search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 15:35
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.08.2025 14:54

Ανδρουλάκης: Η σκέψη μας είναι με τους κατοίκους, τους πυροσβέστες, τους πιλότους και τους εθελοντές που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα

13.08.2025 14:54
androulakis_0205_1460-820_new

«Οι κάτοικοι σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα, Κεφαλονιά, Μέγαρα, Βόνιτσα, Άρτα και Αιτωλοακαρνανία, δοκιμάζονται για δεύτερη μέρα», επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Χ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι «η σκέψη μας είναι μαζί τους όπως και σε πυροσβέστες, πιλότους εναέριων μέσων και εθελοντές, που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα».

Διαβάστε επίσης

Σακελλαρίδης για φωτιές: Η κυβέρνηση για ακόμα μια χρονιά παρακολουθεί αμήχανη την προδιαγεγραμμένη καταστροφή

Παπανδρέου: «Μεγάλη δοκιμασία για την Αχαΐα – Η πολιτεία να κινητοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο»

Κίνημα Δημοκρατίας: «Μητσοτάκης – νεκροθάφτης της Δημοκρατίας στην Ελλάδα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lena-samara-kideia-2
ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Σαμαράς για την αδελφή του Λένα: «Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τη στήριξη στο πένθος της οικογένειάς μας»

putin-384
ΚΟΣΜΟΣ

«Οι απαιτήσεις μας δεν έχουν αλλάξει» διαμηνύει η Ρωσία – Την πλήρη αποχώρηση της Ουκρανίας διεκδικεί η Μόσχα

TRUMP_9_8
ΚΟΣΜΟΣ

«Σπουδαίους ανθρώπους» χαρακτηρίζει ο Τραμπ τους Ευρωπαίους ηγέτες με τους οποίους θα συνομιλήσει σήμερα για την Ουκρανία

proti kyria notia korea (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Στη φυλακή και η πρώην πρώτη Κυρία για απόπειρα πραξικοπήματος και διαφθορά

fotia_zakynthos_ape
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές στην Ήπειρο: Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για εμπρησμούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

kathares-kouventes-new
MEDIA

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου - Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 15:35
lena-samara-kideia-2
ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Σαμαράς για την αδελφή του Λένα: «Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τη στήριξη στο πένθος της οικογένειάς μας»

putin-384
ΚΟΣΜΟΣ

«Οι απαιτήσεις μας δεν έχουν αλλάξει» διαμηνύει η Ρωσία – Την πλήρη αποχώρηση της Ουκρανίας διεκδικεί η Μόσχα

TRUMP_9_8
ΚΟΣΜΟΣ

«Σπουδαίους ανθρώπους» χαρακτηρίζει ο Τραμπ τους Ευρωπαίους ηγέτες με τους οποίους θα συνομιλήσει σήμερα για την Ουκρανία

1 / 3