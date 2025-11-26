Μεγάλη επιχείρηση καθαρισμού στα Μέθανα απομάκρυνε εγκαταλελειμμένη ιχθυοκαλλιέργεια από τον Σαρωνικό Κόλπο

Μία ακόμη πηγή θαλάσσιας υποβάθμισης απομακρύνθηκε από τον Σαρωνικό, με τον καθαρισμό εγκαταλελειμμένης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας κοντά στα Μέθανα. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τον περιβαλλοντικό οργανισμό Healthy Seas και το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, συνεχίζοντας τις προσπάθειές τους για αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και περιορισμό των «κρυφών» πηγών ρύπανσης.

Η δράση εντάσσεται στην πρωτοβουλία «Operation Ghost Farms» του Healthy Seas, η οποία υλοποιείται από το 2021 με την υποστήριξη της Hyundai Motor Europe και στοχεύει στον εντοπισμό και την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας. Τα Μέθανα αποτέλεσαν το πέμπτο σημείο παρέμβασης. Παράλληλα, η επιχείρηση συμβάλλει στο «Saronikos Project» του Ιδρύματος Λασκαρίδη, μια μακροπρόθεσμη προσπάθεια χαρτογράφησης και καθαρισμού του Σαρωνικού.

Οι εγκαταλελειμμένες μονάδες, οι λεγόμενες «ghost farms», αποτελούν συχνά εστίες σοβαρής ρύπανσης, καθώς μετά την ανάκληση των αδειών τους παραμένουν στη θάλασσα μεγάλες ποσότητες εξοπλισμού. Στην περίπτωση των Μεθάνων, η εγκατάσταση είχε καταλήξει σε μια άτυπη θαλάσσια χωματερή, με ιχθυοκλωβούς, δίχτυα, σωλήνες και πλαστικά διαφόρων ειδών, ακόμη και βυθισμένα σκάφη.

Η Veronika Mikos, διευθύντρια του Healthy Seas, υπογράμμισε ότι «κάθε εγκαταλελειμμένη μονάδα έχει τη δική της ιστορία, αλλά όλες αφήνουν πίσω σημαντική ρύπανση», επισημαίνοντας ότι η αποστολή στα Μέθανα αποδεικνύει τη δύναμη συνεργειών που συνδυάζουν τοπική γνώση και διεθνή τεχνογνωσία.

Συνολικά απομακρύνθηκαν 40 τόνοι απορριμμάτων, ανάμεσά τους 18 πλαστικοί ιχθυοκλωβοί, 6 δίχτυα, 4 μεταλλικά κλουβιά, 9 σημαδούρες και 2 σκάφη. Τα υλικά μεταφέρθηκαν σε 12 βιομηχανικά κοντέινερ, με τα δίχτυα που μπορούν να ανακυκλωθούν να οδηγούνται στην Aquafil για μετατροπή σε νήμα ECONYL®. Τα υπόλοιπα είδη, όπως HDPE σωλήνες, θα στείλουν σε τοπικές μονάδες ανακύκλωσης.

Η δράση αποτέλεσε την πρώτη επίσημη συνεργασία ανάμεσα στους δύο φορείς και πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του επιχειρησιακού σκάφους «Typhoon». Η Εκτελεστική Διευθύντρια του Ιδρύματος, Πέγκυ Ξηροταγάρου, τόνισε ότι «οι εγκαταλελειμμένες ιχθυοκαλλιέργειες είναι μια απειλή που συχνά δεν γίνεται ορατή από την επιφάνεια» και υπογράμμισε τη σημασία συνεργατικών δράσεων για την αντιμετώπισή της.

Σημαντικός ήταν και ο εκπαιδευτικός πυλώνας της πρωτοβουλίας. Το πρόγραμμα “Ghost Farms” προσέγγισε φέτος 435 μαθητές και επαγγελματίες σε πέντε χώρες, μεταξύ των οποίων και οι μαθητές νηπιαγωγείου και δημοτικού των Μεθάνων, οι οποίοι συμμετείχαν σε υπαίθρια εκπαιδευτική δράση με θέμα τη θαλάσσια ρύπανση, σε συνεργασία με το European Outdoor Education Hub.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε μετά από ανάθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και τελούσε υπό την αιγίδα της Πρεσβείας του Βασιλείου της Ολλανδίας. Στους συνεργάτες περιλαμβάνονται οι Ghost Diving, Aquafil, Diopas, Ozon, European Outdoor Education Hub, Odyssey Outdoor Activities και DOTANK Plus.

Διαβάστε επίσης:

Επένδυση σε νέα υπερσύγχρονη αποθήκη logistics από την AlfaOmega

Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά στη νέα πράσινη εποχή της ναυτιλίας – Εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Green Award

ΔΕΗ: Στροφή στις ΑΠΕ, έξοδος από τον λιγνίτη και επιθετική επέκταση σε νέες αγορές