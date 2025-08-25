ΔΕΘ: Στην τελική ευθεία το «πακέτο Μητσοτάκη» – Πού «κλειδώνει» το ύψος των μέτρων

Με μια έμμεση αναφορά στη χθεσινή του διαδικτυακή ανασκόπηση της εβδομάδας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, φρόντισε να στείλει μήνυμα στους πολίτες σχετικά με τις προθέσεις του, όσον αφορά στο «πακέτο» μέτρων που θα εξαγγείλει από το βήμα της ΔΕΘ σε δύο εβδομάδες.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός σημείωσε στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ότι «σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, το πρωτογενές πλεόνασμα για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου είναι υψηλότερο από τον στόχο που είχαμε θέσει κατά 1,2 δισ. ευρώ. Αρχή μας είναι τα πλεονάσματα να επιστρέφονται στους πολίτες, κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος θα αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας».

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το Μαξίμου και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, το αρχικό ποσό του πακέτου – που υπολογιζόταν περίπου στα 1,5 δισ. ευρώ – αναμένεται να αυξηθεί και να αγγίξει τα 2 δισ. ευρώ, και θα περιλαμβάνει κυρίως φορολογικές ελαφρύνσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοπασχολούμενους και επαγγελματίες αγρότες, αλλά και άμεσες μισθολογικές αυξήσεις για τους ένστολους.

Κυβερνητικές πηγές με τις οποίες επικοινώνησε το topontiki.gr δεν θέλησαν να πουν αν ο Κ. Μητσοτάκης θα «βγάλει λαγό από το καπέλο», δηλαδή, αν θα ανακοινώσει και κάποιο επιπλέον μέτρο, πέραν αυτών που έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας (παρεμβάσεις στη φορολογική κλίμακα, ελαφρύνσεις για όσους ενοικιάζουν μακροχρόνια, αύξηση του αφορολόγητου, μειώσεις στα τεκμήρια διαβίωσης, κ.λπ).

Ένα μέτρο που συζητιέται το τελευταίο διάστημα αφορά στην κατάργηση της διαβόητης «προσωπικής διαφοράς» για ορισμένους συνταξιούχους, η οποία τους εξαιρεί από τις ετήσιες αυξήσεις στις συντάξεις και υποχρεώνει την κυβέρνηση να αντιμετωπίζει τις διαφορές αυτές με επιδοματικού χαρακτήρα παρεμβάσεις – αν και ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο αν θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από τον πρωθυπουργό.

Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι η κυβέρνηση δεν συζητά σε καμία περίπτωση την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, υπογραμμίζοντας ότι το κόστος – το υπολογίζει στα 8 δισ. ευρώ ετησίως – είναι απαγορευτικό και θα οδηγήσει σε εκτροχιασμό τα δημόσια οικονομικά της χώρας, παρότι η αντιπολίτευση επαναφέρει το συγκεκριμένο αίτημα σε τακτά χρονικά διαστήματα και παρότι υπήρξε ήδη πιλοτική δίκη στο ΣτΕ.

Όλα αυτά πάντως δείχνουν ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για παροχές στην κατεύθυνση της – άμεσης ή έμμεσης – αύξησης των εισοδημάτων. Η φράση «θα ξύσουμε τον πάτο του βαρελιού» ακούγεται όλο και πιο συχνά από στελέχη του οικονομικού επιτελείου, δείχνοντας ότι υπάρχει πολιτική απόφαση για (εντός του δημοσιονομικού πλαισίου)… γαλαντομία στις φετινές εξαγγελίες της ΔΕΘ.

Η στάση αυτή δεν προκαλεί καμία έκπληξη, καθώς όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι η κυβέρνηση είναι και πάλι «στριμωγμένη», τόσο λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ (το… χρώμα του οποίου παραμένει γαλάζιο, κάτι που θα επιδιωχθεί να αλλάξει με την εξεταστική για το θέμα) όσο και γενικότερα λόγω της αυξανόμενης δυσφορίας και δυσαρέσκειας των πολιτών για την ακρίβεια και τη δύσκολή καθημερινότητα.

Μάλιστα, κυβερνητικά στελέχη δεν κρύβουν ότι το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς μέσα στο διάστημα αυτό εκτιμάται ότι θα κριθεί αν η κυβέρνηση θα καταφέρει να κάνει (άλλη μία) επανεκκίνηση και να αναλάβει και πάλι την πρωτοβουλία στον καθορισμό της ατζέντας ή αν τα πράγματα θα συνεχίσουν να «σέρνονται», όπως συνέβη από τη στιγμή που «έσκασε» το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μάλιστα, ειδικά για τη συγκεκριμένη υπόθεση, οι πληροφορίες που υπάρχουν αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός θα κάνει ειδική αναφορά από το βήμα της ΔΕΘ, τόσο στα μέτρα που λαμβάνονται ώστε να αποτραπούν νέα φαινόμενα παρανόμων επιδοτήσεων, όσο και στην κατεύθυνση της ανάκτησης από το κράτος ποσών που είχαν δοθεί παράτυπα – μια δέσμευση του ίδιου του Κ. Μητσοτάκη από τη στιγμή που «έσκασε» το σκάνδαλο.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι στην παρούσα φάση ο στόχος που είχε τεθεί την άνοιξη, η ΝΔ να φθάσει στη ΔΕΘ με ποσοστό γύρω στο 30% στην εκτίμηση ψήφου των δημοσκοπήσεων, θεωρείται πρακτικά ανέφικτος, υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και τα μέτρα που θα ανακοινώσει αποτελούν μια κρίσιμη στιγμή για την κυβέρνηση, καθώς θα μπορούσαν να της δώσουν την ώθηση που χρειάζεται για να βγει από το τέλμα.

