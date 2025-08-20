search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

20.08.2025 11:37

Τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας ζητά ο Νικόλας Φαραντούρης

20.08.2025 11:37
farantouris_new_123

Τη βεβαιότητα ότι θα υπάρξει σύντομα ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας εξέφρασε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης και κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση να διεκδικήσει τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN αναφορικά με τη συνάντηση Τραμπ – Ευρωπαίων ηγετών στην Ουάσιγκτον, o Ν. Φαραντούρης επισήμανε ότι οι «συνδαιτυμόνες του προέδρου Τραμπ, απ’ τον δουλοπρεπή ΓΓ ΝΑΤΟ Ρούτε μέχρι την Πρόεδρο της Κομισιόν και τον ίδιο τον Β. Ζελένσκι, βρήκαν “εξαιρετικές” τις πρωτοβουλίες του αμερικανού Προέδρου υπέρ ειρήνης, την συνάντηση της Αλάσκας και το ειρηνευτικό σχέδιο που τους παρουσίασε. Πρόκειται για πλήρη μεταστροφή αναφορικά με τη στάση τους το προηγούμενο διάστημα και την απόρριψη οποιασδήποτε συμφωνίας για εδάφη με τον Πούτιν».

Τόνισε επίσης ότι «στο τραπέζι υπάρχει η ειρηνευτική συμφωνία ενώ οι αγορές και οι χρηματοοικονομικοί οίκοι, όπως η ελβετική UBS κ.α., προεξοφλούν ήδη την υπογραφή της» και έκρινε ότι «σημερα βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση ο πρόεδρος Ζελένσκι αλλά και όσοι πριν λίγα 24ωρα ξόρκιζαν οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία διότι θα πρέπει πλέον να εξηγήσουν τη μεταστροφή τους στη κοινή γνώμη των χωρών τους».

Ο ευρωβουλευτής τόνισε ότι για την εφαρμογή διεθνούς δικαίου δεν αρκεί απλώς η επίκλησή του αλλά χρειάζεται ενεργητική πολιτική ενίσχυσης συμμαχιών και του ρόλου της χώρας.

«Υιοθετήσαμε την πιο προωθημένη θέση στο Ουκρανικό (“είμαστε σε πόλεμο, στέλνουμε όπλα”) ακόμη κι όταν η Γερμανία του Σόλτς αρνιόταν. Σήμερα που όλοι (ΗΠΑ, Ρωσία, Ευρωπαίοι εταίροι, Τουρκία) κάτι κερδίζουν, εμείς τί πετύχαμε;», διερωτήθηκε. Για να προσθέσει χαρακτηριστικά ότι «μόνο τους μεντεσέδες να παίρναμε για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας ή έστω μια σθεναρή και ξεκάθαρη στήριξη απέναντι στην επιθετικότητα της Τουρκίας, θα ήταν κάτι. Αλλά δυστυχώς μέχρι στιγμής ούτε αυτό».

«Καλώ την Ελληνική Κυβέρνηση να διεκδικήσει συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και να διαδραματίσει ρόλο ειρηνοποιού και διαμεσολαβητή, π.χ. με τη φιλοξενία ειρηνευτικών συζητήσεων μεταξύ των δύο ομόδοξων χωρών, όπως απ’ την πρώτη στιγμή είχα προτείνει», κατέληξε ο Ν. Φαραντούρης.

