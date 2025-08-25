Οργή ΣΥΡΙΖΑ για Ανδρουλάκη και την «μοναχική» πρωτοβουλία για το Παλαιστινιακό – Αιχμές και από τη Νέα Αριστερά

Άλλο ένα επεισόδιο έρχεται να προστεθεί στις μάλλον κακές σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά με αφορμή το Παλαιστινιακό και τη Γάζα. Ειδικότερα, από τη Χαριλάου Τρικούπη ενημέρωναν χθες το απόγευμα πως ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ζητήσει σήμερα να διεξαχθεί ειδική συνεδρίαση της Βουλής για επικαιροποίηση και επιβεβαίωση του ομόφωνου ψηφίσματος του 2015 για την αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους από την Ελλάδα.

Η είδηση αιφνιδίασε και εξόργισε την Κουμουνδούρου, δεδομένου ότι λίγα μόλις εικοσιτετράωρα πριν, την Πέμπτη, ο Σωκράτης Φάμελλος όντας στην περιοδεία του στην Αχαΐα, επιχείρησε να επικοινωνήσει με τον Νίκο Ανδρουλάκη – ο οποίος βρισκόταν κι αυτός στην περιοχή – όπως έπραξε και με τους άλλους αρχηγούς της προοδευτικής αντιπολίτευσης με τους οποίους πριν λίγους μήνες είχαν συνυπογράψει κοινό κείμενο για τη Γάζα.

Ωστόσο, όπως λένε από την Κουμουνδούρου, ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν ο μόνος που δεν ανταποκρίθηκε επικαλούμενος την περιοδεία στην Αχαΐα. Αντιθέτως, τόσο ο Αλέξης Χαρίτσης, όσο και η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησαν θετικά στην πρόταση Φάμελλου για συντονισμό (από το ΚΚΕ απάντησαν παραπέμποντας στο κοινό κείμενο των 4, του Μαϊου), ώστε να υπάρξει πρωτοβουλία με στόχο να πιεστεί η κυβέρνηση να αναλάβει δράση ώστε να υπάρξει εκεχειρία στη Γάζα και κυρώσεις στο Ισραήλ.

«Διασπά την αντιπολίτευση, ευνοεί τον Μητσοτάκη»

Εκ των υστέρων, στην Κουμουνδούρου αντιλήφθηκαν πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τους «απέφυγε» ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει μόνος του στην πρωτοβουλία που ανακοινώθηκε για να εμφανιστεί πιο «μπροστά» από τους άλλους. Εξ ου και του καταλογίζουν «μικροκομματικά παιχνίδια», λέγοντας μάλιστα ότι ευνοεί τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αφού με την κίνησή του διασπά το αντιπολιτευτικό μέτωπο και αποδυναμώνει την πίεση προς την κυβέρνηση.

Περαιτέρω, αναρωτιούνται για το ποια είναι ακριβώς η στόχευση της πρωτοβουλίας Ανδρουλάκη, υπό την έννοια του ότι – όπως υπογραμμίζουν – το ψήφισμα του 2015 που στηρίχθηκε ομόφωνα από τα τότε κόμματα της Βουλής εξακολουθεί να ισχύει, επομένως δεν τίθεται ζήτημα επικαιροποίησης, αλλά πίεσης προς την κυβέρνηση για την υλοποίησή του. Κάτι που, τονίζουν, η πρωτοβουλία Ανδρουλάκη, δεν περιλαμβάνει. Ορισμένοι διερωτώνται αν με αυτή την ενέργεια επιχειρεί να μειώσει την τότε πρωτοβουλία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ώστε σήμερα να την παρουσιάσει ως δική του.

Η Κουμουνδούρου αναμένεται να καθορίσει περαιτέρω τη στάση της τόσο απέναντι στην πρωτοβουλία Ανδρουλάκη – αν θα στηρίξουν το αίτημα για συζήτηση – και αν θα απαντήσουν με κάποια δική τους πρωτοβουλία στην οποία θα καλούν το ΠΑΣΟΚ να τοποθετηθεί.

Νέα Αριστερά: Οφείλει εξηγήσεις γιατί απορρίπτει τον συντονισμό, δε λέει λέξη για κυρώσεις

Ανάλογη ήταν και η αντίδραση της Νέας Αριστεράς, πηγές της οποίας αφήνουν αιχμές κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για υπογραμμίζοντας ότι το Παλαιστινιακό δεν προσφέρεται για «μικροκομματικά παιχνίδια».

Από τη Νέα Αριστερά θυμίζουν ότι το κόμμα τους είχε θέσει το ζήτημα των κυρώσεων στην κοινή πρωτοβουλία του Μαΐου του 2025 των 4 κομμάτων της αντιπολίτευσης (ΣΥΡΙΖΑ-ΚΚΕ-Πλεύση Ελευθερίας-Νέα Αριστερά).

Συνεργάτης του Αλέξη Χαρίτση σημείωνε πως η απόφαση υπάρχει και επομένως, το θέμα δεν είναι η «επικαιροποίηση» αλλά «η δέσμευση της Δεξιάς ότι θα προχωρήσει στην άμεση αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και στη θετική ψήφο της χώρας μας στη σύνοδο του ΟΗΕ για επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ». Δεύτερον, τόνιζε ότι «το ΠΑΣΟΚ απείχε τον Μάιο από την κοινή πρωτοβουλία των κομμάτων της αντιπολίτευσης» προσθέτοντας ότι «είναι θετικό ότι μετατοπίστηκε, αλλά οφείλει να εξηγήσει την αλλαγή της στάσης του και γιατί δεν επιδιώκει τον μέγιστο δυνατό συντονισμό». Και τρίτον, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, σημείωνε ότι «το κείμενο του ΠΑΣΟΚ δεν λέει λέξη για το μόνο τρόπο που μπορεί να πιεστεί το Ισραήλ αυτή τη στιγμή [κυρώσεις]. Και αυτό είναι πρόβλημα».

Από την Πατησίων διαμηνύουν ότι θα επιμείνουν «στη μέγιστη δυνατή συνεργασία για την άσκηση πίεσης στην ελληνική κυβέρνηση» για την επιβολή κυρώσεων, εν όψει της επικείμενης διάσκεψης του ΟΗΕ.

Και όπως λένε, οι κυρώσεις που πρέπει να επιβληθούν, είναι πολύ συγκεκριμένες:

•⁠ ⁠Άμεση διακοπή όλων των στρατιωτικών συνεργασιών με το Ισραήλ.

•⁠ ⁠Εμπάργκο εισαγωγών σε εμπορικά και αγροτικά προϊόντα από το Ισραήλ.

•⁠ ⁠Πάγωμα της έκδοσης νέων αδειών Golden Visa σε Ισραηλινούς πολίτες και εταιρείες.

•⁠ ⁠Πίεση για άμεση αναστολή της εμπορικής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Ισραήλ.

•⁠ ⁠Πίεση για διακοπή της συμμετοχής του Ισραήλ σε αθλητικές και πολιτιστικές διοργανώσεις

