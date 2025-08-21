ΠΑΣΟΚ: Οι συζητήσεις για τα ψηφοδέλτια – Πού θα είναι υποψήφια κορυφαία στελέχη (ονόματα)

Στο «φουλ» τις μηχανές τους έχουν βάλει στο ΠΑΣΟΚ για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ, καθώς ο αρχηγός του Κινήματος θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει για πρώτη φορά το κυβερνητικό του πρόγραμμα.

Βέβαια, πέρα από την ΔΕΘ προχωρούν και τα κομματικά με την έναρξη του πολιτικού χειμώνα να ξεκινάει την 3η Σεπτεμβρίου, γενέθλια μέρα της Δημοκρατικής Παράταξης και την παρουσίαση των θέσεων για το Δημογραφικό.

Όπως έγραψε το topontiki.gr σε προηγούμενο ρεπορτάζ ένα από τα «καυτά» προβλήματα για τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι και η στελέχωση των ψηφοδελτίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, o αρχηγός του ΠΑΣΟΚ θέλει από τώρα και σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουν συγκροτηθεί τα ψηφοδέλτια του κόμματος γι’ αυτό το λόγο έχει ζητήσει μάλιστα να επιταχυνθούν οι διεργασίες. Μάλιστα, η συγκεκριμένη επιθυμία του Νίκου Ανδρουλάκη δείχνει πως ο Πρόεδρος του Κινήματος δεν αποκλείεται στις αρχές του φθινοπώρου να ανακοινώσει την επιτροπή ψηφοδελτίων, προκειμένου να μην βρεθεί όλος ο οργανισμός προ εκπλήξεων, καθώς δεν είναι λίγα τα στελέχη εκείνα που βλέπουν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπό το βάρος των σκανδάλων θα μπορούσε να αναζητήσει διέξοδο μέσω των εκλογών.

Το topontiki.gr παρουσιάζει τις πληροφορίες για το που θα είναι υποψήφια κεντρικά στελέχη του Κινήματος τα οποία μέχρι και σήμερα παραμένει άγνωστο για το που θα δώσουν την μάχη του σταυρού.

Δημήτρης Μάντζος: Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ θα δώσει τη μάχη του σταυρού με τις πληροφορίες να λένε πως είτε θα κατευθυνθεί στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας, είτε θα είναι στο ψηφοδέλτιο της Μαγνησίας. Πρόσφατα βρέθηκε στον Βόλο, στη δεύτερη ημέρα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ανοικτού Στίβου, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Παναγιώτης Δουδωνής: Επίσης βουλευτής επικρατείας, ο οποίος όλα δείχνουν πως θα δώσει την μάχη τους σταυρού στην Λέσβο. Κατάγεται από το νησί και πολλές φορές το έχει επισκεφθεί για περιοδείες.

Λευτέρης Καρχιμάκης: Ο συντονιστής του Προγράμματος του ΠΑΣΟΚ θα δώσει την μάχη στον Δυτικό Τομέα της Αθήνας.

Άννα Διαμαντοπούλου: Για την υπεύθυνη του Πολιτικού Σχεδιασμού του Κινήματος ακούγεται έντονα πως θα είναι υποψήφια στην Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Α’ Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να είναι και στο ψηφοδέλτιο επικρατείας ούτως ώστε να μην έχει απαγορεύσεις κατά την προεκλογική περίοδο και να μπορέσει να δώσει «τηλεοπτικές μάχες».

Κώστας Τσουκαλάς: Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ακούγεται έντονα πως θα είναι υποψήφιος από τον Νότιο Τομέα. Βέβαια, δεν αποκλείεται να βρίσκεται και στο επικρατείας καθώς ως Εκπρόσωπος κόμματος θα πρέπει να εμφανίζεται στα ΜΜΕ χωρίς περιορισμούς.

