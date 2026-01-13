search
ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 13:31
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.01.2026 12:25

Μποφίλιου: «Όλα γίνονται για κάποιο λόγο» απαντά για την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας της με τον Χαρούλη (Video)

13.01.2026 12:25
bofiliou-new

Την πεποίθησή της ότι κάθε γεγονός στη ζωή συμβαίνει για κάποιον λόγο εξέφρασε η Νατάσσα Μποφίλιου στις πρώτες δηλώσεις της μετά την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας της με τον Γιάννη Χαρούλη.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», η ερμηνεύτρια τόνισε ότι αν και η φράση είναι κλισέ, η ίδια προτιμά να εστιάζει σε ό,τι θετικό προσκόμισε από αυτή την υπόθεση που δεν ήταν άλλο από την καλλιτεχνική της συνύπαρξη με τον Γιάννη Χαρούλη -έστω κι αν δεν ολοκληρώθηκε.

«Θέλω να πιστεύω ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο, είναι κλισέ αλλά νομίζω ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Κρατάω πόσο υπέροχα περάσαμε με τον Γιάννη, ξαναβρεθήκαμε με τον υπέροχο φίλο μου σε επαγγελματικό και δημιουργικό και αυτό ήταν μία υπέροχη εμπειρία» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Σημειώνεται ότι η παγκόσμια περιοδεία του Hellenic Music Ensemble με τη Νατάσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη ακυρώθηκε στις 23 Δεκεμβρίου.  

Το αρχικό πλάνο αφορούσε σε μία παγκόσμια περιοδεία – αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι και τον Μίκη Θεοδωράκη, ωστόσο, έπειτα από αντιρρήσεις που εξέφρασε ο γιος του αείμνηστου Μάνου Χατζιδάκι, επισημαίνοντας ότι ουδέποτε έδωσε άδεια για τη χρήση των έργων του πατέρα του, η παραγωγός εταιρεία αποφάσισε να αφαιρέσει πλήρως το έργο του από το πρόγραμμα, το οποίο θα αφιερώνονταν πλέον στον Μίκη Θεοδωράκη. Όπως προκύπτει, ωστόσο, από την ανακοίνωση της GTP Touring Ltd, ούτε αυτή η αλλαγή επαρκούσε, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η οριστική ακύρωση της περιοδείας.

«Το Hellenic Music Ensemble έλαβε τη δύσκολη απόφαση να ακυρώσει την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία του. Όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα λάβουν αυτόματα επιστροφή χρημάτων μέσω του αρχικού σημείου αγοράς. Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν προσεκτικής εξέτασης των συνθηκών που περιβάλλουν το έργο.

Η GTP Touring Ltd είχε αρχικά ως στόχο την ανάπτυξη μιας πολυετούς διεθνούς περιοδείας συναυλιών με σκοπό την παρουσίαση της ελληνικής μουσικής σε κοινό σε όλο τον κόσμο — ένα έργο που οραματιζόταν ως πηγή πολιτιστικής υπερηφάνειας. Δυστυχώς, περιστάσεις πέραν του ελέγχου μας κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση του εγχειρήματος. Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε άλλη βιώσιμη επιλογή από το να αποσυρθούμε. Ευχαριστούμε τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες και το κοινό που στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία και μοιραζόμαστε την απογοήτευσή τους που δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί όπως είχε σχεδιαστεί» αναφερόταν στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Διαβάστε επίσης:

Timothy Busfield: Άφαντος μετά το ένταλμα σύλληψης για φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Άννα Βίσση: «Θα τραγουδάω όσο έχω φωνή και μπορώ» (Video)

Συνατσάκη για Καινούργιου: «Αν ενοχλήθηκε, θα μπορούσε να με πάρει ένα τηλέφωνο και όχι να βγει στον αέρα» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
CHRISTODOULIDIS
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος – Γ.Γ. Του ΑΚΕΛ: Ο Χριστοδουλίδης γνώριζε τις συνομιλίες, προσπαθούν να αποκρύψουν το σκάνδαλο

children new
ΥΓΕΙΑ

Η σιωπηλή κρίση της υπογεννητικότητας: Γιατί οι άνθρωποι κάνουν λιγότερα παιδιά;

skylos
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς 4 σκύλοι προκάλεσαν… πολιτική κρίση στο Μαλάουι – Ένα… διαφορετικό «θρίλερ»

tzoker_2025
ADVERTORIAL

Ιστορική χρονιά το 2025 για το ΤΖΟΚΕΡ: 8 μεγάλοι νικητές μοιράστηκαν πάνω από 71 εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία – 225 επιτυχίες στη δεύτερη κατηγορία κέρδισαν από 100.000 ευρώ

snow-chains_snow-socks_1301_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Χιονοκουβέρτες ή χιονοαλυσίδες: Τι να προτιμήσω;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

paparizoy-new
LIFESTYLE

Η Παπαρίζου αποκάλυψε τον λόγο που μπήκε νοσοκομείο: «Ήθελε λίγο παρακολούθηση, αλλά είναι πολύ καλά τώρα»

MOYSIDIS_OPEKEPE_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ - Μωϋσίδης: Οι τεχνικές εταιρίες λειτουργούσαν «ως μέγγενη εις βάρος των αγροτών»

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 13:29
CHRISTODOULIDIS
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος – Γ.Γ. Του ΑΚΕΛ: Ο Χριστοδουλίδης γνώριζε τις συνομιλίες, προσπαθούν να αποκρύψουν το σκάνδαλο

children new
ΥΓΕΙΑ

Η σιωπηλή κρίση της υπογεννητικότητας: Γιατί οι άνθρωποι κάνουν λιγότερα παιδιά;

skylos
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς 4 σκύλοι προκάλεσαν… πολιτική κρίση στο Μαλάουι – Ένα… διαφορετικό «θρίλερ»

1 / 3