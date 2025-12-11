search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 19:50
search
MENU CLOSE
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.12.2025 06:10

Ο παγωμένος Δεκέμβρης του 1879 στο Παρίσι και η κατάρρευση της αγοράς Saint-Martin

11.12.2025 06:10
parisi 1879 kolydas- new

Στον παγωμένο Δεκέμβρη του 1879 στο Παρίσι, αναφέρεται σε άρθρο του στη σελίδα του «Μετεωρολογία για όλους» ο Θοδωρής Κολυδάς.

Ο γνωστός μετεωρολόγος αναφέρει ότι η θερμοκρασία έπεσε στους –23,9 βαθμούς Κελσίου, με τους δρόμους της Πόλης του φωτός να παγώνουν από το κύμα ψύχους που σάρωσε ολόκληρη την Ευρώπη και σηματοδότησε μία από από τις τελευταίες μεγάλες εκδηλώσεις της Μικρής Παγετώδους Εποχής.

«Στις 10 Δεκεμβρίου 1879, η Πόλη του Φωτός βυθίστηκε στο πιο βαθύ σκοτάδι του χειμώνα. Το θερμόμετρο έπεσε στους –23,9 βαθμούς Κελσίου, μια από τις χαμηλότερες τιμές που έχουν ποτέ καταγραφεί στην ιστορία της πόλης. Οι δρόμοι πάγωσαν, ο Σηκουάνας μετατράπηκε σε παγετώδη λεωφόρο και τα καμπαναριά των ναών ντύθηκαν με ένα λεπτό στρώμα πάχνης που έλαμπε στο πρωινό φως.

Αυτό το κύμα ψύχους, που σάρωσε ολόκληρη την Ευρώπη, αποτέλεσε μέρος μιας από τις τελευταίες μεγάλες εκδηλώσεις της Μικρής Παγετώδους Εποχής, μιας περιόδου με ακραίες χειμερινές συνθήκες που σημάδεψε τη γηραιά ήπειρο για αιώνες» αναφέρει ο κ. Κολυδάς στην ανάρτησή του.

Αναλυτικά το άρθρο του Θοδωρή Κολυδά ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης:

Έρευνα του WWF: Ανεξέλεγκτο το παράνομο εμπόριο άγριων ειδών στην Ελλάδα

Copernicus: Το 2025 αναμένεται να είναι το δεύτερο θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ

Λειψυδρία: Προβληματισμός από τα στοιχεία για τα υδάτινα αποθέματα σε Μόρνο και Υλίκη – Έχουν χάσει πάνω από το 40% του νερού τους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pierrakakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης για την προεδρία του Eurogroup: «Πρωτίστως μία νίκη της πατρίδας»

zouganeli
ΕΛΛΑΔΑ

Εντόπισαν την Ελεονώρα Ζουγανέλη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ – Της αφαιρέθηκε το δίπλωμα

putin-erdogan
ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Η στιγμή που ο πρωθυπουργός του Πακιστάν «μπουκάρει» στη συνάντηση Πούτιν – Ερντογάν επειδή… βαρέθηκε να περιμένει

tsitsipas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σήριαλ με το δίπλωμα του Τσιτσιπά – Ζητά διορία έως τη Δευτέρα για να αποδείξει ότι δεν οδηγούσε εκείνος

pierrakakis-vouli-345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup – Η πρώτη εμφάνισή του στη Βουλή μετά την εκλογή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

tsimitselis_1012_1920-1080_new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του: «Εύχομαι κανείς από εσάς να μην πάθει αυτό που έπαθα» (videos)

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη στα 794 ευρώ: Η γήρανση της φτώχειας και η σκληρή πραγματικότητα για 2,5 εκατ. συνταξιούχους

pierrakakis 7765- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ύμνοι» διεθνών ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η εκδίκηση της Αθήνας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 19:49
pierrakakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης για την προεδρία του Eurogroup: «Πρωτίστως μία νίκη της πατρίδας»

zouganeli
ΕΛΛΑΔΑ

Εντόπισαν την Ελεονώρα Ζουγανέλη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ – Της αφαιρέθηκε το δίπλωμα

putin-erdogan
ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Η στιγμή που ο πρωθυπουργός του Πακιστάν «μπουκάρει» στη συνάντηση Πούτιν – Ερντογάν επειδή… βαρέθηκε να περιμένει

1 / 3