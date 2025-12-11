Ο παγωμένος Δεκέμβρης του 1879 στο Παρίσι και η κατάρρευση της αγοράς Saint-Martin

Στον παγωμένο Δεκέμβρη του 1879 στο Παρίσι, αναφέρεται σε άρθρο του στη σελίδα του «Μετεωρολογία για όλους» ο Θοδωρής Κολυδάς.

Ο γνωστός μετεωρολόγος αναφέρει ότι η θερμοκρασία έπεσε στους –23,9 βαθμούς Κελσίου, με τους δρόμους της Πόλης του φωτός να παγώνουν από το κύμα ψύχους που σάρωσε ολόκληρη την Ευρώπη και σηματοδότησε μία από από τις τελευταίες μεγάλες εκδηλώσεις της Μικρής Παγετώδους Εποχής.

«Στις 10 Δεκεμβρίου 1879, η Πόλη του Φωτός βυθίστηκε στο πιο βαθύ σκοτάδι του χειμώνα. Το θερμόμετρο έπεσε στους –23,9 βαθμούς Κελσίου, μια από τις χαμηλότερες τιμές που έχουν ποτέ καταγραφεί στην ιστορία της πόλης. Οι δρόμοι πάγωσαν, ο Σηκουάνας μετατράπηκε σε παγετώδη λεωφόρο και τα καμπαναριά των ναών ντύθηκαν με ένα λεπτό στρώμα πάχνης που έλαμπε στο πρωινό φως.

Αυτό το κύμα ψύχους, που σάρωσε ολόκληρη την Ευρώπη, αποτέλεσε μέρος μιας από τις τελευταίες μεγάλες εκδηλώσεις της Μικρής Παγετώδους Εποχής, μιας περιόδου με ακραίες χειμερινές συνθήκες που σημάδεψε τη γηραιά ήπειρο για αιώνες» αναφέρει ο κ. Κολυδάς στην ανάρτησή του.

