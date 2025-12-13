search
ΚΟΣΜΟΣ

13.12.2025 17:31

Αυστρία: Απαγόρευση της μαντίλας στα σχολεία για κορίτσια κάτω των 14 ετών – Πρόστιμο €800

Νόμο για την απαγόρευση της μαντίλας σε κορίτσια κάτω των 14 ετών ψήφισε η Αυστρία, επιχειρώντας την επιστροφή προηγούμενου του 2020, ο οποιος ωστόσο κρίθηκε αντισυνταγματικός.

Ο συνασπισμός τριών κεντρώων κομμάτων, το ÖVP, το SPÖ και το Neos, υπό την ηγεσία των συντηρητικών, λέει ότι ο νόμος αποτελεί «σαφή δέσμευση για την ισότητα των φύλων», αλλά οι επικριτές λένε ότι θα τροφοδοτήσει τα αντιμουσουλμανικά αισθήματα στη χώρα και θα μπορούσε να είναι αντισυνταγματικός.

Το μέτρο θα ισχύει για κορίτσια τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά σχολεία.

Οι όροι του νέου νόμου σημαίνουν ότι τα κορίτσια κάτω των 14 ετών θα απαγορεύεται να φορούν «παραδοσιακές μουσουλμανικές» μαντίλες, όπως χιτζάμπ ή μπούρκα.

Εάν ένας μαθητής παραβιάσει την απαγόρευση, πρέπει να έχει μια σειρά συζητήσεων με τις σχολικές αρχές και τους νόμιμους κηδεμόνες του. Εάν υπάρχουν επαναλαμβανόμενες παραβάσεις, πρέπει να ειδοποιηθεί ο οργανισμός παιδικής και νεανικής πρόνοιας.

Ως έσχατη λύση, οι οικογένειες ή οι κηδεμόνες θα μπορούσαν να τιμωρηθούν με πρόστιμο έως και 800 ευρώ.

Μέλη της κυβέρνησης λένε ότι πρόκειται για την ενδυνάμωση των νεαρών κοριτσιών, υποστηρίζοντας ότι σκοπός είναι η προστασία τους «από την καταπίεση».

Η επίσημη Ισλαμική Κοινότητα στην Αυστρία, η IGGÖ, δήλωσε ότι η απαγόρευση παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και θα διχάσει την κοινωνία.

Σε ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα της, αναφέρει ότι «αντί να ενδυναμώνει τα παιδιά, θα στιγματίζονται και θα περιθωριοποιούνται».

Το IGGÖ δήλωσε ότι θα επανεξετάσει «τη συνταγματικότητα του νόμου και θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα».

Μια δοκιμαστική περίοδος θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2026, με την απαγόρευση να τίθεται σε πλήρη ισχύ τον επόμενο Σεπτέμβριο – στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

