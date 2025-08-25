search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 14:45
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

25.08.2025 14:32

Ο Γεραπετρίτης απάντησε στον Δένδια για το SAFE: «Σαφέστατη επιτυχία της ελληνικής διπλωματίας» – «Αιχμές» και για Σαμαρά – Καραμανλή

Θυμάστε που προ καιρό – όταν πέρασε από τα όργανα της ΕΕ το εργαλείο SAFE, το οποίο θα χρηματοδοτήσει αμυντικές δαπάνες των χωρών-μελών μέσω χαμηλότοκων δανείων – που ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας το είχε χαρακτηρίσει ως «κερκόπορτα» για την Τουρκία;

Από τότε κύλησε πολύ νέρο κάτω από το γεφύρι και ήδη η Ελλάδα ζήτησε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα κάνοντας αίτηση για δάνεια ύψους 1,5 δισ. ευρώ. Και σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, για τους χειρισμούς του οποίου ο Ν. Δένδιας είχε αφήσει «αιχμές» (χωρίς, πάντως, να τον κατονομάζει…), απάντησε στον υπουργό Άμυνας και επέμεινε ότι οι χειρισμοί του ήταν σωστοί.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΡΕΝ, ο Γ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι «για το SAFE, θα το πω ευθέως: Στην περίπτωση των εξοπλιστικών της ΕΕ, ήταν σαφέστατη επιτυχία της ελληνικής διπλωματίας. Η Τουρκία θα μπορούσε να είχε μπει στα εξοπλιστικά της ΕΕ, γιατί επρόκειτο για ψήφιση ενός κανονισμού που δεν απαιτείτο απόλυτη πλειοψηφία».

Όπως εξήγησε, «εμείς καταφέραμε να περιληφθεί στον κανονισμό οι όποιες χωρες να συμμετάσχουν στο μέτρο που δεν αντιστρατεύονται εθνικά συμφέροντα. Είπαμε πως για να συμμετέχει μια τρίτη χώρα σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, θα πρέπει πρώτα να υπάρξει διμερής συμφωνία της ΕΕ με την τρίτη χώρα. Δεν είναι αυτόματη η ένταξη της Τουρκίας στο SAFE. Η Ελλάδα διαθέτει βέτο σε αυτή την διμερή συμφωνία, εκεί που δεν προβλεπόταν».

Όμως, ο Έλληνας ΥΠΕΞ αξιοποίησε το βήμα της τηλεοπτικής συνέντευξης για να απαντήσει και στην κριτική που ο Κώστας Καραμανλής και ο Αντώνης Σαμαράς ασκούν στην κυβέρνηση, κυρίως για τους χειρισμούς της στα ελληνοτουρκικά. Ο Γ. Γεραπετρίτης, αφού σημείωσε ότι «η ρητορική μας είναι ξεκάθαρη: Επιδιώκουμε με την Τουρκία λειτουργική σχέση, ώστε να μπορούμε να μην έχουμε κρίσεις, αναγνωρίζοντας τα θεμελιώδη προβλήματα», υπογράμμισε ότι «σέβομαι την πορεία των δύο πρώην πρωθυπουργών, μπορούν να διατηρούν τις θέσεις τους. Εγώ εφαρμόζω των εξωτερική πολιτική που αποφασίζεται από τον πρωθυπουργό και το ΚΥΣΕΑ και θεωρώ πως αυτή η πολιτική είναι προς όφελος της πατρίδας. Πρέπει να δεχθούμε ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που δεν είχαν ληφθεί στο παρελθόν -αναφέρομαι στην αντιπολίτευση που έχει κυβερνήσει».

