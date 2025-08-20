Υπουργείο Μετανάστευσης: Πρωτοφανής επίθεση Πλεύρη στους εργαζόμενους και έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης (Video)

Σε πρωτοφανή επίθεση κατά των εργαζομένων στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προχώρησε το πρωί της Τρίτης, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο υπουργός Θάνος Πλεύρης.

«Δεν συνδιαμορφώνουμε την πολιτική ούτε με υπαλλήλους του υπουργείου, που οφείλουν να υλοποιούν την πολιτική και αν δεν τους κάνει ας μην παραμείνουν» ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του λόγου του Θ. Πλεύρη, ο οποίος φάνηκε να μην μπορεί να κρύψει τον εκνευρισμό του. Ο λόγος; Η παρέμβαση προ ημερών των εργαζομένων στο υπουργείο, οι οποίοι εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους για τον τρόπο με τον οποίο καλούνται να εφαρμόσουν τις πολιτικές του υπουργείου για τη μετανάστευση.

Ανησυχία των υπαλλήλλων

Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι του υπουργείου σε ανακοίνωσή τους σημείωναν ότι οι αρμόδιοι υπάλληλοι που εξετάζουν τα αιτήματα ασύλου με βάση την ισχύουσα νομοθεσία καλούνται να βάλουν την υπογραφή τους σε αποφάσεις που στηρίζονται σε πολιτικές οδηγίες, χωρίς όμως να υπάρχουν δεδομένα και επαρκή τεκμηρίωση. Οι υπάλληλοι της υπηρεσίας υποστηρίζουν ότι βάζοντας την υπογραφή τους ρισκάρουν, αφού δεν θα μπορούν να αιτιολογήσουν επαρκώς με βάση συγκεκριμένα στοιχεία τις αποφάσεις τους. Και οι εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ) αντιδρούν επίσης, τονίζοντας ότι η εφαρμογή της τροπολογίας δημιουργεί ζητήματα ορθής και σύννομης λειτουργίας των δομών φιλοξενίας.

Βέβαια, οι εργαζόμενοι στο υπουργείο δεν λένε κάτι διαφορετικό από αυτό που έχουν πει πολλοί νομικοί αλλά και ΜΚΟ, οι οποίες βρέθηκαν και αυτές στο στόχαστρο του Θ. Πλεύρη: «Σχετικά με τη συνδρομή ΜΚΟ σε όσους έχουν προσφύγει ήδη έχω ζητήσει το μητρώο», είπε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι «μου κάνει εντύπωση που υπάρχουν στο μητρώο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ΜΚΟ που στρέφονται εναντίον του και φυσικά θα γίνει διαχειριστικός έλεγχος».

ΣΥΡΙΖΑ: Μαζέψτε τον!

Φυσικά, όλα αυτά δεν πέρασαν απαρατήρητα από την αντιπολίτευση, με τον ΣΥΡΙΖΑ να αναφέρει ότι «ο κ. Πλεύρης, που δεν γνώριζε ότι τα γεύματα στις δομές φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών τα διαμορφώνει και τα χρηματοδοτεί η ΕΕ και χρειάστηκε να βγουν οι προκάτοχοί του, η κ. Βούλτεψη και ο κ. Καιρίδης, να του το επισημάνουν, σε σημερινή του τηλεοπτική εμφάνιση επιτέθηκε στους μόνιμους υπαλλήλους του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σε εκείνους δηλαδή που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα το αντικείμενό τους, για να τους καταλογίσει ότι αμφισβητούν τις πολιτικές του αποφάσεις, όπως την πρόσφατη κατάπτυστη τροπολογία για αναστολή εξέτασης αιτημάτων ασύλου».

«Ο κ. Πλεύρης δεν είναι ούτε αφεντικό, ούτε εργοδότης στο υπουργείο για να προκαλεί λέγοντας ότι “δικαιούνται διά να ομιλούν” μόνο για “συνδικαλιστικά” θέματα, διαφορετικά “ας μην παραμένουν υπάλληλοι του υπουργείου”. Ο κ. Πλεύρης είναι περαστικός από το υπουργείο. Είναι σαφές ότι τα αδιέξοδα της πολιτικής που αποφάσισαν το καλοκαίρι ο κ. Πλεύρης με τον κ. Μητσοτάκη σε λίγο καιρό θα φανούν. Και προσπαθεί από τώρα ο κ. Πλεύρης να φορτώσει την ευθύνη αλλού. Αν κάποιος δεν μπορεί να διοικήσει και να βασιστεί σε μια δομή της Ελληνικής Δημοκρατίας με εμπειρία, γνώση και θεσμική μνήμη, τότε αυτός πρέπει να φύγει. Μαζέψτε τον!», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.

