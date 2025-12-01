Λειψυδρία: Προβληματισμός από τα στοιχεία για τα υδάτινα αποθέματα σε Μόρνο και Υλίκη – Έχουν χάσει πάνω από το 40% του νερού τους

Προβληματισμό δημιουργούν τα στοιχεία για τα υδάτινα αποθέματα σε Μόρνο και Υλίκη, τους δύο βασικούς ταμιευτήρες που υδροδοτούν την πρωτεύουσα, με την Αττική να βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη κρίση λειψυδρίας των τελευταίων 30 ετών.

Σύμφωνα με τις σχετικές μετρήσεις, η στάθμη των υδάτων έχει υποχωρήσει σε χαμηλό δεκαετίας, γεγονός που οδήγησε την πολιτεία να κηρύξει την Αττική σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Συγκεκριμένα, στον Μόρνο, ο οποίος είναι ο βασικός ταμιευτήρας που καλύπτει μεγάλο μέρος των αναγκών της Αττικής, έχει χαθεί πάνω από το 40% των αποθεμάτων μέσα σε διάστημα δύο ετών, με την επιφάνεια της λίμνης του Μόρνου να έχει σχεδόν υποδιπλασιαστεί.

Εξίσου ανησυχητική η κατάσταση και στην Υλίκη, όπου μόνο τον τελευταίο χρόνο η ποσότητα του νερού έχει μειωθεί κατά 40%.

Ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

Σε συνέχεια των παραπάνω, η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει την ενεργοποίηση καθεστώτος έκτακτης ανάγκης στην Αττική, με στόχο αφενός, να εξοικονομηθούν κρίσιμες ποσότητες, αφετέρου να επιταχυνθούν τα έργα που θα θωρακίσουν την υδροδότηση για τις επόμενες δεκαετίες.

Στόχος είναι να διασφαλιστεί η κάλυψη των αναγκών του λεκανοπεδίου τουλάχιστον για τα επόμενα 30 χρόνια, μέσα από έναν συνδυασμό νέων έργων, εκσυγχρονισμού υποδομών και αλλαγών στη συμπεριφορά κατανάλωσης.

Κεντρικός πυλώνας του σχεδιασμού που έχει εκπονήσει η κυβέρνηση είναι το έργο «Εύρυτος», που προβλέπει την αξιοποίηση πλεονάζοντος νερού από περιοχές με υψηλά επίπεδα βροχόπτωσης, και ειδικότερα από τη λίμνη Κρεμαστών, στην οποία καταλήγουν και οι ποταμοί Κρικελιώτης και Καρπενησιώτης.

Παράλληλα, βρίσκονται σε φάση σχεδιασμού και υλοποίησης σειρά μικρότερων έργων, που στοχεύουν στη βελτίωση της διαχείρισης και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του υδροδοτικού συστήματος.

Στο ίδιο πλαίσιο, η ΕΥΔΑΠ αναπτύσσει επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,5 δισ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και του εκσυγχρονισμού των υδάτινων υποδομών.

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται επενδύσεις σε «έξυπνα» δίκτυα, με συστήματα τηλεμετρίας και συνεχούς ελέγχου διαρροών, ώστε να περιοριστούν οι απώλειες νερού στο δίκτυο, καθώς και έργα επαναχρησιμοποίησης νερού για συγκεκριμένες χρήσεις, μειώνοντας την πίεση στους ταμιευτήρες πόσιμου νερού. Στόχος είναι η μετάβαση σε ένα πιο αποδοτικό, ψηφιακά ελεγχόμενο και λιγότερο σπάταλο σύστημα υδροδότησης.

