Ανδρουλάκης: Συνεδρίαση της Βουλής με θέμα την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης ζητά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Αύριο, Δευτέρα 25 Αυγούστου, πρόκειται να κατατεθεί στον Πρόεδρο της Βουλής επιστολή του Νίκου Ανδρουλάκη, με την οποία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζητεί να διεξαχθεί ειδική συνεδρίαση για να επικαιροποιηθεί και να επιβεβαιωθεί το περιεχόμενο του από 22.12.2015 ομόφωνου Ψηφίσματος (Ειδικής Απόφασης) της Βουλής των Ελλήνων για την προώθηση της αναγνώρισης του Κράτους της Παλαιστίνης από την Ελλάδα και για την ανάληψη κάθε δυνατής διπλωματικής προσπάθειας για την άμεση έναρξη απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών.

Την πρωτοβουλία είχε ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση της Ολομέλειας πριν τη διακοπή των εργασιών, στις 31 Ιουλίου, όταν είχε δηλώσει:

«Αμέσως μόλις ανοίξει η Βουλή να επιβεβαιώσουμε και να επικαιροποιήσουμε το ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής των Ελλήνων, το ψήφισμα του 2015. Καθαρά λόγια, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Και αμέσως μετά να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους, στο πλαίσιο της λύσης των δύο κρατών, όπως λένε και τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τη μόνη δίκαιη, τη μόνη βιώσιμη λύση για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών σε αυτήν την πολύπαθη περιοχή».

