν θα συζητήσει ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας με τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ.

Τα σχετικά σχόλια έγιναν σε δημοσιογράφους κατά την πτήση της επιστροφής του από το Τουρκμενιστάν.

Πρόταση για περιορισμένη εκεχειρία

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, χθες Παρασκευή (12/12), ο τούρκος πρόεδρος πρότεινε στον Πούτιν μια στοχευμένη προσέγγιση για την αποκλιμάκωση. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι μια περιορισμένη εκεχειρία, η οποία θα εστιάζει κυρίως στις ενεργειακές εγκαταστάσεις και στα λιμάνια, θα μπορούσε να αποβεί επωφελής και για τις δύο πλευρές.

Σε σχόλια που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Γραφείο του, σήμερα Σάββατο (13/12), ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε τη γεωστρατηγική σημασία της περιοχής, προειδοποιώντας για τους κινδύνους περαιτέρω στρατιωτικοποίησης των υδάτων.

«Η Μαύρη Θάλασσα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πεδίο μάχης, μια τέτοια κατάσταση θα έβλαπτε μόνο τη Ρωσία και την Ουκρανία», τόνισε, προσθέτοντας με έμφαση: «Όλοι έχουν ανάγκη την ασφαλή ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό πρέπει να διασφαλιστεί».

