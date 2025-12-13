Απίστευτο τροχαίο στη Γαλλία: Ι.Χ. πέρασε μέσα από τζαμαρία και κατέληξε σε πισίνα – Σώθηκαν τελευταία στιγμή μητέρα και κόρη

Σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, το βράδυ της Πέμπτης, στη γαλλική πόλη Λα Σιοτά, κοντά στη Μασσαλία, όταν ένα ΙΧ κατέληξε στον πάτο της δημοτικής πισίνας, αφού πέρασε μέσα από έναν φράχτη και μία τζαμαρία.

Μια 38χρονη μητέρα και η 5χρονη κόρη της διασώθηκαν την τελευταία στιγμή από δύο ναυαγοσώστες και έναν κολυμβητή που βρίσκονταν ακόμη στη δημοτική πισίνα.

Το συμβάν ευτυχώς έλαβε χώρα γύρω στις 9 μ.μ. λίγο πριν το κλείσιμο. «Μετά από έναν κακό ελιγμό» και από το παρακείμενο πάρκινγκ, «ένα όχημα που μετέφερε έναν ενήλικα και ένα παιδί χτύπησε τον φράχτη και στη συνέχεια την γυάλινη πόρτα της πισίνας, πριν καταλήξει στην πισίνα», ανέφερε η πόλη της Λα Σιοτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ευτυχώς, τα τρία άτομα που ήταν ακόμα παρόντα στις 9 μ.μ. μπόρεσαν να παρέμβουν αμέσως.

Γρήγορα, «δύο ναυαγοσώστες και ένας κολυμβητής τους ανέσυραν» τους επιβαίνοντες από το όχημα, επιβεβαίωσε η πυροσβεστική υπηρεσία του Μπους-ντι-Ρον.

Η μητέρα και το κοριτσάκι είναι καλά στην υγεία τους. Μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο στη Λα Σιοτά.

Το δημαρχείο της Λα Σιοτά ανακοίνωσε επίσης ότι «λόγω των εκτεταμένων ζημιών, η πισίνα θα παραμείνει κλειστή για τις επόμενες εβδομάδες». Οι δημοτικές ομάδες πρέπει πρώτα, τις επόμενες ώρες, «να προχωρήσουν στην απομάκρυνση του οχήματος».

Οι Αρχές διενεργούν έρευνες για να διακριβώσουν τα αίτια του τροχαίου.

