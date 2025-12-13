search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025 15:33
search
MENU CLOSE
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.12.2025 13:26

«Όχι στο κυνήγι»: Η Βαρκελώνη στους δρόμους για τα ζώα και τα γκάλγκο

13.12.2025 13:26
varkelwni

Στους λιθόστρωτους δρόμους του κέντρου της Βαρκελώνης, μπροστά από εμβληματικά θεσμικά κτίρια, εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν σήμερα για να στείλουν ένα σαφές μήνυμα: το κυνήγι δεν αποτελεί ούτε παράδοση άξια προστασίας ούτε εργαλείο οικολογικής διαχείρισης, αλλά μια πρακτική που, όπως υποστηρίζουν, βασίζεται στη συστηματική κακοποίηση και θανάτωση ζώων. Στην καρδιά της διαδήλωσης βρέθηκαν τα γκάλγκο, τα ισπανικά λαγωνικά που έχουν μετατραπεί σε σύμβολο ενός ευρύτερου φιλοζωικού αιτήματος.

Με πανό που έγραφαν «No a la caza», «Cazar es matar», «No es gestión, es exterminio» και «Merecen su propia vida», οι διαδηλωτές κατήγγειλαν όχι μόνο το ίδιο το κυνήγι, αλλά και το αφήγημα που το συνοδεύει: ότι πρόκειται για αναγκαία δραστηριότητα, οικονομικά ωφέλιμη και περιβαλλοντικά χρήσιμη.

Τα γκάλγκο δεν είναι απλώς σκυλιά κυνηγιού. Στην Ισπανία, και ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές, χρησιμοποιούνται παραδοσιακά στο κυνήγι λαγών. Για χιλιάδες φιλοζωικές οργανώσεις, ωστόσο, αντιπροσωπεύουν κάτι πολύ ευρύτερο: την ακραία εργαλειοποίηση του ζώου.

Δεκάδες γκάλγκο εγκαταλείπονται κάθε χρόνο

Κάθε χρόνο, σύμφωνα με οργανώσεις προστασίας ζώων, δεκάδες χιλιάδες γκάλγκο εγκαταλείπονται, κακοποιούνται ή θανατώνονται στο τέλος της κυνηγετικής περιόδου επειδή θεωρούνται «αργά», «άχρηστα» ή «ασύμφορα». Αν και τα ακριβή στοιχεία αμφισβητούνται, η εικόνα που έχει παγιωθεί είναι εκείνη ενός συστήματος όπου η ζωή του ζώου αποτιμάται αποκλειστικά με βάση την απόδοσή του.

Στη σημερινή διαδήλωση, φωτογραφίες γκάλγκο με σημάδια κακοποίησης, δεμένα με σχοινιά ή εγκαταλειμμένα, αποτέλεσαν ισχυρό οπτικό και συναισθηματικό εργαλείο. «Δεν είναι εξαίρεση, είναι ο κανόνας», ανέφεραν διαδηλωτές.

Ιδιαίτερα εμφανής ήταν η παρουσία του PACMA (Partido Animalista con el Medio Ambiente), του ισπανικού φιλοζωικού κόμματος που εδώ και χρόνια θέτει το ζήτημα των δικαιωμάτων των ζώων στο πολιτικό προσκήνιο. Το κόμμα και οι υποστηρικτές του κατηγορούν την πολιτεία ότι υποχωρεί συστηματικά στις πιέσεις των κυνηγετικών λόμπι.

Το σύνθημα «No es gestión, es exterminio» συνοψίζει την κεντρική αντιπαράθεση: οι υποστηρικτές του κυνηγιού μιλούν για «διαχείριση πληθυσμών», ενώ οι διαδηλωτές απαντούν ότι το πραγματικό πρόβλημα είναι η ανθρώπινη παρέμβαση.

Η σημερινή κινητοποίηση στη Βαρκελώνη εντάσσεται σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό κύμα φιλοζωικών διαδηλώσεων. Τα γκάλγκο έχουν εξελιχθεί σε διεθνές σύμβολο, κινητοποιώντας οργανώσεις και πολίτες πέρα από τα ισπανικά σύνορα.

Η σημερινή παρουσία εκατοντάδων ανθρώπων στο κέντρο της πόλης δεν λύνει το πρόβλημα. Το καθιστά όμως ορατό. Και αυτό, για τους διαδηλωτές, είναι το πρώτο και πιο κρίσιμο βήμα.

«Merecen su propia vida» — αξίζουν τη δική τους ζωή.

Διαβάστε επίσης:

Ο παγωμένος Δεκέμβρης του 1879 στο Παρίσι και η κατάρρευση της αγοράς Saint-Martin

Έρευνα του WWF: Ανεξέλεγκτο το παράνομο εμπόριο άγριων ειδών στην Ελλάδα

Copernicus: Το 2025 αναμένεται να είναι το δεύτερο θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

«Όχι» αγροτών στη συνάντηση με Μητσοτάκη – Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους

efka_kypseli_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 19 Δεκεμβρίου

agrotes 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κληρικοί στο πλευρό των αγροτών – Επιστολές στήριξης από Μητροπολίτες

peter_green
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Peter Greene: Πέθανε ο «κακός» του Pulp Fiction και του «The Mask»

xiletzakis myron 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Χιλετζάκης: Όταν ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής αποθέωνε το… ταπεραμέντο της ΝΔ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tatoi_8
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος - Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

kriti (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση μεταξύ Κυρανάκη και Πελετίδη για τον σιδηρόδρομο: «Τι την περάσατε την Πάτρα;», «Μήπως δεν θέλετε να φτάσει το τρένο;»

hybrid-car_1212_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα αυτοκίνητα που αγόρασαν σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες τον Νοέμβριο

xiletzakis myron 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης έλεγε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του έβαλε… κατά λάθος 200 εκατ. στον λογαριασμό του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025 15:32
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

«Όχι» αγροτών στη συνάντηση με Μητσοτάκη – Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους

efka_kypseli_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 19 Δεκεμβρίου

agrotes 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κληρικοί στο πλευρό των αγροτών – Επιστολές στήριξης από Μητροπολίτες

1 / 3