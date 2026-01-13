Μποφίλιου: «Όλα γίνονται για κάποιο λόγο» απαντά για την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας της με τον Χαρούλη (Video)

Την πεποίθησή της ότι κάθε γεγονός στη ζωή συμβαίνει για κάποιον λόγο εξέφρασε η Νατάσσα Μποφίλιου στις πρώτες δηλώσεις της μετά την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας της με τον Γιάννη Χαρούλη.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», η ερμηνεύτρια τόνισε ότι αν και η φράση είναι κλισέ, η ίδια προτιμά να εστιάζει σε ό,τι θετικό προσκόμισε από αυτή την υπόθεση που δεν ήταν άλλο από την καλλιτεχνική της συνύπαρξη με τον Γιάννη Χαρούλη -έστω κι αν δεν ολοκληρώθηκε.

«Θέλω να πιστεύω ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο, είναι κλισέ αλλά νομίζω ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Κρατάω πόσο υπέροχα περάσαμε με τον Γιάννη, ξαναβρεθήκαμε με τον υπέροχο φίλο μου σε επαγγελματικό και δημιουργικό και αυτό ήταν μία υπέροχη εμπειρία» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Σημειώνεται ότι η παγκόσμια περιοδεία του Hellenic Music Ensemble με τη Νατάσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη ακυρώθηκε στις 23 Δεκεμβρίου.

Το αρχικό πλάνο αφορούσε σε μία παγκόσμια περιοδεία – αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι και τον Μίκη Θεοδωράκη, ωστόσο, έπειτα από αντιρρήσεις που εξέφρασε ο γιος του αείμνηστου Μάνου Χατζιδάκι, επισημαίνοντας ότι ουδέποτε έδωσε άδεια για τη χρήση των έργων του πατέρα του, η παραγωγός εταιρεία αποφάσισε να αφαιρέσει πλήρως το έργο του από το πρόγραμμα, το οποίο θα αφιερώνονταν πλέον στον Μίκη Θεοδωράκη. Όπως προκύπτει, ωστόσο, από την ανακοίνωση της GTP Touring Ltd, ούτε αυτή η αλλαγή επαρκούσε, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η οριστική ακύρωση της περιοδείας.

«Το Hellenic Music Ensemble έλαβε τη δύσκολη απόφαση να ακυρώσει την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία του. Όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα λάβουν αυτόματα επιστροφή χρημάτων μέσω του αρχικού σημείου αγοράς. Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν προσεκτικής εξέτασης των συνθηκών που περιβάλλουν το έργο.

Η GTP Touring Ltd είχε αρχικά ως στόχο την ανάπτυξη μιας πολυετούς διεθνούς περιοδείας συναυλιών με σκοπό την παρουσίαση της ελληνικής μουσικής σε κοινό σε όλο τον κόσμο — ένα έργο που οραματιζόταν ως πηγή πολιτιστικής υπερηφάνειας. Δυστυχώς, περιστάσεις πέραν του ελέγχου μας κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση του εγχειρήματος. Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε άλλη βιώσιμη επιλογή από το να αποσυρθούμε. Ευχαριστούμε τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες και το κοινό που στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία και μοιραζόμαστε την απογοήτευσή τους που δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί όπως είχε σχεδιαστεί» αναφερόταν στην ανακοίνωση της εταιρείας.

