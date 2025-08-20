search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025 17:19
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.08.2025 16:25

Κασσελάκης: «Ντροπή να ακούγονται κυνικές φράσεις όπως “τα σπίτια ξαναγίνονται” – Είναι η ζωή και οι αναμνήσεις των ανθρώπων» (photos/video)

20.08.2025 16:25
kasselakis_patra_2008_1920-1080_new

«Είναι ντροπή να ακούγονται κυνικές φράσεις όπως “τα σπίτια ξαναγίνονται”. Γιατί το σπίτι δεν είναι οι τοίχοι. Είναι η ζωή και οι αναμνήσεις των ανθρώπων», τονίζει -σε ανάρτησή του στο Facebook- ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, μετά τις επισκέψεις του στην πυρόπληκτη Αχαΐα.

«“Τα σπίτια ξαναγίνονται”. Αυτό λένε χωρίς σκέψη τα κυβερνητικά στελέχη μετά από κάθε φωτιά που κατακαίει τις περιουσίες των ανθρώπων. Τα σπίτια όμως δεν είναι τα ντουβάρια, τα τούβλα. Είναι τα προσωπικά σου αντικείμενα. Είναι το κομμάτι του εαυτού σου. Οι αναμνήσεις σου. Η ζωή σου», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κασσελάκης, ενώ σε άλλο σημείο της ανάρτησης, τονίζει:

«Είναι ντροπή να ακούγονται κυνικές φράσεις όπως “τα σπίτια ξαναγίνονται”. Γιατί το σπίτι δεν είναι οι τοίχοι. Είναι η ζωή και οι αναμνήσεις των ανθρώπων. Κι όταν η κυβέρνηση που απέτυχε να το προστατεύσει, έρχεται μετά να το υποβαθμίσει σε τούβλα και τσιμέντο, προδίδει τους ανθρώπους και δεύτερη φορά».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κασσελάκη:

«”Τα σπίτια ξαναγίνονται”.

Αυτό λένε χωρίς σκέψη τα κυβερνητικά στελέχη μετά από κάθε φωτιά που κατακαίει τις περιουσίες των ανθρώπων.

Τα σπίτια όμως δεν είναι τα ντουβάρια, τα τούβλα. Είναι τα προσωπικά σου αντικείμενα. Είναι το κομμάτι του εαυτού σου. Οι αναμνήσεις σου. Η ζωή σου.

Χθες στην Πάτρα πήγα στο σπίτι του Γιάννη. Κάηκε ολοσχερώς. Αναμνήσεις μιας ζωής έγιναν στάχτη σε λίγα λεπτά. Εκεί που τώρα υπάρχουν στάχτες και αποκαΐδια κάποτε βρισκόταν το σπίτι του, το στούντιό του. Τα βιβλία και οι δίσκοι του. Αυτά που ήθελε να αφήσει ως κληρονομιά στα παιδιά του για να μπορούν μέσα από τα προσωπικά του αντικείμενα να τον γνωρίσουν καλύτερα.

Και εκεί στέκει και μια καμμένη ιτιά. Μια ιτιά που φύτεψε στη μνήμη της κόρης του της Νεφέλης.

Τώρα στέκει εκεί σαν μαρτυρία της φωτιάς που έκαψε τα πάντα.

Και γι’ αυτό είναι ντροπή να ακούγονται κυνικές φράσεις όπως “τα σπίτια ξαναγίνονται”.

Γιατί το σπίτι δεν είναι οι τοίχοι. Είναι η ζωή και οι αναμνήσεις των ανθρώπων.

Κι όταν η κυβέρνηση που απέτυχε να το προστατεύσει, έρχεται μετά να το υποβαθμίσει σε τούβλα και τσιμέντο, προδίδει τους ανθρώπους και δεύτερη φορά.

Και όταν ξαναφυτευτεί η ιτιά μέσα από τις στάχτες της, δεν θα γίνει γιατί οι πληγές σβήνουν εύκολα. Θα γίνει γιατί οι ρίζες της δεν κάηκαν. Γιατί οι ρίζες της είναι μνήμες και αγάπη. Και αυτές μένουν ζωντανές στην καρδιά του Γιάννη».

Διαβάστε επίσης:

ΣΥΡΙΖΑ: Επιβολή κυρώσεων στον Ισραήλ – Να σταματήσει τώρα η γενοκτονία

ΣΥΡΙΖΑ: Επίσκεψη Φάμελλου στις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής: «Άμεσα μέτρα στήριξης αλλά και αποκατάστασης» (photos/video)

Κουτσούμπας από Πάτρα: «Εγκληματικές οι ευθύνες της κυβέρνησης στις πυρκαγιές – Συστράτευση για να διεκδικήσουμε όσα απαιτούνται»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
alpha-new
MEDIA

Συνέχισε τον «πρωταθλητισμό» στην τηλεθέαση ο Alpha και την Τρίτη (19/9)

uranus_selini_2008_1920-1080_new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διάστημα: Μικροσκοπική νέα Σελήνη εντοπίστηκε γύρω από τον Ουρανό (photo/video)

XARIS-DOUKAS_1006
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», ξαναζωντανεύει (βίντεο)

patra-dikastiria-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ερωτήματα για τη φωτιά κοντά στο Γηροκομείο – Η έκθεση της Πυροσβεστικής που καταρρίπτει το αφήγημα του εμπρησμού και τα «θύματα δικαστικής πλάνης»

adamantia lioliou
MEDIA

ΕΡΤ: Και επισήμως η Αδαμαντία Λιόλιου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤNews

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

PODCAST STAVROPOULOU SITE 21.08
PODCASTS

Podcast - Βίκυ Σταυροπούλου: «Η κόρη μου Δανάη Μπάρκα δοκιμάστηκε στον πιο σκληρό τομέα, στην τηλεόραση»

elvo
BUSINESS

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ - Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την SK Group

gemisti_melitzana
CUCINA POVERA

Γεμιστές μελιτζάνες παπουτσάκια με τυρένια μπεσαμέλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025 17:18
alpha-new
MEDIA

Συνέχισε τον «πρωταθλητισμό» στην τηλεθέαση ο Alpha και την Τρίτη (19/9)

uranus_selini_2008_1920-1080_new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διάστημα: Μικροσκοπική νέα Σελήνη εντοπίστηκε γύρω από τον Ουρανό (photo/video)

XARIS-DOUKAS_1006
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», ξαναζωντανεύει (βίντεο)

1 / 3