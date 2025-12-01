search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.12.2025 23:22
search
MENU CLOSE
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.12.2025 17:49

Λειψυδρία: Προβληματισμός από τα στοιχεία για τα υδάτινα αποθέματα σε Μόρνο και Υλίκη – Έχουν χάσει πάνω από το 40% του νερού τους

01.12.2025 17:49
leipsidria-345-mornos-345

Προβληματισμό δημιουργούν τα στοιχεία για τα υδάτινα αποθέματα σε Μόρνο και Υλίκη, τους δύο βασικούς ταμιευτήρες που υδροδοτούν την πρωτεύουσα, με την Αττική να βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη κρίση λειψυδρίας των τελευταίων 30 ετών

Σύμφωνα με τις σχετικές μετρήσεις, η στάθμη των υδάτων έχει υποχωρήσει σε χαμηλό δεκαετίας, γεγονός που οδήγησε την πολιτεία να κηρύξει την Αττική σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Συγκεκριμένα, στον Μόρνο, ο οποίος είναι ο βασικός ταμιευτήρας που καλύπτει μεγάλο μέρος των αναγκών της Αττικής, έχει χαθεί πάνω από το 40% των αποθεμάτων μέσα σε διάστημα δύο ετών, με την επιφάνεια της λίμνης του Μόρνου να έχει σχεδόν υποδιπλασιαστεί

Εξίσου ανησυχητική η κατάσταση και στην Υλίκη, όπου μόνο τον τελευταίο χρόνο η ποσότητα του νερού έχει μειωθεί κατά 40%.

Ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας 

Σε συνέχεια των παραπάνω, η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει την ενεργοποίηση καθεστώτος έκτακτης ανάγκης στην Αττική, με στόχο αφενός, να εξοικονομηθούν κρίσιμες ποσότητες, αφετέρου να επιταχυνθούν τα έργα που θα θωρακίσουν την υδροδότηση για τις επόμενες δεκαετίες. 

Στόχος είναι να διασφαλιστεί η κάλυψη των αναγκών του λεκανοπεδίου τουλάχιστον για τα επόμενα 30 χρόνια, μέσα από έναν συνδυασμό νέων έργων, εκσυγχρονισμού υποδομών και αλλαγών στη συμπεριφορά κατανάλωσης.

Κεντρικός πυλώνας του σχεδιασμού που έχει εκπονήσει η κυβέρνηση είναι το έργο «Εύρυτος», που προβλέπει την αξιοποίηση πλεονάζοντος νερού από περιοχές με υψηλά επίπεδα βροχόπτωσης, και ειδικότερα από τη λίμνη Κρεμαστών, στην οποία καταλήγουν και οι ποταμοί Κρικελιώτης και Καρπενησιώτης

Παράλληλα, βρίσκονται σε φάση σχεδιασμού και υλοποίησης σειρά μικρότερων έργων, που στοχεύουν στη βελτίωση της διαχείρισης και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του υδροδοτικού συστήματος.

Στο ίδιο πλαίσιο, η ΕΥΔΑΠ αναπτύσσει επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,5 δισ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και του εκσυγχρονισμού των υδάτινων υποδομών

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται επενδύσεις σε «έξυπνα» δίκτυα, με συστήματα τηλεμετρίας και συνεχούς ελέγχου διαρροών, ώστε να περιοριστούν οι απώλειες νερού στο δίκτυο, καθώς και έργα επαναχρησιμοποίησης νερού για συγκεκριμένες χρήσεις, μειώνοντας την πίεση στους ταμιευτήρες πόσιμου νερού. Στόχος είναι η μετάβαση σε ένα πιο αποδοτικό, ψηφιακά ελεγχόμενο και λιγότερο σπάταλο σύστημα υδροδότησης.

Διαβάστε επίσης:

Λέκκας για λειψυδρία: «Δεν είναι εύκολη λύση η αφαλάτωση» – «Να αξιοποιήσουμε και τα υπόγεια νερά»

Μεγάλη επιχείρηση καθαρισμού στα Μέθανα απομάκρυνε εγκαταλελειμμένη ιχθυοκαλλιέργεια από τον Σαρωνικό Κόλπο

«Stop Ecocide»: Ακτιβιστές έβαψαν πράσινα τα νερά σε 10 πόλεις της Ιταλία ενόψει της COP30

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xristos mouzakitis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

European Golden Boy Web 2025: Στον Χρήστο Μουζακίτη το βραβείο του πιο πολλά υποσχόμενου ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών στην Ευρώπη

karaiviki aeroplanoforo gerald ford 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Στο ζενίθ η ένταση Βενεζουέλας – ΗΠΑ: Οι δυνάμεις στην Καραϊβική και το ρίσκο του Τραμπ – Κρίσιμη σύσκεψη μετά το τελεσίγραφο προς Μαδούρο

aniston 7760- new
LIFESTYLE

«Ενθουσιασμένη» η Τζένιφερ Άνιστον για τη σχέση της με τον Τζιμ Κέρτις – «Νιώθει σιγουριά μαζί του»

trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Σε εξαιρετική κατάσταση» ο Τραμπ – Τι έδειξε η μαγνητική τομογραφία του Αμερικανού προέδρου

vivlio theodoraki 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

«14 σκιές και αλήθειες της Ελλάδας»: Παρουσιάστηκε το βιβλίο του Σταύρου Θεοδωράκη και του Άρη Βουρβούλια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Πότε έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού (Video)

germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για απιστία: «Συμφωνώ με τον Νίκο Κουρή - Είναι εγωιστική σχέση αλλά είναι ανθρώπινη»

kteo
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΚΤΕΟ: Αυτά τα οχήματα δεν υποχρεούνται να περάσουν από τεχνικό έλεγχο

eurovision-2026-vienna
MEDIA

Eurovision: Η Ισπανία εκτός διαγωνισμού λόγω του Ισραήλ - Πιθανή η κατάρρευση του θεσμού (Video)

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.12.2025 23:19
xristos mouzakitis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

European Golden Boy Web 2025: Στον Χρήστο Μουζακίτη το βραβείο του πιο πολλά υποσχόμενου ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών στην Ευρώπη

karaiviki aeroplanoforo gerald ford 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Στο ζενίθ η ένταση Βενεζουέλας – ΗΠΑ: Οι δυνάμεις στην Καραϊβική και το ρίσκο του Τραμπ – Κρίσιμη σύσκεψη μετά το τελεσίγραφο προς Μαδούρο

aniston 7760- new
LIFESTYLE

«Ενθουσιασμένη» η Τζένιφερ Άνιστον για τη σχέση της με τον Τζιμ Κέρτις – «Νιώθει σιγουριά μαζί του»

1 / 3