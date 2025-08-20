search
20.08.2025 13:02

ΣΥΡΙΖΑ κατά Πλεύρη: «Πρέπει να φύγει, μαζέψτε τον!»

20.08.2025 13:02
syriza_grafeia_1311_1920-1080_new

Σφοδρή επίθεση κατά του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, εξαπέλυσε, μέσω ανακοίνωσής του, ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τις πρωινές του δηλώσεις κατά υπαλλήλων του υπουργείου.

Στην ανακοίνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Ο κ. Πλεύρης, που δεν γνώριζε ότι τα γεύματα στις δομές φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών τα διαμορφώνει και τα χρηματοδοτεί η ΕΕ και χρειάστηκε να βγουν οι προκάτοχοί του, η κ. Βούλτεψη και ο κ. Καιρίδης, να του το επισημάνουν, σε σημερινή του τηλεοπτική εμφάνιση επιτέθηκε στους μόνιμους υπαλλήλους του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σε εκείνους δηλαδή που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα το αντικείμενό τους, για να τους καταλογίσει ότι αμφισβητούν τις πολιτικές του αποφάσεις, όπως την πρόσφατη κατάπτυστη τροπολογία για αναστολή εξέτασης αιτημάτων ασύλου».

Γενικεύοντας αναφέρει: «Ο κ. Πλεύρης δεν είναι ούτε αφεντικό, ούτε εργοδότης στο υπουργείο για να προκαλεί λέγοντας ότι “δικαιούνται διά να ομιλούν” μόνο για “συνδικαλιστικά” θέματα, διαφορετικά “ας μην παραμένουν υπάλληλοι του υπουργείου”. Ο κ. Πλεύρης είναι περαστικός από το υπουργείο. Είναι σαφές ότι τα αδιέξοδα της πολιτικής που αποφάσισαν το καλοκαίρι ο κ. Πλεύρης με τον κ. Μητσοτάκη σε λίγο καιρό θα φανούν. Και προσπαθεί από τώρα ο κ. Πλεύρης να φορτώσει την ευθύνη αλλού.

Αν κάποιος δεν μπορεί να διοικήσει και να βασιστεί σε μια δομή της Ελληνικής Δημοκρατίας με εμπειρία, γνώση και θεσμική μνήμη, τότε αυτός πρέπει να φύγει. Μαζέψτε τον!».

