«Όχι στο κυνήγι»: Η Βαρκελώνη στους δρόμους για τα ζώα και τα γκάλγκο

Στους λιθόστρωτους δρόμους του κέντρου της Βαρκελώνης, μπροστά από εμβληματικά θεσμικά κτίρια, εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν σήμερα για να στείλουν ένα σαφές μήνυμα: το κυνήγι δεν αποτελεί ούτε παράδοση άξια προστασίας ούτε εργαλείο οικολογικής διαχείρισης, αλλά μια πρακτική που, όπως υποστηρίζουν, βασίζεται στη συστηματική κακοποίηση και θανάτωση ζώων. Στην καρδιά της διαδήλωσης βρέθηκαν τα γκάλγκο, τα ισπανικά λαγωνικά που έχουν μετατραπεί σε σύμβολο ενός ευρύτερου φιλοζωικού αιτήματος.

Με πανό που έγραφαν «No a la caza», «Cazar es matar», «No es gestión, es exterminio» και «Merecen su propia vida», οι διαδηλωτές κατήγγειλαν όχι μόνο το ίδιο το κυνήγι, αλλά και το αφήγημα που το συνοδεύει: ότι πρόκειται για αναγκαία δραστηριότητα, οικονομικά ωφέλιμη και περιβαλλοντικά χρήσιμη.

Τα γκάλγκο δεν είναι απλώς σκυλιά κυνηγιού. Στην Ισπανία, και ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές, χρησιμοποιούνται παραδοσιακά στο κυνήγι λαγών. Για χιλιάδες φιλοζωικές οργανώσεις, ωστόσο, αντιπροσωπεύουν κάτι πολύ ευρύτερο: την ακραία εργαλειοποίηση του ζώου.

Δεκάδες γκάλγκο εγκαταλείπονται κάθε χρόνο

Κάθε χρόνο, σύμφωνα με οργανώσεις προστασίας ζώων, δεκάδες χιλιάδες γκάλγκο εγκαταλείπονται, κακοποιούνται ή θανατώνονται στο τέλος της κυνηγετικής περιόδου επειδή θεωρούνται «αργά», «άχρηστα» ή «ασύμφορα». Αν και τα ακριβή στοιχεία αμφισβητούνται, η εικόνα που έχει παγιωθεί είναι εκείνη ενός συστήματος όπου η ζωή του ζώου αποτιμάται αποκλειστικά με βάση την απόδοσή του.

Στη σημερινή διαδήλωση, φωτογραφίες γκάλγκο με σημάδια κακοποίησης, δεμένα με σχοινιά ή εγκαταλειμμένα, αποτέλεσαν ισχυρό οπτικό και συναισθηματικό εργαλείο. «Δεν είναι εξαίρεση, είναι ο κανόνας», ανέφεραν διαδηλωτές.

Ιδιαίτερα εμφανής ήταν η παρουσία του PACMA (Partido Animalista con el Medio Ambiente), του ισπανικού φιλοζωικού κόμματος που εδώ και χρόνια θέτει το ζήτημα των δικαιωμάτων των ζώων στο πολιτικό προσκήνιο. Το κόμμα και οι υποστηρικτές του κατηγορούν την πολιτεία ότι υποχωρεί συστηματικά στις πιέσεις των κυνηγετικών λόμπι.

Το σύνθημα «No es gestión, es exterminio» συνοψίζει την κεντρική αντιπαράθεση: οι υποστηρικτές του κυνηγιού μιλούν για «διαχείριση πληθυσμών», ενώ οι διαδηλωτές απαντούν ότι το πραγματικό πρόβλημα είναι η ανθρώπινη παρέμβαση.

Η σημερινή κινητοποίηση στη Βαρκελώνη εντάσσεται σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό κύμα φιλοζωικών διαδηλώσεων. Τα γκάλγκο έχουν εξελιχθεί σε διεθνές σύμβολο, κινητοποιώντας οργανώσεις και πολίτες πέρα από τα ισπανικά σύνορα.

Η σημερινή παρουσία εκατοντάδων ανθρώπων στο κέντρο της πόλης δεν λύνει το πρόβλημα. Το καθιστά όμως ορατό. Και αυτό, για τους διαδηλωτές, είναι το πρώτο και πιο κρίσιμο βήμα.

«Merecen su propia vida» — αξίζουν τη δική τους ζωή.



