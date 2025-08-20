search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

20.08.2025 15:37

ΣΥΡΙΖΑ: Επιβολή κυρώσεων στον Ισραήλ – Να σταματήσει τώρα η γενοκτονία

20.08.2025 15:37
SYRIZA_LOGO_FILE

Την ανάγκη για άμεση επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με αφορμή την ανακοίνωση ότι «ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ενέκρινε το σχέδιο για την κατάληψη της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό και έδωσε εντολή για την επιστράτευση 60.000 εφέδρων για να συμμετάσχουν στην επιχείρηση αυτή».

Στην ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρου αναφέρει ακόμη: «Υλοποιούν τα σχέδια Νετανιάχου για πλήρη κατάληψη της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό που ανακοινώθηκαν στις αρχές Αυγούστου. Άλλο ένα έγκλημα με στόχο την πλήρη εξόντωση και τον αφανισμό των Παλαιστινίων.

Είναι η ώρα των κυρώσεων ΤΩΡΑ!

Να σταματήσει ΤΩΡΑ η γενοκτονία!

Να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες για λύση δύο κρατών στα σύνορα του 1967 ΤΩΡΑ!».

Συνεχίζοντας υποστηρίζει: «Αυτή πρέπει να είναι η στάση της ελληνικής κυβέρνησης και της διεθνούς κοινότητας απέναντι στα εγκλήματα που διαπράττει το κράτος του Ισραήλ. Η Ευρώπη και η Ελλάδα να καλέσει και να απαιτήσει να σταματήσει κάθε σκέψη επέμβασης στη Γάζα. Αυτή είναι η απαίτηση του ειρηνικού κινήματος με διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο αλλά και στο Ισραήλ».

Ακολούθως απευθύνεται προς την ελληνική κυβέρνηση σημειώνοντας: «Η ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει τη μονόπλευρη στήριξη στο κράτος του Ισραήλ και να πρωτοστατήσει σε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας και τη συμμετοχή της χώρας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως μη μόνιμο μέλος. Καλούμε την κυβέρνηση να αξιοποιήσει την απόφαση της Βουλής των Ελλήνων του Δεκέμβρη του 2015, επί ΣΥΡΙΖΑ, η οποία καλεί για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους».

Διαβάστε επίσης:

Κουτσούμπας από Πάτρα: «Εγκληματικές οι ευθύνες της κυβέρνησης στις πυρκαγιές – Συστράτευση για να διεκδικήσουμε όσα απαιτούνται»

Υπουργείο Μετανάστευσης: Πρωτοφανής επίθεση Πλεύρη στους εργαζόμενους και έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης (Video)

Μαρινάκης: Δεν θα στείλουμε Έλληνες στρατιώτες στην Ουκρανία – Μόνιμα τα μέτρα της ΔΕΘ για τους συνταξιούχους

